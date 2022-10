Fazendo suco de cenoura para uma saúde melhor

Report This Content

Suco Preparar um copo de suco de cenoura é fácil e beber regularmente é ótimo para seus níveis de energia e pode trazer sérios benefícios à saúde. O suco de cenoura fresco tem um efeito de limpeza no fígado e no sistema digestivo, faz maravilhas para os olhos cansados ​​e também fornece excelente nutrição para a pele. Para começar você vai precisar de um bom espremedor. Existem vários tipos de máquinas de suco disponíveis e a cenoura, sendo um dos vegetais mais sólidos, será mais fácil de fazer suco com uma máquina bem construída. Os espremedores mais baratos são geralmente os mais baratos por um motivo e, a longo prazo, definitivamente vale a pena obter um espremedor de qualidade decente. Muitas pessoas começam com um espremedor centrífugo, pois geralmente são mais baratos. No entanto, se você gosta dos benefícios para a saúde do suco o suficiente para fazê-lo regularmente, um bom espremedor de suco mastigador se torna um investimento sábio. Eles custam mais inicialmente, mas geralmente também produzem uma quantidade maior de suco cada vez que você os usa em comparação com um espremedor centrífugo e, muitos acreditam, um suco de maior qualidade também, pois há menos oxidação. Por que o suco de cenoura orgânico é melhor Uma vez que você tenha seu espremedor, obviamente precisará de um grande saco de cenouras. As cenouras usadas para fazer suco devem ser cenouras orgânicas. Aqui está o porquê. Parte do que torna as cenouras tão saudáveis ​​é a maneira como elas absorvem nutrientes do solo em que são cultivadas. Infelizmente, isso significa que elas também são muito boas em absorver pesticidas e até metais pesados ​​do mesmo solo. Os testes mostram que as cenouras cultivadas convencionalmente geralmente têm uma alta carga de pesticidas e até as cenouras descascadas cultivadas convencionalmente testadas mostraram traços de pesticidas. As cenouras cultivadas organicamente, por outro lado, não podem ser pulverizadas com pesticidas ou cultivadas em solo onde os pesticidas foram usados ​​por muitos anos. Eles também não precisam ser descascados. Isso é uma coisa boa, pois logo abaixo da casca é onde está grande parte da nutrição, então você a deseja em seu suco de cenoura, se possível. Eu acho que eles têm um sabor melhor e realmente são apenas um pouco mais pela diferença que eles farão na sua saúde. Portanto, obtenha orgânico para o seu suco de cenoura, se puder. Com certeza vale a pena. Aqui está um vídeo explicando os benefícios do suco de cenoura! https://www.youtube.com/watch?v=c4plBduplOI Como fazer suco de cenoura Para preparar cenouras orgânicas para fazer suco, simplesmente mergulhe-as em uma tigela grande de água morna com uma pitada de vinagre de maçã e esfregue-as rapidamente com uma escova. Depois de esfregados e limpos, corte as duas pontas e, se algum for muito grande, corte-o ao meio. Dependendo do tamanho da calha de alimentação do seu espremedor, pode ser bom procurar cenouras relativamente finas com cerca de 15 cm de comprimento ou menos. Estes geralmente serão mais doces também. Outra coisa a procurar ao selecionar suas cenouras orgânicas é a cor. Quanto mais profunda a cor, mais beta-caroteno e outros carotenóides antioxidantes eles provavelmente contêm. Se eles ainda tiverem seus topos frondosos, escolha aqueles que parecem frescos e verdes, em vez de murchos e amarelos. Também é melhor deixar as cenouras com muitas rachaduras ou manchas. Agora que você tem nossas cenouras prontas, basta ligar o espremedor e empurrá-las com a prensa a uma taxa constante. Coloque um copo ou tigela grande embaixo de onde o suco sai para coletar o líquido laranja brilhante. Algo que gosto de fazer aqui é usar uma tigela bem grande para pegar qualquer respingo e colocar alguns cubos de gelo e um pouco de suco de limão no fundo para ajudar a diminuir a oxidação. Especialmente usando um espremedor centrífugo, haverá um pouco de exposição ao oxigênio na criação do suco e, por esse motivo, é melhor beber o suco de cenoura assim que terminar de prepará-lo. Grande parte da nutrição, e particularmente das enzimas, não se mantém e você está aproveitando ao máximo seu suco de cenoura se beber imediatamente. Espremedores mastigadores são muito melhores para prevenir a oxidação e preservar os nutrientes, mas mesmo assim eu ainda sugiro beber seu suco de cenoura assim que você o fizer, mesmo antes de limpar o espremedor. Mas não deixe a limpeza por muito tempo. Quanto mais cedo você fizer isso, mais fácil será. O suco de cenoura é ótimo por si só, mas ainda melhor em combinação com outros sucos saudáveis, como beterraba, abacaxi, maçã, limão, kiwi, melancia, aipo e muitos outros. Você pode criar alguns sabores incríveis e os sucos comprados na loja serão realmente pálidos em comparação. Você já tentou fazer suco de cenoura regularmente antes? Notou uma melhoria nos seus níveis de energia e na saúde da sua pele? Muitas pessoas notam uma diferença real quando bebem suco de cenoura com frequência e eu gostaria de saber como isso funciona para você. Mais

