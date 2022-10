3 deliciosas receitas de smoothie de abacaxi

Doce e suculento, o abacaxi é uma fruta tropical saborosa, cheia de nutrição e excelente para usar em smoothies saudáveis.

Abacaxis contêm quantidades excepcionais de vitamina C antioxidante para alta imunidade e melhor pele e são uma ótima fonte de manganês para ossos fortes e saudáveis. Eles também são uma rica fonte da enzima digestiva bromelina.

A bromelaína no abacaxi ajuda a quebrar a proteína nas refeições durante a digestão, mas pode ter muitos outros efeitos benéficos para a saúde. Artrite e osteoporose podem responder muito bem à bromelaína concentrada e está até sendo estudada para reduzir o crescimento de tumores cancerígenos.

O núcleo do abacaxi contém mais bromelina, portanto, para obter alguns desses benefícios à saúde, é melhor misturar o máximo possível do núcleo em seu smoothie de abacaxi.

Como fazer um smoothie de abacaxi

Aqui estão 3 receitas doces e deliciosas de smoothie de abacaxi para uma melhor saúde. Você precisará de um liquidificador poderoso como esse para obter melhores resultados, mas quando começar a beber smoothies saudáveis ​​​​regularmente e perceber como isso faz você se sentir bem, saberá que vale a pena.

Receita básica de smoothie de abacaxi

Para o meu smoothie de abacaxi favorito, simplesmente pique cerca de um terço de um abacaxi fresco e maduro, incluindo o núcleo, e jogue-o no liquidificador.

O melhor líquido para adicionar a isso para fazer um smoothie é a água de coco. Fresco seria melhor, mas a água de coco embalada também é boa e muito conveniente. Alternativamente, um bom iogurte bio-vivo sem sabor pode ser usado ou leite orgânico de alta qualidade.

O que quer que você esteja usando, encha o liquidificador até a metade da altura do abacaxi picado e bata em velocidade máxima até que a consistência pareça boa para você.

Você pode adicionar um ou dois cubos de gelo se quiser bem gelado e um pouco mais líquido se estiver muito espesso. Beba imediatamente para obter o melhor sabor e nutrição.

Ingredientes

1/3 de um abacaxi fresco

Água de Côco

Preparação

Pique o abacaxi e encha o liquidificador até a metade da altura Adicione a água de coco Mistura

Smoothie refrescante de abacaxi, pepino e couve

Esta receita de smoothie é altamente refrescante e alcalinizante para o seu corpo. Siga as instruções para o smoothie básico de abacaxi, mas primeiro pique um bom punhado de couve ou verduras alcalinizantes semelhantes, como espinafre ou couve.

Adicione também metade de um pepino grande ou pequeno inteiro, esfregado com vinagre de maçã para remover cera e sprays e picado grosseiramente.

O pepino é um dos vegetais mais refrescantes e purificantes e os altos níveis de sílica nele podem realmente ajudar a melhorar o tom da pele e a força e o brilho do cabelo.

É melhor com este smoothie de abacaxi refrescante começar com as couves, cortando bem os talos e jogando-os na base do liquidificador, onde as lâminas podem pulverizá-los. Siga com o abacaxi picado e adicione o pepino por cima, pois ele se mistura facilmente.

Não se preocupe com as sementes de pepino também. Eles são muito bons para você e devem se misturar bem quando você colocar o líquido, a tampa do liquidificador e aumentar o volume.

Às vezes, gosto de adicionar um pouco de suco de limão ou particularmente suco de limão à receita de smoothie para obter mais sabor, vitamina C e muitos outros benefícios. No entanto, é melhor adicionar suco cítrico apenas quando estiver usando leite de coco, pois os smoothies à base de leite podem coagular.

Ingredientes

1/3 de um abacaxi fresco

Água de Côco

Punhado de espinafre

Meio pepino

Preparação

Misture o espinafre Misture o pepino picado Pique o abacaxi e encha o liquidificador até a metade da altura Adicione a água de coco Mistura

Smoothie de perda de peso de Chia, Berry e Abacaxi

As sementes de chia são um excelente limpador interno, ricas em antioxidantes e são uma boa fonte de ácidos graxos essenciais como o ômega-3. Eles retardam a digestão de carboidratos, estão cheios de proteínas e também são excelentes para perder peso e aumentar seus níveis de energia.

Eu uso essas sementes de chia orgânicas em muitos dos meus smoothies favoritos e recomendo. Cerca de uma colher de sopa por smoothie é um bom começo, mas adicione mais à medida que você se acostumar com a maneira como eles engrossam.

Bagas como mirtilos, framboesas e morangos são outra excelente fonte de antioxidantes protetores, fitonutrientes e vitaminas como a vitamina C. É melhor mergulhar as frutas não orgânicas primeiro em água quente e um pouco de vinagre de maçã para limpá-las. Isso também ajuda a evitar mofo e prolonga sua vida útil.

Se você está preparando este smoothie de abacaxi para perda de peso, sinta-se à vontade para adicionar muitas frutas. Apesar de sua doçura, são muito baixas em calorias, ricas em fibras e bastante saciantes – tudo bom para perder peso.

Além disso, não tenha medo de usar água de coco. As gorduras saudáveis ​​do coco, como o ácido láurico e o ácido cáprico, ajudam na queima de gordura e não devem ser evitadas se você quiser perder peso.

Beber este doce batido de ananás em vez de comer algo açucarado da padaria ou supermercado é um passo positivo para perder os quilos.

Ingredientes

1/3 de abacaxi fresco

Punhado de bagas

Água de Côco

Preparação

Pique o abacaxi Adicione o abacaxi e as frutas Mistura

Conclusão

Espero que você goste de fazer e beber essas receitas de smoothie de abacaxi. É claro que há muitos outros ingredientes saudáveis ​​que você também pode misturar, então sinta-se à vontade para experimentar e criar suas receitas e smoothies. Eles são uma das melhores maneiras que conheço de desfrutar de alimentos altamente nutritivos de uma maneira deliciosa.

