Cenoura, Pepino, Bok Choy e Suco de Batata Tônico para Pele e Cabelo

Cabelo e unhas

Suco Aqui está uma receita de suco incomum e surpreendentemente saborosa para melhorar a pele e o cabelo usando suco de batata crua e outros vegetais tônicos. Vamos dar uma olhada nos diferentes nutrientes em cada ingrediente e como eles podem beneficiar seu cabelo e pele. Receita para 2 Bok Choy 1 bok choy médio, orgânico ou embebido em água quente e vinagre para minimizar os pesticidas. O bok choy, ou repolho chinês, tem um sabor muito mais suave do que o repolho comum, mas é repleto de vitaminas, minerais e outros nutrientes para uma pele e cabelos melhores. Antioxidantes pró-vitamina A, vitamina C, vitamina K e uma variedade de vitaminas B encontradas na couve chinesa são potencialmente benéficas para a sua pele. Além disso, o bok choy também contém um amplo espectro de minerais para cabelos mais fortes e saudáveis. Cenouras 2 cenouras orgânicas grandes, esfregadas. Eles realmente devem ser comprados orgânicos, pois, por mais saudáveis ​​​​que sejam, as cenouras podem absorver pesticidas e até metais pesados ​​e outros contaminantes do solo em que são cultivadas. O suco de cenoura alcalinizante tem um poderoso efeito de limpeza no fígado, o que ajuda a aliviar a carga de eliminação na pele para melhorar o tom da pele. Antioxidantes como alfa e beta-caroteno protegem as células da pele dos danos dos radicais livres e minerais em cenouras como cobre, iodo e zinco ajudam a manter a cor do cabelo e prevenir cabelos grisalhos. Pepino 1 pepino grande, orgânico ou embebido e esfregado com vinagre ou descascado. O pepino é uma rica fonte de sílica para manter a firmeza e elasticidade da sua pele e fazer crescer o cabelo forte e resiliente. Também produz um suco vegetal muito refrescante e pode ajudar a reduzir a vermelhidão e a irritação da pele. Batatas 2 batatas cruas de tamanho médio, de preferência orgânicas, embebidas em água quente e vinagre e bem esfregadas. Um ingrediente de suco incomum, talvez, mas o suco de batata crua é realmente muito bom para você. Cheio de vitamina C que melhora o colágeno e com muitos minerais que protegem o cabelo e a pele, o suco de batata crua é particularmente interessante por seus altos níveis da enzima catalase. Descobriu-se recentemente que a falta de catalase no folículo piloso é um provável culpado em cabelos grisalhos prematuros devido ao peróxido de hidrogênio. Não se sabe se beber mais enzima catalase em sucos de vegetais frescos como esse pode proteger diretamente seu cabelo de ficar grisalho. No entanto, a catalase é um poderoso antioxidante com muitos benefícios potenciais e um corpo mais saudável em geral geralmente leva a cabelos mais saudáveis. Como fazer suco de cenoura, pepino, bok choy e batata crua Prepare seus vegetais para fazer suco lavando e esfregando como descrito acima. Dependendo do tamanho da calha do seu espremedor, pode ser necessário cortar as batatas e outros vegetais para caber. Este centro de nutrição Omega que eu uso caberá facilmente na maioria dos vegetais e a ação mastigatória deriva cerca do dobro do suco de verduras como bok choy em comparação com espremedores regulares. A maneira como ele esmaga o suco dos vegetais, em vez de girar em alta velocidade como a maioria dos equipamentos de suco, também reduz significativamente a oxidação do suco. Uma vez que seus vegetais estejam preparados, comece com as cenouras (o vegetal mais denso nesta receita), seguido pelo bok choy mais macio. Em seguida, alimente as batatas e termine com o pepino aguado para lavar o resto do suco. Misture tudo e beba este tônico de pele e cabelo de suco de vegetais imediatamente para obter mais enzimas, nutrientes e potência. Já experimentou sucos de vegetais como esse e principalmente suco de batata crua para melhorar seu cabelo e sua pele? Existem outros vegetais que você sugeriria adicionar? Por favor, deixe-me saber nos comentários abaixo o que você adicionaria a esta receita. Mais

