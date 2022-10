Mais energia e outros benefícios do ferro

Report This Content

Nutrição A falta de ferro na dieta é muito mais prevalente do que a maioria das pessoas imagina, principalmente para as mulheres, e seus níveis de energia podem sofrer por causa disso. Esta página investigará os benefícios do ferro para a saúde, bem como algumas das melhores fontes de alimentos e por que os suplementos multivitamínicos e os alimentos “fortificados” provavelmente não são a melhor opção para aumentar sua ingestão de ferro. Sintomas de deficiência de ferro A deficiência de ferro é em grande parte devido à ingestão de alimentos processados ​​​​principalmente e à popularidade de certos alimentos e bebidas que podem bloquear a absorção de ferro durante a digestão. O ferro mineral é usado principalmente para a produção de hemoglobina para fazer com que os glóbulos vermelhos transportem oxigênio ao redor do sistema cardiovascular. É tão vital para a vida que seu corpo armazena cerca de 30% de seu ferro para quando a ingestão diária é baixa. Uma vez que esse ferro armazenado se esgota, o oxigênio começará a circular mais lentamente no sangue. Os sintomas de deficiência leve de ferro incluem cansaço e fadiga, dores de cabeça, irritabilidade e tonturas. A deficiência grave de ferro é conhecida como anemia e os sintomas incluem fadiga constante e contínua, dores de cabeça regulares, problemas para pensar com clareza, mãos e pés frios, pele pálida, batimentos cardíacos irregulares, dificuldade em respirar, dores no peito, tontura e baixa imunidade com aumento de infecções. A anemia é uma condição séria e até com risco de vida e é importante procurar o conselho de um profissional de saúde experiente se suspeitar que tem deficiência de ferro. O maior risco de anemia são as mulheres, em grande parte devido ao ferro extra necessário para a menstruação. Atletas, como corredores de longa distância e ciclistas, e adolescentes em crescimento também têm maiores necessidades de ferro e requerem mais do mineral em sua dieta diária. Aqueles que comem veganos e vegetarianos também podem precisar ter uma boa variedade de alimentos à base de plantas ricos em ferro em suas refeições. Também seria especialmente importante para os veganos evitar ter muitos dos antagonistas do ferro à frente ao mesmo tempo. Ferro para Energia Ter um bom suprimento de ferro em sua dieta permite a produção ideal de hemoglobina e o transporte de oxigênio por todo o sistema cardiovascular. E você não precisa necessariamente ser deficiente para sentir a diferença. Muitas pessoas notam um aumento em seus níveis diários de energia, clareza mental e capacidade de se concentrar e fazer as coisas quando incluem mais alimentos ricos em ferro em sua dieta. Outros benefícios do ferro incluem ajudar na produção de glóbulos brancos para combater bactérias e vírus para aumentar a imunidade. Resfriados e infecções constantes e dificuldade de recuperação podem ser um sinal de baixo teor de ferro em seu corpo. O ferro também é encontrado em uma proteína muscular chamada mioglobina, necessária para a contração dos músculos. A fraqueza muscular contínua também pode indicar uma deficiência de ferro, embora muitas outras deficiências nutricionais também possam ser responsáveis ​​e é melhor verificar isso por um profissional. A falta de ferro pode até afetar a saúde do seu cérebro. Como seu cérebro usa cerca de um quinto de todo o oxigênio do sangue, é muito sensível aos baixos níveis de hemoglobina, levando à redução da oxigenação do sangue. Dose Diária Recomendada As necessidades de ferro variam um pouco dependendo da idade e do sexo de uma pessoa. Necessidades detalhadas de ferro para crianças podem ser encontradas aqui, mas para adultos 19 a 50 8 mg por dia são sugeridos para homens e, mais que o dobro, 18 mg por dia completos são recomendados para mulheres até a menopausa. Claramente o ferro na dieta é muito mais importante para as mulheres. Durante a gravidez, a quantidade de ferro necessária aumenta ainda mais, enquanto a quantidade recomendada durante a amamentação é realmente menor. Melhores fontes alimentares de ferro Existem dois tipos de ferro que seu corpo pode usar – ferro heme e ferro não heme. O ferro heme é encontrado apenas em fontes animais. Mariscos e frutos do mar como mexilhões, ostras, amêijoas e polvo e choco (lula) são uma excelente fonte. O fígado também é particularmente alto. A carne vermelha, como carne bovina alimentada com capim e carne de veado, é uma fonte valiosa e frango e outras carnes brancas também contêm algum ferro heme. O ferro não-heme é encontrado em vegetais de folhas verdes como espinafre, couve e acelga, aspargos, azeitonas e beterrabas. Feijões e leguminosas como feijão e lentilha também são fontes