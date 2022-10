Sopas básicas de queima de gordura para derreter esses quilos

Report This Content

Receitas

Perda de peso A ideia de comer a mesma sopa – e nada mais – pelos próximos 10 dias faz seu estômago roncar e suas papilas gustativas se rebelarem? Junte-se ao clube! A sopa é feita para ser um acompanhamento – algo para adicionar à refeição, em vez de ser a própria refeição. Muitas dietas de queima de gordura recomendam uma ingestão constante de sopa rala e sem gosto, mas quem quer colocar na boca vegetais aguados e cozidos demais o dia todo enquanto declaram com luxúria os bifes grossos e suculentos nos pratos de sua família? Se ao menos sua dieta permitisse que você comesse algo sólido… A boa notícia: há muitas sopas deliciosas que você pode fazer, usando apenas ingredientes com baixo teor de gordura e calorias. Para o seu prazer de comer, confira as sopas básicas para queima de gordura abaixo: A sopa maravilha A sopa de maravilha é provavelmente a receita de sopa de queima de gordura mais popular, pois é uma parte importante da dieta de 7 dias. Esta sopa simples é uma mistura de repolho, cebola, pimentão verde, tomate, aipo e muita água. Você pode adicionar sal ou pimenta para dar sabor, mas o objetivo desta sopa é acelerar a queima de gordura. A fibra na sopa fará maravilhas para limpar seu corpo (espere passar muito tempo no banheiro, então carregue seu celular ou tablet). Coma esta sopa a cada duas horas durante a dieta, e será uma ótima sopa para ter à mão em qualquer dieta. A sopa do pobre A sopa do pobre homem é feita vasculhando sua geladeira e retirando quaisquer ingredientes folhosos e verdes que você possa encontrar para fazer a sopa. Se você puder encontrar uma cenoura ou duas, coloque-a na mistura e reze para que você tenha algum tempero, como caldo de galinha ou carne. Na verdade, é uma sopa muito saborosa, mas é surpreendentemente baixa em calorias. Você estará consumindo cerca de 100 calorias para cada tigela da coisa, e isso fará com que seu corpo queime gordura muito bem, graças ao alto teor de vegetais. (Nota: Verduras escuras e folhosas como couve, espinafre e brócolis são ricas em cálcio, um dos nutrientes que controla a quantidade de gordura que seu corpo armazena.) Adicione muitas verduras escuras à sua sopa e veja os quilos derreterem. Receita ½ cabeça de repolho

½ pacote de espinafre

½ cabeça de brócolis

2 talos de aipo

2 cenouras pequenas

1 cebola5 dentes de alho

1 abobrinha

1 litro de caldo de carne ou frango (caldo com baixo teor de sódio e baixo teor de gordura é o ideal) Preparação Pique muito bem o alho e a cebola.

Coloque uma panela de sopa no fogão com uma colher de sopa de azeite no fundo e refogue os aromáticos por 5 minutos.

Despeje o caldo quando as cebolas estiverem macias e leve a panela para ferver.

Corte o repolho e o espinafre em tiras pequenas, pique o aipo e as cenouras, corte a abobrinha em cubos pequenos de 1/3 de polegada de largura e corte o brócolis em floretes pequenos.

Adicione os legumes à sopa, tempere com sal, pimenta e as ervas verdes e especiarias de sua escolha.

Cozinhe até os legumes ficarem macios. A sopa de ovo Wakame Qualquer um que já experimentou sopa de missô provou a coisa verde escura viscosa flutuando na tigela, mas você sabia que wakame – a palavra japonesa para algas marinhas na sopa – é rico em algo chamado fucoxantina? Este nutriente difícil de pronunciar ajuda a acelerar a queima de gordura e se concentra no tecido adiposo armazenado em seu corpo. Os ovos também são uma ótima fonte de proteína e outros minerais que queimam gordura, e as claras de ovo quase não têm gordura. Quebre duas claras de ovo e um ovo inteiro em uma tigela, bata e coloque em sua panela de sopa de missô fervente. Adicione as algas, sirva e divirta-se! Encontre a receita aqui Sopa de três leguminosas Todo mundo já ouviu falar da salada de três feijões, mas a sopa de três feijões é uma alternativa deliciosa que o ajudará a encher seu estômago roncando sem acumular calorias. Feijões, lentilhas e ervilhas são usados ​​para esta sopa, que ajuda a queimar gordura, regular sua digestão e promover o crescimento muscular através do poder das leguminosas (elas não são chamadas de frutas mágicas à toa!). Ferva todos os legumes juntos por algumas horas antes de fazer sua sopa. (Dica: deixe uma batata ou cenoura inteira na água fervente para absorver os nutrientes que promovem o gás da sopa e remova-a antes de fazer a sopa.) Escorra a água quando as leguminosas estiverem cozidas, adicione caldo de galinha com baixo teor de gordura e baixo teor de sódio e pique os vegetais de sua escolha para sua sopa de explosão de barriga rica em fibras e proteínas. Enchimento? Sim. Queima de gordura? Absolutamente! Receita ½ xícara de feijão

½ xícara de lentilhas

½ xícara de ervilhas partidas Caldo de galinha ou carne

1 cebola

2 cenouras

¼ cabeça de repolho

2 pimentões vermelhos Preparação Na noite anterior ao preparo da sopa, mergulhe os três tipos de leguminosas em potes individuais.

Escorra a água de manhã e coloque-os no fogão para ferver todos juntos.

Coloque uma batata inteira, bem como uma cebola inteira e uma cabeça de alho – deixando a casca.

As leguminosas precisarão cozinhar por pelo menos 4 horas, ou até você ver que as ervilhas e os feijões se dividiram.

Escorra a água das leguminosas e use uma escumadeira para retirar o alho, a batata e a cebola.

Coloque outra panela no fogão com o caldo para ferver e adicione as leguminosas ao caldo.

Pique as cebolas para adicionar à sopa, juntamente com as cenouras, repolho e pimentão. A sopa de quinua A quinoa é um dos melhores grãos integrais para comer, pois não aumenta o açúcar no sangue, é baixa em calorias e enche você rapidamente. Prepare uma sopa de legumes simples usando suas verduras e crocantes favoritos e cozinhe um pouco de quinoa. A fibra no grão se ligará à gordura em seu corpo – fazendo com que ela seja eliminada. O grão é muito rico em proteínas – um poderoso nutriente destruidor de lipídios – para que você possa obter uma refeição completa de queima de gordura apenas comendo esta sopa de quinoa com vegetais. Encontre a receita aqui A sopa de tomate A sopa de tomate é uma das melhores sopas básicas de queima de gordura para comer simplesmente porque é um alimento de baixa densidade energética. [1] (Nota: densidade de baixa energia significa que é rico em fibras e água, mas é pobre em gordura e calorias.) Mantenha o creme, o leite e a manteiga fora da panela, mas adicione muito alho, cebola, temperos e ervas verdes. Se você aguentar o calor das pimentas, a capsaicina aumentará as propriedades de queima de gordura desta sopa! Encontre a receita aqui Estas são algumas sopas básicas para queima de gordura, mas podem ajudá-lo a evitar trapacear em sua dieta apenas porque está com fome. Eles não são apenas ótimos para ficar cheios, mas também ajudam a queimar gordura a sério. Aqui está um vídeo mostrando mais uma receita de sopa para perda de peso! Comer feliz! Comer feliz! [1] Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

