Estresse e deficiência de ácido pantotênico

Nutrição

Estresse A vitamina B5 ou ácido pantotênico é uma vitamina B solúvel em água essencial que está envolvida em muitas funções biológicas diferentes em seu corpo. Devido a isso, os sintomas de deficiência de ácido pantotênico podem ser difíceis de diagnosticar. A vitamina B5 é necessária para a decomposição e assimilação adequada de gorduras, carboidratos e proteínas em seus alimentos. É particularmente importante a criação da coenzima A, uma substância que desempenha um papel vital em muitos dos processos metabólicos que sustentam seu corpo e o mantêm vivo. Como todas as vitaminas B, o ácido pantotênico é solúvel em água, o que significa que não pode ser armazenado em seu corpo e você precisa obter boas quantidades em sua dieta todos os dias para uma função ideal. Felizmente, a vitamina B5 é encontrada em uma grande variedade de alimentos e uma verdadeira deficiência crônica de ácido pantotênico é bastante rara, geralmente observada em casos de desnutrição, problemas digestivos contínuos e alcoolismo. A seguir, uma lista dos melhores alimentos com vitamina B5 e a ingestão diária recomendada. Primeiro, vamos analisar alguns dos sintomas da falta de ácido pantotênico e como mesmo um pouco de vitamina B5 e outras vitaminas do complexo B pode afetar seus níveis de estresse e capacidade de dormir. Os sintomas da deficiência de vitamina B5 Um caso grave de deficiência de ácido pantotênico geralmente se manifesta com sintomas que incluem dormência nas mãos e pés, ou ocasionalmente uma sensação de formigamento, formigamento ou queimação nessas extremidades. Fadiga, dores de cabeça, hipertensão, insônia e dores no corpo também podem estar associadas à vitamina B5 cronicamente baixa. Esta é uma condição séria e se você tiver sintomas como esses, seria importante consultar um profissional de saúde experiente. Existem muitas outras condições de saúde que podem estar por trás desse tipo de sintomas, por isso é necessário chegar à causa raiz antes de tratá-la. Mais comumente, uma deficiência de baixo nível de vitamina B5 e outras vitaminas do complexo B pode estar por trás do aumento da dificuldade em lidar com o estresse, incapacidade de relaxar e problemas para dormir. Ácido Pantotênico, Estresse e Sono Como a vitamina B5 é necessária para utilizar adequadamente os ácidos graxos saudáveis ​​para a criação de hormônios essenciais, a má ingestão pode afetar negativamente as glândulas supra-renais. Suas glândulas supra-renais são pequenas glândulas que ficam em cima de seus rins e secretam hormônios como testosterona, estrogênio, DHEA e, especialmente relacionados aos seus níveis de estresse, epinefrina e cortisol. Quando a falta de ácido pantotênico contribui para o mau funcionamento da glândula adrenal, alguns dos sintomas incluem cansaço e fadiga constantes, irritabilidade, baixa imunidade, pressão arterial irregular, tontura ocasional, ganho de peso, baixa tolerância ao estresse e dificuldade para dormir. Altos níveis de estresse e insônia, em particular, geralmente estão relacionados ao excesso de cortisol em seu corpo devido à sobrecarga das glândulas supra-renais. Para cortisol elevado leve ou ocasional, aumentar a ingestão de ácido pantotênico com certos alimentos ou vitaminas B suplementares pode ajudar. Fontes alimentares de vitamina B5 O abacate é uma das melhores fontes alimentares de ácido pantotênico e muito bom para você. Cogumelos shiitake, batata-doce, couve-flor, fígado, salmão, gema de ovo, banana e folhas verdes escuras são ótimas fontes. Para lanches, as sementes de girassol são outra boa fonte de ácido pantotênico e outras vitaminas B essenciais, como a niacina. Iogurte real (de preferência grego, não as marcas carregadas de açúcar de ‘fruta’) é outra maneira de obter seu B5. Algumas fontes listam os grãos como uma fonte de alimento com alto teor de ácido pantotênico, mas com o processamento estimado para remover cerca de 75% dele, os alimentos com grãos não são o que costumavam ser em termos de B5 e outros nutrientes. Embora a maioria das pessoas deva obter vitamina B5 suficiente através da alimentação, se você estiver sob muito estresse e tiver problemas para relaxar durante o dia ou dormir à noite, um bom suplemento de complexo B pode ajudar. A pantetina, a forma de vitamina B5 frequentemente usada em suplementos, demonstrou melhorar a função da glândula adrenal quando você está sob pressão e evitar a liberação excessiva de hormônios do estresse, como o cortisol. Dito isto, outras vitaminas do complexo B, como a niacina, são tão importantes que, a menos que você tenha requisitos especiais, vale a pena procurar um complexo de vitaminas do complexo B baseado em alimentos de alta qualidade como este. Ingestão Diária Recomendada de Ácido Pantotênico Você pode ver o RDI completo do US Food and Nutrition Board para ácido pantotênico para todas as faixas etárias aqui (essas agências podem ser muito específicas para crianças pequenas). Para adultos e crianças com mais de 14 anos, a dose diária recomendada de vitamina B5 é de 5 mg por dia. Embora altos níveis de estresse e o uso de contraceptivos orais possam aumentar suas necessidades de ácido pantotênico. Curiosamente, não há limite superior tolerável estabelecido para a vitamina B5, o que significa que geralmente é considerado muito seguro. Embora azia, náusea e diarréia tenham sido observadas com ingestões muito grandes, bem acima do que você obteria da comida ou de um suplemento regular de vitamina B. Você já tentou usar vitaminas B para estresse e insônia? Enquanto poucas pessoas que comem uma dieta variada correm o risco de uma deficiência completa de ácido pantotênico, vitaminas B extras são frequentemente relatadas para ajudar com esse tipo de condição. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

