A melhor maneira de cozinhar legumes para a maior nutrição e sabor

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição Existe uma maneira de cozinhar vegetais que retém mais vitaminas e outros elementos nutricionais quando você os come. É mais rápido e simples do que ferver e retém muito mais sabor do que no micro-ondas. Veja como cozinhar seus vegetais no vapor de forma rápida e simples para obter mais nutrição e a melhor textura e sabor. Escolhendo seus vegetais para cozinhar no vapor Com alguns vegetais, como couve-flor, brócolis, aipo e verduras, é simples ver quando estão velhos e murchos e, portanto, fáceis de evitar. Os vegetais de raiz, por outro lado, às vezes podem ser mais difíceis de escolher. Aqui está um resumo rápido do que procurar com alguns vegetais de raiz populares: Batatas Evite batatas com cortes, manchas, manchas escuras e especialmente se estiverem brotando ou tingidas de verde, pois podem ser tóxicas. Batatas grandes, sem manchas e com pele seca geralmente são melhores para cozinhar no vapor Batatas doces Embora você não precise se preocupar com um tom verde com batatas-doces e elas raramente brotam, regras semelhantes se aplicam de outra forma. Maior em tamanho, firme ao toque e livre de manchas é o melhor. Depois de encontrar suas batatas-doces, aqui está uma sopa de inverno muito saborosa para fazer com elas. Abóboras Abóboras menores geralmente são muito melhores para comer do que as raças maiores, muitas vezes transformadas em Jack-O-Lanterns no Halloween. As variedades de torta de açúcar e queijo são populares com seu excelente sabor e textura cremosa. Procure abóboras que pareçam relativamente pesadas para seu tamanho e tenham uma cor uniforme. Verifique se o caule está duro e a pele firme e evite contusões, rachaduras ou cicatrizes pesadas. Abóbora Estes são um excelente substituto quando as abóboras não estão na época. Abóbora Butternut tem um perfil nutricional semelhante às abóboras e você as escolhe com critérios semelhantes em mente, embora a abóbora maior ainda tenha um ótimo sabor. Se você nunca experimentou antes, então esta deliciosa sopa de abóbora com curry seria um ótimo começo. Cenouras As cenouras são um vegetal de raiz que realmente deve ser comprado orgânico, pois são particularmente bons em absorver tudo no solo em que são cultivados, incluindo pesticidas e até metais pesados. Procure por cenouras de cor brilhante em vez de maçante, sem cicatrizes óbvias e firmes na ponta para obter o melhor sabor. Para aquecê-lo durante os meses mais frios, aqui está uma deliciosa receita de sopa de cenoura picante cheia de antioxidantes. Como cozinhar legumes para o melhor sabor e nutrição Muitas pessoas fervem vegetais como batata, abóbora e cenoura para cozinhá-los. Infelizmente, isso drenará grande parte da nutrição para a água fervente e para a pia, em vez de para o seu corpo. Um método de cozimento muito mais saudável é cozinhar seus vegetais no vapor. Uma vez que você tenha o equipamento certo, isso torna a preparação rápida e fácil, preservando ao máximo sua nutrição e sabor. Primeiro você vai precisar de um vaporizador de legumes. Este vaporizador universal é uma ótima maneira de cozinhar todos os diferentes tipos de vegetais e cabe em cima da maioria das panelas de tamanho regular e grande. Prepare os legumes para cozinhar no vapor, esfregando-os com uma escova sob água morna e, em seguida, cortando-os com uma faca grande. A espessura em que você os corta tende a determinar quanto tempo seus vegetais levam para cozinhar no vapor. Geralmente, vegetais de raiz menores, como batatas, batatas doces e cenouras, e vegetais crucíferos, como brócolis e couve-flor, podem ser cortados rapidamente em até meia polegada ou menos e geralmente cozinham em cerca de 10 minutos. Feijão verde, pimentão, ervilha e outros vegetais mais macios serão ainda mais rápidos, geralmente em apenas 5 minutos. Enquanto os vegetais de raiz maiores, como abóboras e abóbora, são mais difíceis de cortar em fatias finas e são finos em tiras de uma polegada de largura ou mais largas. Estes geralmente levam de 15 a 20 minutos. A melhor maneira de verificar se eles estão prontos é colocar um garfo na parte mais grossa do vegetal fumegante. Uma vez que entra facilmente, eles estão prontos e prontos para servir ao lado de uma fonte de proteína saudável, como esses peitos de frango marinados com alho, gengibre e pimenta ou rissóis de salmão tropical saudáveis. Legumes mistos são uma base muito mais saudável para almoços e jantares do que engordar alimentos ricos em carboidratos e cozinhar no vapor é a melhor maneira de cozinhá-los para maximizar sua nutrição e sabor. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report