potenciais de ferro. Muitos vegetais contêm quantidades menores de ferro, portanto, uma boa mistura de vegetais em suas refeições deve ajudar a aumentar seu suprimento de ferro. Muitas nozes e especialmente sementes de abóbora também são uma boa fonte de ferro e são um lanche nutritivo e satisfatório. Bloqueadores de Ferro O ferro não-heme de fontes vegetais, em particular, pode ser bloqueado por certas substâncias, às vezes chamadas de antinutrientes, em alimentos e bebidas comuns quando ingeridos ao mesmo tempo que alimentos ricos em ferro. O ácido fítico é um composto que pode se ligar a minerais durante a digestão. Acredita-se que dificulta a absorção de ferro junto com cálcio, magnésio e zinco. Os fitatos, como o ácido fítico, são encontrados principalmente em grãos, certas sementes, nozes e feijões. Oxalatos, como o ácido oxálico, infelizmente são encontrados em algumas das maiores fontes de ferro à base de vegetais, como espinafre e outras folhas verdes. Em grandes quantidades, eles podem interferir na absorção de ferro, mas a maioria dos especialistas em nutrição concorda que os benefícios para a saúde dos vegetais de folhas verdes escuras superam em muito os problemas com os oxalatos. Polifenóis como os encontrados no chá preto, café, chocolate amargo, frutas vermelhas e muitas frutas como maçãs também podem interferir na absorção de ferro. Embora estes sejam nutrientes predominantemente benéficos, pois são poderosos inibidores de radicais livres. Os ovos contêm um composto de proteína chamado phosuitin, que se acredita ligar as moléculas de ferro e interferir na absorção. Embora as gemas de ovos contenham algum ferro, é improvável que sejam uma boa fonte, a menos que sejam separadas da clara. Leite, iogurte, queijo, sardinha e outros alimentos ricos em cálcio também podem interferir na ingestão de ferro, pois o cálcio tende a competir com o ferro na absorção. Um copo grande de leite com sua principal refeição rica em ferro do dia pode não ser a melhor ideia se você estiver preocupado com a deficiência de ferro. Isso também explica por que os multivitamínicos com alto teor de cálcio geralmente são ineficazes para aumentar os níveis de ferro no sangue. Como você pode ver, existem muitos alimentos que podem interferir na absorção de ferro. Com problemas de deficiência de ferro e anemia, muitos alimentos de grãos foram “enriquecidos” com ferro, mas isso pode ser pouco absorvido, pois geralmente é consumido com o tipo de alimentos que bloqueiam a absorção do mineral. Suplementos de ferro e uma alternativa mais segura Embora muito pouco ferro possa drenar sua energia e a anemia seja um sério problema de saúde, muito ferro também pode ser prejudicial. Suplementos de ferro podem ser necessários para pessoas com níveis muito baixos ou com problemas de absorção de ferro, mas seu uso deve ser monitorado e tomado com cuidado. Muito ferro, particularmente devido à suplementação excessiva de ferro, está fortemente implicado no aumento do estresse oxidativo em seu corpo por radicais livres. Isso também pode levar a uma condição conhecida como hemocromatose, na qual órgãos vitais como coração, fígado e glândulas endócrinas são danificados. Na minha opinião, uma maneira muito mais segura de obter seu ferro se você acha que pode estar faltando é com a espirulina de algas superalimento. A espirulina é muito rica em ferro biodisponível, muito maior em peso do que espinafre ou carne bovina. 5 gramas de espirulina (geralmente cerca de cinco comprimidos) podem fornecer até 5 mg de ferro, bem como uma grande variedade de outros elementos nutricionais como beta-caroteno, ácido gama-linoleico, um perfil completo de aminoácidos, vitaminas do complexo B, incluindo B12 e muitos outros vitaminas e minerais. A melhor maneira de tomar espirulina para obter ferro é retirá-la das refeições que contêm os antagonistas do ferro mencionados acima, como alimentos à base de grãos, leite, chá, café, folhas verdes e outros. Tomar cinco comprimidos de espirulina pura uma hora antes de uma refeição e pelo menos duas horas depois de uma com um grande copo de água é a maneira que eu tomo. Tomado desta forma, há uma chance muito boa de obter os benefícios do ferro para a saúde de uma só vez, evitando os bloqueadores de ferro mencionados acima. Muitas pessoas relatam níveis mais altos de energia quando tomam espirulina regularmente. Se isso é devido ao ferro extra que eles estão recebendo ou a todos os outros benefícios deste superalimento, eu pessoalmente achei muito melhor do que multivitaminas sintéticas. Embora as quantidades reais de minerais e outros nutrientes como o ferro possam ser menores na espirulina do que em um multivitamínico, a suplementação à base de alimentos como essa parece ser muito mais eficaz no corpo humano. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

