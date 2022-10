É seguro comer peixe depois de Fukushima?

Report This Content

Nutrição O desastre nuclear de Fukushima, após o trágico terremoto e tsunami de 11 de março de 2011, liberou uma quantidade sem precedentes de água contaminada com isótopos radioativos no Oceano Pacífico. A pergunta que eu estava interessado em responder com este artigo é se o peixe é seguro para comer após o desastre de Fukushima, particularmente peixes capturados na costa oeste dos Estados Unidos. Peixe de Fukushima Testes recentes de fato encontraram níveis mais altos de césio-137 radioativo, um contaminante conhecido do desastre de Fukushima, em 15 dos 15 atuns azuis capturados na Califórnia. Acredita-se que esses atum rabilho tenham desovado nas águas da costa do Japão, após o vazamento de água radioativa de Fukushima, e nadaram pelo oceano até a costa oeste da América. Embora o nível de césio-137 detectado esteja sendo relatado como muito baixo para ser perigoso, pessoalmente acho a comparação com a radiação natural em uma banana enganosa. O potássio-40 ‘radioativo’ encontrado em uma banana é uma forma de radiação muito diferente do césio-137, com consequências para a saúde muito diferentes. Também não sabemos quanta água contaminada já vazou no Oceano Pacífico. A inepta Tokyo Electric Power Company parecia muito mais interessada em encobrir o problema da contaminação por radiação do que fazer tudo para encontrar a melhor solução. De fato, apesar de admitir recentemente que 300 toneladas de água altamente radioativa foram liberadas de um tanque de retenção em Fukushima, foi relatado que a água contaminada está vazando por todo o local e provavelmente desde o início do desastre. De particular preocupação é o isótopo radioativo estrôncio-90, que agora está sendo encontrado em 30 vezes os níveis de césio nas águas subterrâneas que escoam para o mar abaixo de Fukushima em uma estimativa de 70.000 a 80.000 galões por dia. O estrôncio-90 é considerado muito mais prejudicial e causador de câncer do que o césio, pois tende a se acumular nos ossos e é difícil de se livrar do corpo. São novas revelações como essa que recentemente levaram a Coréia do Sul a proibir as importações de peixes da região de Fukushima, no Japão. Talvez o fato de as pessoas estarem comprando peixes de Fukushima antes da proibição seja realmente mais surpreendente. O peixe do Oceano Pacífico é seguro para comer? Então, o peixe é seguro para comer depois de Fukushima? Apesar das aparentemente grandes quantidades de água radioativa vazando para o Oceano Pacífico, é um corpo de água tão incrivelmente massivo que é possível que a radiação do desastre de Fukushima em 2011 ainda não tenha atingido a maior parte da costa oeste dos Estados Unidos, e pode ser tão diluído no momento em que não representa uma ameaça significativa. Por outro lado, foi revelado este mês que alguma radiação atingiu o norte do Alasca e está projetada nas proximidades do que foi visto na década de 1960 devido a testes nucleares. Há também um argumento razoável a ser feito de que não existem níveis ‘seguros’ de estrôncio-90 radioativo ou césio-137. Com uma área de impacto grande o suficiente, que o desastre nuclear de Fukushima definitivamente qualifica, quase certamente haverá sérias consequências para a saúde. Mais preocupante para os cientistas é que muito pouco monitoramento está sendo feito sobre os níveis de contaminação no Oceano Pacífico e seu efeito sobre os níveis de radiação em frutos do mar, particularmente em peixes predadores maiores, como atum e espadarte, que tendem a acumular mais toxinas. Sem testes adequados, especialmente porque realmente não temos ideia de quanta água radioativa vazou e ainda está vazando de Fukushima, tudo o que alguém pode realmente fornecer é um palpite sobre se é seguro comer peixes do Oceano Pacífico. De tudo o que li, tendo a concordar com o Dr. Suzuki que o peixe pescado na costa oeste dos EUA provavelmente é relativamente seguro para comer, por enquanto. Nos próximos anos, especialmente com os níveis de água radioativos e a costa oeste da América estimada em 10 vezes o das águas do Japão dentro de uma década, eu me pergunto se isso continuará sendo o caso. Infelizmente, os efeitos deste terrível desastre nuclear parecem ter impacto na saúde das pessoas por muitos anos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

