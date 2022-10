Carne processada, nitrosaminas e câncer

Report This Content

Nutrição Carnes processadas como salsichas, salame, calabresa, cachorro-quente, bacon, presunto pré-formado e as carnes fabricadas nas refeições dos supermercados fazem parte da dieta de muitas pessoas. Eles geralmente estão cheios de cloreto de sódio e realçam o sabor para dar um sabor forte e a maioria das pessoas sabe que não são particularmente bons para eles. Preocupações recentes com a saúde foram levantadas sobre um risco significativamente maior de doenças graves, como câncer associado ao consumo de carne processada. O World Cancer Research Fund recomenda evitar completamente a carne processada, porque apresenta um “risco convincente” de certos tipos de câncer. Isso provavelmente não é realista para a maioria das pessoas, mas este artigo defenderá a redução desses tipos de produtos à base de carne. Ele também cobrirá um suplemento importante para tomar ao mesmo tempo se você os comer para reduzir a formação de compostos perigosos conhecidos como nitrosaminas, ligados a um maior risco de desenvolver câncer. Nitrito de sódio e nitrosaminas O nitrito de sódio é uma substância amplamente utilizada na fabricação de produtos cárneos processados. É adicionado como conservante e corante. Os fabricantes de alimentos gostam particularmente dele pela maneira como mantém a carne, que de outra forma ficaria cinza ou marrom, um tom mais agradável de rosa ou vermelho. Há um grande problema com o uso de nitrito de sódio na carne processada. Em altas temperaturas, foi demonstrado que se combina com grupos funcionais que existem em proteínas chamadas aminas e formam compostos tóxicos conhecidos como nitrosaminas. Essas nitrosaminas são compostos cancerígenos que aumentam o risco de câncer de pâncreas, estômago e cólon e são algo que você definitivamente deseja minimizar em seu corpo. Às vezes, os defensores do nitrito de sódio apontam para o fato de que os nitratos que ocorrem naturalmente em alguns vegetais também podem ser convertidos em nitritos no estômago humano. Eles então usam isso para argumentar que o nitrito de sódio deve ser inofensivo na carne processada. No entanto, os vegetais não contêm as aminas dos produtos à base de carne e geralmente não são aquecidos ao mesmo tipo de temperatura. Por causa disso, eles são muito menos propensos a levar à criação de nitrosaminas cancerígenas. De fato, devido às substâncias antioxidantes como beta-caroteno e vitamina C em muitos vegetais, eles são mais propensos a fornecer alguma proteção contra o nitrito de sódio na carne processada. A vitamina C poderia tornar as carnes processadas menos insalubres? Embora a melhor recomendação seja reduzir o consumo de carne processada, estudos descobriram que a vitamina C pode fornecer alguma proteção contra a formação de nitrosaminas perigosas. A vitamina C é um poderoso antioxidante e os pesquisadores descobriram que, quando tomado ao mesmo tempo que uma refeição com carne processada, como pizza ou bacon, pode limitar a formação de nitrosaminas no estômago. Isso não é considerado completamente eficaz e definitivamente não é um incentivo para comer carne processada no café da manhã, almoço e jantar. No entanto, se você sabe que vai fazer uma refeição com nitrito de sódio, então um bom suplemento de vitamina C pode ajudar a limitar qualquer dano potencial. O tipo mais eficaz de vitamina C não é o ácido ascórbico isolado do milho transgênico que você encontrará na maioria dos multivitamínicos. Para melhor absorção, a vitamina C deve estar em sua forma natural. O extrato de camu camu tropical é amplamente considerado como a forma natural mais eficaz de vitamina C. Esta é a melhor que encontrei e eu recomendaria manter uma garrafa à mão para tomar com qualquer refeição que contenha carne processada. Várias horas depois será tarde demais, então é uma boa ideia manter algumas dessas cápsulas no trabalho, ou mesmo em uma bolsa ou bolsa para quando você estiver comendo fora. Alternativas de carne processada O problema do nitrito de sódio refere-se apenas a carnes processadas de carne bovina ou suína, de modo que salmão selvagem, frango orgânico, bife alimentado com capim e outras carnes saudáveis ​​não são afetados por ele. Eles também são muito mais nutritivos por uma variedade de outras razões e se você optar por ter carnes em sua dieta, elas são o melhor tipo para comer. Uma rápida olhada na seção Receitas sobre CMIO também fornecerá muitas outras refeições saudáveis ​​que não contêm carne processada. Reduzindo as carnes processadas Embora você possa diminuir a criação de nitrosaminas cancerígenas com uma boa vitamina C natural, é melhor reduzir as carnes processadas para sua saúde a longo prazo. Se você pudesse realmente ver como a maioria desses produtos é feita e o tipo de ‘carne’ neles, você provavelmente nunca mais os comeria de qualquer maneira. Adicione a isso os altos níveis de cloreto de sódio prejudicial, nitrito de sódio, nitrosaminas e o risco de câncer associado à ingestão de carnes processadas e você tem algumas razões muito boas para fazer a mudança para alternativas mais saudáveis. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

