Benefícios do óleo de magnésio para uma melhor saúde

Nutrição O magnésio mineral é um elemento essencial da boa saúde, mas muitos de nós são deficientes e pagamos o preço fisicamente. Aqui está como o uso de óleo de magnésio beneficia seu corpo e pode ser a resposta para muitos problemas de saúde comuns. Por que o magnésio é tão importante O magnésio está envolvido na produção de energia, desintoxicação e síntese de proteínas. Ele mantém seu coração batendo regularmente e seus músculos e sistema nervoso funcionando corretamente. Ele suporta um sistema imunológico saudável, regula os níveis de açúcar no sangue e ajuda a manter ossos fortes e dentes saudáveis. Você pode ler mais sobre todos os vários problemas de saúde que o magnésio pode ajudar aqui. Para esta página sobre os benefícios do óleo de magnésio, direi simplesmente que existem mais de 300 processos biológicos identificados em seu corpo que dependem de níveis adequados de magnésio para uma função ideal. Este é um elemento de sua ingestão nutricional que você realmente deseja acertar. Deficiência de magnésio generalizada O magnésio é um mineral de vital importância para uma boa saúde e afeta particularmente seus níveis de energia e estresse. Infelizmente, se você comer uma dieta padrão de alimentos processados, também é o mineral que você provavelmente terá deficiência. Este relatório, publicado pela Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de três quartos das pessoas nos Estados Unidos têm uma dieta deficiente em magnésio. É um quadro semelhante em muitos outros países ocidentais como Canadá, França e Reino Unido. Isso é ainda mais preocupante quando muitos médicos especialistas consideram a RDA dos EUA de magnésio (atualmente fixada em 320 mg para mulheres e 420 mg para homens por dia) possivelmente inadequada para prevenir deficiências de magnésio que levam a doenças crônicas. Talvez 100 anos atrás, os alimentos que as pessoas comiam regularmente forneciam magnésio mais do que suficiente naturalmente. Hoje, as práticas agrícolas modernas retiram o magnésio do solo e nossa água potável está esgotada de minerais importantes. Na verdade, estima-se que nossos alimentos e água contenham agora menos da metade do magnésio que continham há um século. Acrescente a isso os altos níveis de açúcar, cafeína e álcool na dieta de muitas pessoas, todos conhecidos antagonistas do magnésio, e não é difícil ver por que tantas pessoas são deficientes em magnésio. Óleo de magnésio – a solução simples para a deficiência de magnésio O óleo de magnésio transdérmico é uma solução concentrada de cloreto de magnésio que pode ser aplicada na pele para máxima absorção de magnésio. O óleo de magnésio de melhor qualidade vem do antigo Mar de Zechstein no norte da Europa e é completamente livre de contaminantes modernos. Os suplementos orais de magnésio são reconhecidos como tendo geralmente uma baixa taxa de absorção, com algumas formas estimadas em serem assimiladas em menos de 4%. Eles também podem causar diarréia e outros problemas gastrointestinais em doses maiores. Um dos grandes benefícios do óleo de magnésio é a eficácia com que ele é absorvido diretamente pela pele. Ao contornar o sistema digestivo, pode ser entregue diretamente na corrente sanguínea e nos músculos que precisam. Há muito mais sobre como funciona a terapia com óleo de magnésio transdérmico e estudos que comprovam sua eficácia sobre os suplementos orais de magnésio aqui. Como aplicar óleo de magnésio para uma saúde melhor O óleo de magnésio da Ancient Minerals é uma solução extremamente pura de cloreto de magnésio e outros minerais valiosos, provenientes do Mar de Zechstein. Ao usar magnésio pela primeira vez, é melhor começar com apenas um ou dois sprays em uma mão em concha. Junte as mãos e aplique em ambas as pernas. A solução não é realmente um óleo, mas é escorregadio e você deve ser capaz de