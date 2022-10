6 sintomas de deficiência de selênio e como evitá-los

Report This Content

Nutrição O selênio é um mineral essencial e antioxidante que é vital para uma boa saúde e energia física e mental. Embora deva ser encontrado em muitos alimentos, a quantidade de selênio em fontes comuns diminuiu nas últimas décadas. Aqui estão seis sintomas diferentes de deficiência de selênio e uma maneira simples e saborosa de evitá-los, enquanto potencialmente traz mais energia de volta ao seu dia ao mesmo tempo. Por que o selênio é importante O selênio é necessário para formar selenoproteínas, que são necessárias para a criação da glutationa peroxidase. A glutationa peroxidase é o principal antioxidante e desintoxicante do corpo e do cérebro. Ele converte várias toxinas celulares em subprodutos inofensivos para eliminação e fornece proteção vital contra muitos perigos alimentares e ambientais. Especificamente, acredita-se que o aumento dos níveis de glutationa peroxidase ajude a prevenir alterações nas células cancerígenas em seu corpo. Alguns estudos mostraram que a suplementação com selênio pode reduzir o risco de câncer, especialmente câncer de pulmão, câncer colorretal, câncer de bexiga e câncer de próstata em homens. Se você é deficiente em selênio e aumenta a produção de glutationa peroxidase, obtendo mais do mineral em sua dieta, também é provável que reduza o risco de doença cardiovascular. Isso se deve à maneira como a glutationa peroxidase reduz o estresse oxidativo que leva a danos nos vasos sanguíneos e a deficiência de selênio tem sido associada a um risco aumentado de doença cardíaca. Embora as doenças cardíacas e o câncer possam ter muitas causas e muitos antioxidantes diferentes também possam reduzir o risco dessas doenças, ainda vale a pena considerar o selênio como um nutriente necessário para um coração saudável e menor risco de câncer. Vamos dar uma olhada em alguns dos sintomas mais específicos do baixo teor de selênio na dieta e como evitá-los. 6 sinais de que você pode ser deficiente em selênio 1. Queda de cabelo e descoloração da pele e das unhas A perda de cabelo que ocorre de forma relativamente rápida e distribuída uniformemente pode ser um sinal de deficiência de selênio. Em casos graves, até os pelos do braço e do corpo podem ser afetados. É importante ressaltar que muito selênio também pode causar sintomas semelhantes. A descoloração da pele e particularmente das unhas, com branqueamento intenso dos leitos das unhas frequentemente relatados, também são sinais de ingestão cronicamente baixa de selênio. 2. Baixa imunidade Conforme detalhado acima, o selênio é necessário para a glutationa peroxidase antioxidante mestre do seu corpo. Sem uma boa produção dessa substância, é provável que você tenha defesas baixas contra resfriados e gripes e outras infecções virais. A baixa imunidade é um sinal conhecido de selênio inadequado e pesquisas mostraram que o aumento da ingestão de selênio pode melhorar a função imunológica quando as reservas corporais não estão em um nível ideal. 3. Cansaço e Fadiga Constante Embora seja verdade que pode haver muitas causas para a fadiga contínua, incluindo a falta de vitaminas do complexo B, como o ácido pantotênico, ou a falta de outros minerais como o ferro, a deficiência de selênio também pode ser a culpada. Letargia incomum, cansaço e falta de energia durante vários dias podem ser sintomas e valeria a pena ser testado para deficiências de vitaminas e minerais por um profissional de saúde experiente se você estiver enfrentando uma diminuição contínua de energia. 4. Névoa cerebral e dificuldade de concentração Reduzir a função mental com baixa capacidade de concentração e recuperação de informações tem sido associada a uma deficiência de selênio. O selênio suplementar também foi relatado para ajudar com ansiedade, irritabilidade, fadiga mental e até mesmo alguns casos de depressão. 5. Problemas reprodutivos Baixo teor de selênio pode ser um fator de abortos recorrentes de acordo com alguns estudos. A falta deste mineral também pode causar alterações na menstruação para as mulheres. Para os homens, uma deficiência de selênio pode prejudicar a motilidade dos espermatozóides, reduzindo assim a fertilidade masculina. Embora isso possa parecer uma coisa boa para alguns homens em certos estágios de sua vida, existem tratamentos naturais mais úteis, como sementes de mamão, que não têm as mesmas consequências negativas para a saúde que a falta de selênio. 6. Hipotireoidismo Casos crônicos de deficiência de selênio podem levar ao hipotireoidismo. Este é um grave distúrbio de saúde em que sua tireóide não produz hormônios suficientes e fadiga, depressão e ganho de peso geralmente resultam dessa condição. Há muito mais sobre como o selênio pode ajudar a melhorar a função da sua tireoide aqui. Aqui estão mais algumas informações sobre o selênio. Dose Diária Recomendada de Selênio Há algum debate sobre a quantidade de selênio que devemos ingerir em nossas dietas. Nos EUA, a RDA para selênio é de 55 mcg para adultos. No Reino Unido, as recomendações são de 75 mcg para homens e 60 mcg para mulheres diariamente. Enquanto a Organização Mundial da Saúde tem uma fórmula complicada para descobrir quanto selênio você precisa para evitar ser deficiente. Parece provável que haja benefícios significativos para a saúde em obter mais do que apenas a quantidade mínima de selênio definida pela RDA dos EUA. Tenha em mente que o selênio pode ser tóxico em ingestões extremamente altas. Alguns sugerem toxicidade em 40 vezes a ingestão diária recomendada pelos americanos, embora seja uma boa ideia ficar bem abaixo disso. Abaixo de 400 mcg é frequentemente sugerido como um nível seguro para manter a ingestão de selênio abaixo de longo prazo. Melhores fontes de alimentos Frutos do mar como camarão, sardinha, salmão, linguado e atum são uma ótima fonte de selênio (embora considere usar chlorella para os dois últimos para os possíveis problemas de mercúrio). Os cogumelos Crimini e shiitake também são fontes particularmente altas de outro nutriente em selênio. Peru e frango ao ar livre, carne bovina alimentada com capim e ovos de pasto contêm selênio. Enquanto cevada, aveia, arroz integral, sementes de gergelim, sementes de girassol, brócolis, aspargos e espinafre são boas fontes vegetais. De longe, a melhor fonte de selênio é a castanha-do-pará. Essas nozes ricas e cremosas têm cerca de 50 mcg de selênio em cada noz e algumas foram medidas até 90 mcg. Apenas duas castanhas do Pará por dia podem cobrir facilmente suas necessidades de selênio e são um lanche simples, saboroso e surpreendentemente nutritivo. Eu pessoalmente comecei a comê-los todas as noites para evitar lanches tarde da noite e notei um aumento nos meus níveis de energia desde que comecei. Eu gosto dessas castanhas do Brasil orgânicas e um saco grande guardado na geladeira dura pelo menos um mês comido assim. Lembre-se, porém, apenas dois, possivelmente três por dia, pelo menos no início. Embora as castanhas do Brasil sejam muito fartas e a maioria das pessoas tenha problemas para comer muito mais do que um punhado, até mesmo ter mais de seis de cada vez pode ser demais para indivíduos sensíveis. Eles são tão poderosos. Você já tentou usar castanha do Pará ou suplementos de selênio para qualquer uma das condições de saúde listadas aqui? Eu estaria interessado em ouvir as experiências de alguém com deficiência de selênio e como eles a superaram. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

