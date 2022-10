Os 5 principais benefícios da vitamina K e as melhores fontes

Report This Content

Nutrição A vitamina K, e em particular a vitamina K2, recebeu muito interesse nos últimos anos devido a uma maior compreensão de seu papel no corpo e seus muitos benefícios potenciais à saúde. Uma vez que se acreditava ser importante apenas para a coagulação do sangue, e deficiências raras, agora sabemos que a vitamina K tem um papel vital na prevenção de problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares, osteoporose e possivelmente até certos tipos de câncer. O que também surgiu é que a versão K2 da vitamina K, também conhecida como menaquinonas, provavelmente é muito mais importante para uma boa saúde do que a vitamina K1. Infelizmente, este é o tipo de vitamina K em que você provavelmente terá deficiência. Esta página abordará cinco boas razões para obter mais vitamina K em sua dieta. Com exceção da coagulação sanguínea adequada, acredita-se que esses benefícios da vitamina K sejam atribuídos principalmente à versão K2 da vitamina. 5 benefícios para a saúde da vitamina K 1. A vitamina K protege os ossos e reduz o risco de osteoporose. Sem níveis adequados de vitamina K em seu corpo, a regulação do cálcio é prejudicada com consequências muitas vezes muito prejudiciais a longo prazo. A vitamina K ajuda a manter o cálcio e outros minerais nos ossos, mantendo os níveis de osteocalcina. A osteocalcina é uma proteína secretada por osteoblastos em seus ossos para ligar minerais à matriz óssea. No entanto, quando a vitamina K (e acredita-se que particularmente a vitamina K2) não está presente em quantidades suficientes, a osteocalcina não pode desempenhar essa função. Isso leva à perda de cálcio dos ossos a uma taxa aumentada. Com o tempo, ossos quebradiços e osteoporose incapacitante são o resultado. A seguir, listarei algumas das melhores fontes alimentares de vitamina K2, mas qualquer pessoa com risco de osteoporose pode considerar procurar um bom suplemento de vitamina K2 baseado em natto fermentado, a fonte natural mais alta. 2. Previne a calcificação arterial que leva à aterosclerose e doenças cardíacas. Quando o cálcio é lixiviado de seus ossos devido aos baixos níveis de vitamina K, o excesso pode ser depositado no sistema cardiovascular e particularmente nas artérias. Manter bons níveis de vitamina K em seu corpo é necessário para a formação de uma proteína especial chamada proteína GLA da matriz (MGP). O MGP ajuda a bloquear a formação de cristais de cálcio dentro dos vasos sanguíneos, mas requer vitamina K para funcionar corretamente. Descobriu-se que pessoas com deficiência de vitamina K têm um risco maior de endurecer as artérias e este estudo descobriu que a vitamina K2 menaquinona está especificamente associada a um risco reduzido de calcificação coronária. 3. Coagulação de sangue adequada e menos hematomas. Seu fígado fabrica proteínas de coagulação do sangue e a vitamina K é necessária para que isso aconteça. Essas proteínas de coagulação do sangue também afetam a facilidade com que você se machuca e a rapidez com que os hematomas se curam. Contusões frequentes podem indicar a necessidade de mais vitamina K em sua dieta. Embora a formação de proteínas de coagulação do sangue seja um processo vital, a crença de que essa era a função primária da vitamina K levou a recomendações de ingestão dietética baseadas apenas em vitamina K suficiente para esse fim. O papel da vitamina K na construção óssea, na saúde cardiovascular e nos outros benefícios da vitamina K listados adiante têm muitos especialistas em saúde dizendo que a RDA para a vitamina K é inadequada. Alguns também acreditam que qualquer revisão precisa reconhecer especificamente a vitamina K2. É importante saber que os medicamentos para afinar o sangue, como a varfarina, funcionam interrompendo a função da vitamina K, portanto, se o seu médico os prescreveu, você precisa consultá-los antes de aumentar a vitamina K em sua dieta, especialmente através de suplementos. 4. Redução do risco de câncer. A vitamina K2, em particular, está sendo estudada quanto ao potencial efeito protetor contra certos tipos de câncer. Um grande estudo europeu com mais de 11.000 homens ao longo de quase 9 anos encontrou um risco reduzido de câncer de próstata com uma maior ingestão de vitamina K2 (embora não vitamina K1). Outro estudo menor descobriu que a vitamina K2 teve um efeito preventivo significativo contra o câncer de fígado em mulheres com cirrose hepática viral. Outros estudos examinaram o tratamento de células de leucemia e outros cânceres hematológicos com menaquinonas. 5. Melhore sua pele e evite rugas. Os mesmos problemas de calcificação que endurecem as artérias também podem afetar a elastina conjuntiva que mantém a pele macia e sutil. Sem vitamina K adequada em sua dieta, o cálcio pode ser depositado nas fibras de elastina da pele e endurecer para causar rugas. A vitamina K também é necessária para a formação de certas proteínas que mantêm as células da pele saudáveis ​​e pode ser um fator em problemas de pele como a acne. De fato, existem muitos relatos de tratamentos tópicos com vitamina K para a pele, ajudando a prevenir a acne e, em particular, a curar a pele afetada por cicatrizes de acne. E aqui está um vídeo mostrando os 20 principais vegetais ricos em vitamina K. Fontes de vitamina K1 e K2 A vitamina K1 é encontrada principalmente em vegetais de folhas verdes como couve, alface romana, espinafre, acelga, couve, couve de Bruxelas, brócolis e repolho. Embora seja definitivamente bom obter bastante desse tipo de verduras em suas refeições (eles têm muitos outros benefícios para a saúde), acredita-se que a conversão da vitamina K1 em K2 em seu corpo seja bastante ineficaz em cerca de 10 para 1. Ter algumas gorduras saudáveis com seus verdes pode ajudar a melhorar essa proporção, mas claramente há boas razões para obter mais vitamina K2 especificamente em sua dieta. O prato de soja fermentado japonês natto é geralmente reconhecido como a melhor fonte alimentar de vitamina K2. É também principalmente a versão MK-7 mais duradoura da vitamina. Os japoneses comem muito dessa comida e especula-se que é por isso que eles têm uma incidência muito menor de fraturas de quadril e osteoporose do que as pessoas nos EUA ou na Europa. Infelizmente, o natto não costuma ser compatível com os gostos ocidentais, mas você pode obtê-lo em forma de suplemento concentrado e tomar um por dia para obter os mesmos benefícios da vitamina K2. Outras fontes de vitamina K2 são alimentos fermentados como chucrute, kefir e certos queijos duros como emmental e queijo suíço. Carnes de fígado, rins e outros órgãos, gemas de ovos de galinhas criadas ao ar livre, carnes alimentadas com capim e particularmente manteiga de animais alimentados com capim também são fontes de vitamina K2. Você estava ciente dos benefícios para a saúde da vitamina K e já tentou aumentá-la em sua dieta? Eu estaria interessado em ouvir seus resultados, particularmente com suplementos de natto ou natto e como você os encontrou. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

