Nutrição Em primeiro lugar, você pode estar se perguntando o que diabos é essa coisa e quais são os benefícios para a saúde do selênio. Bem, o selênio é um oligoelemento natural que é usado em todo o corpo, concentrado em áreas como fígado, tireóide, rins e músculos. Seu corpo precisa apenas de pequenas quantidades diárias de satisfação, então não há necessidade de carregar este suplemento. Apenas faça você não deixar de consumir este elemento vital. Como saber se você tem uma deficiência de selênio? Descobrir se você tem deficiência de selênio nem sempre é fácil. Sintomas como fadiga física e mental, hipotireoidismo e distúrbios reprodutivos podem ser indicativos de insuficiência de selênio. Ficar atento a esses sinais de alerta ajudará você a evitar mais problemas. No entanto, se você tiver esses sintomas, não assuma imediatamente que é deficiente em selênio, pois eles também podem sugerir outras deficiências nutricionais. Dar uma olhada em sua dieta irá ajudá-lo a determinar se você está recebendo selênio suficiente. Comer muitas plantas e alimentos ricos em selênio precisa ser um aspecto crucial de sua ingestão alimentar. Coma isso para obter selênio suficiente Para garantir que sua dieta seja abundante com fontes de selênio que o ajudam a obter todos os benefícios do selênio para a saúde, procure alimentos como peixe, sementes e carne bovina. O rei de todas as fontes de selênio é comumente relatado como sendo a castanha-do-brasil, pois uma onça (28g) de castanha-do-brasil contém aproximadamente 767% da dose diária recomendada. Uma onça é 6-8 nozes, dependendo do tamanho, então se você comer 3, você definitivamente terá o suficiente. Você também pode encontrar 131% da dose diária recomendada por três onças (100g) em peixe, 32% da dose diária recomendada em uma onça de sementes e 54% da dose diária recomendada em três onças de bife. Quantidades mais baixas de selênio (17% da dose diária recomendada) podem ser encontradas em alimentos vegetais como espinafre e aspargos. O selênio não deve ser negligenciado Vamos ser honestos aqui, muitas pessoas nem ouviram falar sobre selênio. Mas isso não significa que podemos ignorá-lo. Os benefícios para a saúde do selênio são numerosos e afetam seu bem-estar geral como selênio: Atua como um anti-inflamatório (muitas doenças são resultados de inflamação no corpo)

Aumenta o seu sistema imunológico, aumentando a eficácia dos glóbulos brancos, que são responsáveis ​​​​por afastar infecções e vírus

Ajuda a aliviar os problemas de caspa

Regula a tireoide, permitindo que a forma menos ativa do hormônio tireoidiano seja convertida na forma ativa que é usada pelo seu corpo

Auxilia na motilidade do esperma, aumentando assim a fertilidade masculina

Protege seu coração, diminuindo o risco de coagulação do sangue, reduzindo seus níveis de colesterol ruim e aumentando seu nível de colesterol bom

Combate os danos dos radicais livres e o câncer, pois estudos mostraram que a quantidade de mortes por câncer é menor naqueles que possuem níveis adequados de selênio. Se você acredita que pode ser deficiente em selênio, é importante não ignorá-lo. A deficiência de selênio não tratada pode resultar em doenças como a doença de Keshan (uma cardiomiopatia) e infertilidade masculina. Com deficiência de longo prazo, você se torna mais propenso a desenvolver a doença de Hashimoto, uma condição na qual o próprio sistema imunológico do seu corpo ataca a tireoide. Conclusão e Etapas de Ação Para evitar problemas causados ​​pela falta de selênio, basta complementar sua dieta com Você não precisa fazer todos os itens acima, apenas escolha um ou dois e certifique-se de obter o suficiente. Uma vez que você tenha o suficiente, você provavelmente sentirá os benefícios para a saúde do selênio em poucas semanas. Isso, é claro, assumindo que sua dose diária não é alta o suficiente. Os sinais de que você pode ter deficiência de selênio são: Fraqueza muscular e fadiga

Dor nas articulações

Cabelo não saudável

Manchas brancas nas unhas É importante ter em mente que temos necessidades diferentes. Alguns precisam de mais selênio do que outros. Aqueles com maior risco de ter deficiência de selênio são pessoas em diálise renal, pessoas vivendo com HIV, pessoas com distúrbios gastrointestinais, pois isso pode significar má absorção de selênio, bem como pacientes em nutrição parenteral total (NPT) como sua única fonte de Comida. Faça um exame de sangue com seu médico se não tiver certeza sobre seus níveis atuais de selênio. Se os resultados do teste mostrarem que seus níveis de selênio estão baixos, faça as alterações recomendadas pelo seu médico e aumente a ingestão dos alimentos mencionados acima. Referências:

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