espalhá-lo facilmente. Pode haver um pouco de ardor nas primeiras vezes que você usá-lo. Lembro-me da primeira vez que usei óleo de magnésio, estava um pouco ansioso para experimentá-lo e espalhei vários sprays no meu peito. Eu definitivamente recomendo evitar partes sensíveis do corpo, como mamilos, quando você começar! Contanto que você evite membranas mucosas e áreas sensíveis como o rosto, essa ardência deve diminuir após algumas aplicações. À medida que a tolerância da sua pele ao óleo de magnésio aumenta, é benéfico aumentar a dosagem de aplicação, talvez um spray extra a cada semana até atingir cerca de oito sprays. Oito sprays de óleo de magnésio fornecem cerca de 100 mg de magnésio benéfico na pele para o seu corpo absorver. Vamos dar uma olhada em algumas das melhores maneiras de aumentar a quantidade de magnésio que você obtém do óleo de magnésio. Aplicações avançadas de óleo de magnésio para absorção máxima Depois de usar óleo de magnésio em partes maiores do corpo, como pernas, braços, barriga e costas por algumas semanas, sugiro experimentar essas aplicações mais avançadas de óleo de magnésio. Há uma chance maior de eles picarem um pouco devido às áreas envolvidas, mas também é provável que aumentem a taxa de absorção de cloreto de magnésio. 1. Aplique óleo de magnésio antes do exercício Costumo borrifar óleo de magnésio antes da academia. Acredita-se que a pele quente e transpirante aumenta a absorção transdérmica e, como um bônus adicional, o óleo de magnésio pode ajudar a prevenir lesões esportivas. Alguns recursos recomendam a aplicação de óleo de magnésio logo após o exercício. Isso também seria benéfico, mas deve permanecer na pele por pelo menos 20 minutos. Eu gosto de tomar banho logo depois da academia, então uso antes. 2. Tome um banho de óleo de magnésio ou um banho de pés Flocos de cloreto de magnésio também podem ser usados ​​em um banho relaxante ou escalda-pés. 1 a 3 xícaras desses flocos de banho de Minerais Antigos são usados ​​em um banho quente, mas não muito quente ou spa para os pés. Mergulhe nisso, idealmente por cerca de 30 minutos, para uma maneira extremamente relaxante de receber os benefícios para a saúde do magnésio extra. 3. Borrife óleo de magnésio nas axilas Isso pode não ser uma boa ideia para mulheres que depilam as axilas, pois isso aumentaria a sensibilidade e as chances de irritação. No entanto, a pele das axilas é considerada especialmente boa para aplicação transdérmica. Há muitos relatos de uso de óleo de magnésio dessa maneira para diminuir o odor nas axilas também. Se você acha que o óleo de magnésio aplicado nas axilas pode ser muito sensível, tente outras áreas do corpo com partes mais finas de pele, como atrás dos joelhos ou particularmente na parte interna dos braços, em frente aos cotovelos. 4. Use óleo de magnésio como enxaguante bucal ou até mesmo escove os dentes com ele Diz-se que o cloreto de magnésio é muito bom para a saúde bucal e também seria absorvido bem sublingualmente sob a língua. Vários sprays de óleo de magnésio mantidos na boca e sob a língua por vários minutos são especialmente recomendados para pessoas com deficiências de magnésio, em conjunto com todos os outros benefícios do óleo de magnésio topicamente. Aqui está um vídeo mostrando como fazer óleo de magnésio! Conclusão Com cerca de três quartos dos americanos tendo uma ingestão insuficiente deste mineral vital, o óleo de magnésio é uma solução simples e eficaz para corrigir a deficiência de magnésio e problemas e distúrbios de saúde relacionados. Eu usei este óleo de magnésio por muitos anos e considero uma parte essencial do meu regime de saúde. Eu estaria muito interessado em ouvir de outras pessoas que experimentaram benefícios semelhantes do óleo de magnésio para si mesmas, ou qualquer dúvida que você possa ter sobre o uso. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

