Acabando com os desejos de açúcar com canela

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição

Perda de peso Pode ser difícil encontrar alimentos embalados nas ilhas dos supermercados hoje em dia que não tenham açúcar em uma de suas muitas formas como um dos principais ingredientes. Pães e outros produtos de panificação, refeições processadas (doces ou salgados), cereais matinais, laticínios, bebidas e lanches de praticamente todos os tipos são carregados de açúcar. Quer os fabricantes de alimentos o chamem de xarope de milho rico em frutose, açúcar invertido, adoçante de milho, xarope de sorgo, maltodextrina, xarope de glicose, frutose, maltose, dextrose ou outros 101 nomes, o açúcar está sendo adicionado a uma alta porcentagem de alimentos processados ​​e há fortes indícios de que muitas pessoas são viciadas nele. O consumo regular de alimentos açucarados, e especialmente o xarope de milho rico em frutose encontrado em refrigerantes e doces, leva a desejos de açúcar que podem ser muito difíceis de resistir. Todo esse açúcar na corrente sanguínea também resulta em altos níveis de insulina, o hormônio que armazena gordura, sendo secretado. Esta é a razão pela qual o açúcar e outros carboidratos simples na dieta, não a gordura como algumas pessoas ainda acreditam, é o principal responsável pelo ganho de peso e cortar alimentos açucarados e outros carboidratos simples é a melhor maneira de perder peso. Eu recomendo assistir Sugar – The Bitter Truth do Dr. David Lustig, para ver por que a epidemia de obesidade nas últimas décadas se deve em grande parte ao grande aumento no consumo de açúcar processado e frutose. Este vídeo também explica como o xarope de milho rico em frutose afeta o fígado de maneira semelhante ao álcool, aumenta o armazenamento de gordura e faz seu cérebro pensar que você está com fome, mesmo depois de comer. Não vou fingir que vencer o vício em açúcar será fácil, mas há um tempero que pode ser usado como um suplemento simples à frente que pode minimizar os desejos e ajudá-lo a mudar para um padrão alimentar mais saudável. Superando o vício em açúcar A chave para quebrar esse vício é suprimir os desejos de açúcar por tempo suficiente para que a resposta do seu corpo ao açúcar volte ao normal. É muito importante começar a desfrutar de sabores complexos novamente, em vez de precisar que tudo o que você come e bebe seja doce como uma criança costuma fazer. Comer alimentos de maior qualidade com mais nutrição e um tempo de digestão mais longo ajudará a minimizar os desejos de açúcar para a maioria das pessoas. Tente fazer refeições menores e mais frequentes a cada 3 a 4 horas com base em proteínas saudáveis ​​e vegetais mistos, em vez de alimentos processados ​​​​com carboidratos que aumentam os níveis de açúcar no sangue e provocam uma resposta à insulina. Um bom exemplo pode ser comer uma omelete ou ovos mexidos no café da manhã sem pão; um peito de frango marinado com alho, gengibre e pimenta com salada para o almoço; nozes e sementes ou frutas com baixo índice glicêmico e alto teor de fibras para um lanche no meio da tarde; e um refogado saudável com proteína, óleo de coco e muitos vegetais misturados para o jantar. Usando canela para bater desejos de açúcar Além de uma dieta saudável de alimentos integrais, a canela picante provou ser especialmente benéfica para superar o vício em açúcar e nivelar os níveis de açúcar no sangue para obter energia estável. A canela foi mostrada em pesquisas para ajudar a reduzir os desejos de açúcar, controlando os níveis de glicose no sangue. Isso minimiza os picos de insulina após as refeições que levam a mais fome e a consumir ainda mais açúcar. A canela suplementar também foi demonstrada em estudos para diminuir os níveis sanguíneos de colesterol LDL e triglicerídeos. Ao diminuir os níveis de lipídios no sangue e aumentar a sensibilidade à insulina, a canela parece ser uma adição poderosa a qualquer programa de perda de peso. Que tipo de canela? A canela do Ceilão é a verdadeira forma de canela e é amplamente considerada a melhor para controlar o açúcar no sangue e perder peso. É um pouco mais do que a canela barata do supermercado, mas tem uma potência melhor e evita o composto cumarínico da canela Cássia. Esta é uma boa canela de Ceilão orgânica em pó que pode ser polvilhada sobre alimentos como muesli ou frutas ou adicionada a bebidas como smoothies para retardar sua digestão. Use pelo menos meia colher de chá por refeição ou bebida. Mantido selado em local fresco e seco, durará muitos meses, mesmo com uso regular. Cápsulas de canela do Ceilão também estão disponíveis e uma cápsula pode ser tomada com qualquer refeição rica em carboidratos para ajudar a minimizar os aumentos de açúcar no sangue que levam à fome, desejos de açúcar e ganho de peso. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report