Sintomas da deficiência de vitamina K e como evitá-la

Nutrição A maioria dos recursos de saúde lhe dirá que os sintomas usuais de deficiência de vitamina K são problemas de coagulação do sangue, sangramento da gengiva, sangramento do trato gastrointestinal e menstruação intensa para as mulheres. Pessoas com deficiência de vitamina K tendem a se machucar facilmente e sangrar por mais tempo com pequenos cortes. Alguns textos também podem observar que a deficiência de vitamina K a longo prazo está associada a um risco maior de ossos quebradiços, osteoporose, calcificação da cartilagem e endurecimento das artérias que levam a sérios problemas cardiovasculares. Esses mesmos recursos de saúde também costumam dizer que a deficiência de vitamina K é considerada muito rara, portanto, por extensão, não há realmente nada para se preocupar. O que é interessante, porém, são as diferenças significativas recentemente descobertas entre as diferentes versões de vitamina K – vitamina K1 (encontrada principalmente em certos vegetais) e vitamina K2 (derivada de alimentos de origem animal, fontes fermentadas e nossas próprias bactérias intestinais). Embora seja definitivamente necessário ter níveis adequados de vitamina K1 das fontes listadas acima, está emergindo que a vitamina K2 é realmente muito mais importante para uma saúde ideal. Infelizmente, esta é uma versão da vitamina K que a maioria das pessoas tem mais probabilidade de ter deficiência. A diferença entre vitamina K1 e vitamina K2 A vitamina K não pode ser identificada como uma única substância como a vitamina C do ácido ascórbico. Na verdade, é uma família de nutrientes conhecidos como naftoquinonas. A vitamina K1 é um ramo das naftoquinonas chamadas filoquinonas. Eles vêm principalmente de folhas verdes ou vegetais crucíferos e couve, espinafre, couve, acelga, salsa, alface romana e brócolis são algumas das melhores fontes. Obviamente, esses verdes geralmente não são os alimentos mais populares na dieta processada americana média. Embora o K1 seja solúvel em gordura e possamos armazenar alguns no fígado, muitas pessoas raramente comem esses tipos de alimentos. Acredita-se que a vitamina K também seja produzida por bactérias intestinais, mas com o mau estado da flora intestinal de muitas pessoas e a prescrição excessiva de antibióticos, esse processo pode ser menos eficaz. Talvez o suficiente para evitar problemas de coagulação do sangue, mas longe da quantidade necessária para benefícios visíveis à saúde da vitamina K. A vitamina K2 é outra série de naftoquinonas conhecidas como menaquinonas. As menaquinonas são produzidas por bactérias e acreditava-se anteriormente que a vitamina K2 não era importante na dieta, pois seria produzida por nossas bactérias intestinais. Pesquisas recentes, porém, mostram que a conversão de vitamina K1 em vitamina K2 em nossos corpos geralmente é ruim, com estimativas de cerca de uma taxa de conversão de 1 em 10. Dado isso, e todos os benefícios para a saúde da vitamina K2 listados a seguir, é compreensível por que muitas pessoas acreditam que os alimentos fermentados ricos em vitamina K2 são uma adição importante à sua dieta. Os diferentes benefícios para a saúde da vitamina K1 e K2 A vitamina K1 é reconhecida há muito tempo como um nutriente importante para prevenir a coagulação do sangue. Muitos novos estudos, porém, estão mostrando a menaquinona da vitamina K2, e particularmente as formas MK-7 e MK-4, têm um papel muito mais amplo na boa saúde geral e na prevenção de doenças. A vitamina K2 beneficia sua saúde principalmente na maneira como regula o cálcio em seu corpo. Isso tem amplos efeitos para sua saúde cardiovascular e prevenção de calcificação arterial, bem como a força de seus ossos e redução do risco de osteoporose. A vitamina K2 desempenha seu papel na manutenção de ossos fortes, regulando os níveis de osteoclastos, um tipo de célula óssea responsável pela degradação óssea. Os osteoclastos são uma parte normal do nosso sistema esquelético, mas sem a vitamina K2 adequada para regular suas funções, problemas como osteoporose e ossos quebradiços se tornam mais prováveis ​​com o tempo. Embora a deficiência de vitamina K esteja associada a menor massa óssea e maior risco de fratura de quadril, pesquisas recentes mostraram que a suplementação de vitamina K2 parece proteger contra perda óssea e risco de fratura. O mesmo estudo observou que a suplementação de vitamina K1 não teve o mesmo efeito. Quando minerais como o cálcio estão sendo quebrados no sistema esquelético devido à insuficiência de vitamina K, eles tendem a se depositar em outras partes do corpo. Depósitos anormais de cálcio podem ocorrer nas artérias e válvulas cardíacas e a calcificação arterial é uma causa bem conhecida de doença cardiovascular. Os cientistas agora estão pesquisando a associação entre baixa vitamina K2, diminuição da massa óssea e calcificação das artérias, levando a doenças cardiovasculares graves. O Rotterdam Heart Study em grande escala acompanhou quase 5.000 participantes por sete anos e, entre muitas outras descobertas, revelou que aqueles com os níveis mais altos de vitamina K2 na dieta tinham um risco 57% menor de ataque cardíaco fatal do que aqueles com menos. A alta ingestão de vitamina K2 também foi associada à redução da calcificação coronária em mulheres na pós-menopausa em um estudo de 2009. Mais uma vez, a vitamina K1 sozinha não forneceu os mesmos benefícios. Como aumentar sua ingestão de vitamina K2 para a saúde cardiovascular e ossos mais fortes O produto de soja fermentado japonês natto é reconhecido como a melhor fonte da versão MK-7 de vitamina K2. A menaquinona MK-7 também dura mais tempo em seu corpo do que a versão MK-4 da vitamina K2. Infelizmente, o natto pode ser um pouco adquirido para o paladar ocidental, para dizer o mínimo, com seu sabor poderoso e textura incomum. A menaquinona MK-4 é encontrada em carnes de órgãos, como fígado e rim, queijos duros como suíço e Emmental e manteiga alimentada com capim. Também é encontrado em quantidades menores em gemas de ovos ao ar livre e carnes alimentadas com capim. Se você está recebendo o suficiente desses tipos de alimentos em sua dieta, provavelmente não precisa suplementar com vitamina K2. No entanto, muitas pessoas em fóruns de saúde on-line relatam resultados muito positivos com cápsulas suplementares de vitamina K2 na forma MK-7 mais duradoura derivada de natto (e sem sabor). Se você acredita que pode ter uma deficiência de vitamina K, ou particularmente se está em risco ou já sofre de ossos quebradiços ou calcificação cardiovascular, pode valer a pena considerar suplementos de vitamina K. É importante ressaltar que a vitamina K2 deve ser discutida com seu médico se você estiver tomando medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, pois eles funcionam desativando a função da vitamina K. Muitos idosos apresentam sintomas esqueléticos e cardiovasculares que podem estar associados à deficiência de vitamina K. Esses problemas, porém, vêm se desenvolvendo há muitos anos. Aumentar a ingestão de vitamina K agora parece ser um bom seguro contra doenças cardiovasculares e osteoporose no futuro. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

