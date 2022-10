Vitaminas essenciais para energia – ambição de saúde

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Metas Uma boa ingestão de vitaminas importantes pode ter um impacto significativo na sua saúde e na quantidade de energia que você experimenta em cada dia. As vitaminas desempenham muitas funções valiosas em nossos corpos e estão profundamente envolvidas na produção de energia. A vitamina B3 niacina, por exemplo, é necessária para a digestão de seus alimentos, função cardiovascular adequada e utilização de hormônios e você não duraria muito tempo sem ela. Enquanto o ácido pantotênico da vitamina B é necessário para as glândulas supra-renais regularem os níveis hormonais, e o B5 inadequado está ligado a altos níveis de estresse, baixa imunidade, ganho de peso e dificuldade para dormir. Outras vitaminas, como ácido ascórbico, vitamina A e D e vitamina K, desempenham seu papel em manter seus níveis de energia altos e seu corpo funcionando da melhor maneira possível. Os problemas de saúde, embora talvez pequenos para começar, geralmente são o seu corpo lhe dizendo que algo não está certo em sua dieta ou estilo de vida. Embora muitos dos sintomas de deficiências de vitaminas e minerais possam se sobrepor, esta página irá resumir cada uma das vitaminas recentemente abordadas sobre CMIO. Para ler mais sobre os benefícios de uma determinada vitamina, sintomas de deficiência ou melhores fontes, siga o link para sua página principal. 5 vitaminas importantes para energia 1. Niacina A vitamina B3 ou niacina é um nutriente vital para uma variedade de processos diferentes em seu corpo que criam energia e mantêm as coisas funcionando sem problemas. Em particular, seus sistemas circulatório e digestivo sofrerão se você estiver com baixo teor de niacina. Isso leva ao cansaço contínuo, metabolismo mais lento, insônia e pele pobre. A deficiência crônica de niacina, embora rara, é particularmente grave e pode ser fatal. As melhores fontes de niacina são cogumelos shiitake, levedura de cerveja, aves e carne bovina (de preferência alimentados com capim), frutos do mar e nozes e sementes como sementes de girassol. 2. Ácido Pantotênico A vitamina B5, chamada ácido pantotênico, é necessária para a criação da coenzima-A, uma substância crítica para a utilização de ácidos graxos essenciais em seu corpo. Certos hormônios requerem bons níveis de B5 para sua fabricação e, quando a ingestão é baixa, esses mensageiros químicos podem ser incapazes de fazer o trabalho adequadamente. Muitas vezes sua saúde sofrerá como resultado. Suas glândulas supra-renais, que controlam seus níveis de energia e estresse, são especialmente sensíveis à baixa ingestão de vitamina B5. Boas fontes de ácido pantotênico incluem abacate, batata doce, fígado, ovos, salmão, banana e verduras. 3. Vitamina C Como todas as vitaminas do complexo B, a vitamina C é solúvel em água. Isso significa que você não pode armazená-lo em seu corpo e deve tentar obter um pouco em suas refeições todos os dias. A vitamina C é um poderoso antioxidante que pode ajudar a prevenir danos cardiovasculares que levam a doenças cardíacas. Também ajuda a proteger suas células dos danos dos radicais livres que promovem mudanças cancerígenas. A vitamina C é bem conhecida por sua capacidade de aumentar sua imunidade e minimizar resfriados, gripes e outras infecções virais. Além disso, pode ter um efeito positivo na sua aparência, aumentando a produção de colágeno para uma pele saudável. Uma imunidade geral mais forte e um sistema cardiovascular mais saudável têm um efeito naturalmente energizante para a maioria das pessoas, qualificando-o como uma das vitaminas para energia. Para um mérito extra, a vitamina C auxilia na absorção de ferro para um sangue adequadamente oxigenado que melhora a vitalidade e a clareza mental. Kiwis, pimentões, brócolis, frutas cítricas, morangos e folhas verdes são boas fontes. 4. Vitamina A A vitamina A lipossolúvel pode ser armazenada em seu corpo, mas é tão importante para as funções celulares, expressão gênica, seu sistema imunológico e a saúde de seus olhos, pele e trato digestivo que você realmente quer ter certeza de que está ingerindo o suficiente. os alimentos que você come. Além de aumentar suas chances de ganhar peso, as dietas com baixo teor de gordura podem ser particularmente problemáticas para obter vitamina A suficiente e outras vitaminas lipossolúveis em suas refeições. Boas fontes de vitamina A incluem ovos e produtos lácteos de animais que pastaram em grama real, não apenas engordados em purê de milho processado. Alimentos ricos em beta-caroteno, como folhas verdes, cenouras e batatas-doces, geralmente também podem ser convertidos em vitamina A, desde que sejam consumidos ao mesmo tempo que as gorduras saudáveis. Mesmo assim, essa conversão pode ser bastante pobre e o beta-caroteno é melhor utilizado como antioxidante em vez de ser convertido em vitamina A. De longe, a melhor fonte de vitamina A é um bom óleo de fígado de bacalhau, como esta versão com alto teor de ômega-3 com sabor de limão. Também é rico em vitamina D correspondente, outro nutriente para energia que combate a inflamação, melhora o sistema imunológico e até melhora a função cerebral. 5. Vitamina K Outra vitamina lipossolúvel, a vitamina K, é mais um energizante de longo prazo. Ou melhor, seus níveis de energia quase certamente sofrerão nos próximos anos se você não começar a ingerir vitamina K suficiente em sua dieta agora. Isso ocorre porque a vitamina K regula o cálcio em seu corpo e ajuda a prevenir a perda de minerais de seus ossos, levando à osteoporose incapacitante. Essa mesma regulação de cálcio fornecida pela vitamina K também reduz a calcificação do sistema cardiovascular, uma condição que promove o endurecimento das artérias, levando a doenças cardiovasculares. A calcificação desregulada em seu corpo pode até afetar as proteínas conectivas da pele, levando a linhas finas e rugas no rosto. Portanto, a vitamina K desempenha seu papel, não apenas em manter você se sentindo bem, mas também em mantê-lo com boa aparência. Recentemente, descobriu-se que a vitamina K2 de alimentos fermentados e animais é muito mais fisiologicamente ativa do que a vitamina K1 à base de plantas. Chucrute, produtos lácteos fermentados como kefir e queijo suíço e emmental são boas fontes de K2. Fígado, rim, gema de ovo de galinhas criadas ao ar livre e manteiga e carnes alimentadas com capim também são fontes de vitamina K2. De longe, a melhor fonte é o natto, o produto de soja fermentado japonês. Embora você provavelmente não queira comê-lo (eu mesmo tentei, mas a textura viscosa era um pouco demais), suplementos de K2 de alta potência derivados de natto estão disponíveis. Isso é uma maneira simples de obter uma boa dose diária desse essencial, mas muitas vezes difícil de obter vitamina para melhorar a saúde e a energia. Embora as outras vitaminas do complexo B ainda não cobertas também sejam muito importantes para seus níveis de energia e a vitamina E seja uma grande promotora da saúde cardiovascular, espero que este breve olhar sobre as vitaminas e seu papel na produção de energia tenha dado algumas boas razões para obter mais vitaminas alimentos no seu prato. Você é deficiente ou talvez apenas falta um pouco? Uma deficiência crônica em qualquer uma das vitaminas listadas aqui terá um efeito profundamente negativo em sua saúde e você provavelmente terá pouca energia para qualquer coisa. Embora a maioria das pessoas provavelmente não esteja em risco de pelagra ou escorbuto (deficiências de niacina ou vitamina C com risco de vida), nossas dietas de alimentos processados ​​​​geralmente carecem muito desses nutrientes. As refeições diárias de supermercado habituais de muitas pessoas podem dar-lhes apenas o suficiente para prevenir uma deficiência de vitaminas do livro médico, mas ainda está longe de ser ideal para uma boa saúde. Muitas vezes, há benefícios significativos em obter mais vitamina C, vitamina K, niacina, B5 e outras vitaminas para obter energia comendo os alimentos de maior qualidade que os contêm. A melhor maneira de fazer isso geralmente não é simplesmente pegar um multivitamínico de um laboratório todos os dias. As quantidades nos suplementos são tão altas porque a absorção deles geralmente é tão baixa. Seu corpo conhece alimentos bons e ricos em vitaminas de compostos projetados e não é facilmente enganado. Sugiro dar-lhe o que realmente quer e precisa. Tente comer uma variedade dos alimentos listados aqui nas próximas duas semanas em seus cafés da manhã, almoços, lanches e jantares e realmente observe o que isso faz com seus níveis de energia na próxima quinzena. Você pode se sentir tão bem que decide ficar com eles. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report