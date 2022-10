6 benefícios para a saúde do suco de melancia e como fazê-lo

Report This Content

Suco A melancia é surpreendentemente boa para você e pesquisas recentes estão mostrando que comer este melão de sabor doce, e particularmente beber como suco fresco, pode trazer alguns benefícios significativos para a saúde. Aqui estão 6 boas razões para comer mais melancia, ou melhor ainda, fazer suco de melancia com instruções simples à frente. 1. Licopeno para seu coração, pele e prevenção do câncer O licopeno é responsável pela bela cor vermelha da polpa da melancia. É um poderoso antioxidante, conhecido por proteger seu sistema cardiovascular dos danos dos radicais livres e estudos mostraram que pessoas que comem muitos alimentos ricos em licopeno têm menor ocorrência de doenças cardíacas. Os benefícios do licopeno também incluem proteger a pele dos danos causados ​​​​pelos raios UV que podem levar ao fotoenvelhecimento, rugas e câncer de pele. Um copo grande de suco de melancia antes de ir para a praia pode fornecer uma proteção antioxidante extra contra a luz ultravioleta em sua pele. A pesquisa encontrou até uma menor incidência de muitos outros cânceres com uma maior ingestão de alimentos ricos em licopeno na dieta. Este grande meta-estudo dos efeitos protetores do licopeno contra o câncer encontrou evidências de uma redução do câncer de cólon, estômago, próstata, pâncreas e pulmão com maior ingestão de licopeno dos alimentos. A conclusão simples é que, se você quiser ajudar a proteger seu coração, pele e corpo do câncer, coma mais alimentos ricos em licopeno, como a melancia. Os tomates são outra ótima fonte, com goiaba e toranja rosa também contendo bons níveis do antioxidante. 2. Citrulina para um melhor fluxo sanguíneo O aminoácido citrulina é encontrado em quantidades particularmente altas no suco de melancia. A citrulina pode ser convertida em seu corpo em arginina, um aminoácido essencial para melhorar o fluxo sanguíneo e relaxar os vasos sanguíneos. Esse efeito positivo em seu sistema cardiovascular pode trazer alguns benefícios interessantes para a saúde, desde relaxamento quando estressado, até mais energia com melhor fluxo sanguíneo e redução da dor muscular após o exercício. Houve até sugestões de que os benefícios para a saúde do suco de melancia poderiam incluir um efeito natural de ‘Viagra’ no quarto. Para alguém com falta de arginina na dieta, o alto teor de citrulina da melancia pode salvar a prescrição. 3. Benefícios da perda de peso O mesmo aminoácido citrulina em que o suco de melancia é tão rico, também foi demonstrado em estudos com animais (devido à sua conversão em arginina) interferir no acúmulo de gordura nas células adiposas. Ele faz isso bloqueando os efeitos de uma enzima chamada TNAP envolvida no armazenamento de gordura. Os estudos em animais dificilmente são conclusivos, mas beber um copo de suco de melancia antes de uma refeição é ótimo para hidratação, rico em nutrição e muito baixo em calorias – tudo útil para perder peso. 4. Suco de melancia anti-inflamatório Comer melancia ou beber o suco antes do exercício pesado pode ter um efeito anti-inflamatório, de acordo com esta pesquisa. A melancia é rica em flavonóides, carotenóides como licopeno e beta-caroteno e outros compostos que combatem a inflamação chamados triterpenóides. Todos esses nutrientes benéficos para a saúde aumentam quanto mais você permite que uma melancia amadureça. Então, depois de comprá-los, certifique-se de deixar seus melões amadurecerem por um tempo e ficarem totalmente vermelhos antes de comê-los ou espremê-los. 5. Vitaminas e Minerais Embora talvez não seja tão impressionante quanto seus carotenóides antioxidantes ou conteúdo incomum de aminoácidos, as melancias ainda contêm níveis úteis de vitaminas e minerais. Nas vitaminas, a melancia é particularmente rica em vitamina C, além de ter beta-caroteno mais do que suficiente que pode ser convertido em vitamina A em seu corpo, se necessário. Há também quantidades menores de vitaminas do complexo B. O potássio e o magnésio estão bem representados nos minerais da melancia e, principalmente, se você espremer ou misturar, as sementes contêm bons níveis de ferro e zinco. 6. Suco de melancia para a saúde dos rins O suco de melancia é ótimo para os rins, tendo um efeito altamente purificador quando você o bebe. Ajuda a eliminar a amônia e o ácido úrico e é conhecido por ajudar com pedras nos rins. As sementes de melancia podem ter um efeito ainda mais pronunciado em seus rins, por isso é recomendável comprar suas melancias com as sementes se você estiver usando o suco para limpar os rins. Como fazer suco de melancia Para começar, esfregue a parte externa da melancia que você pretende usar para fazer suco com uma escova e vinagre de maçã para remover qualquer spray ou cera. Corte uma porção da melancia para fazer suco, talvez um quarto de uma grande seria suficiente para 2 pessoas. Os tamanhos variam muito, portanto, vá com seu próprio julgamento, lembrando que a melancia é mais de 90% de água. Pique a melancia, incluindo a casca verde e a casca, em tiras finas o suficiente para caber na alimentação do seu espremedor. A casca está cheia de muitos dos nutrientes benéficos detalhados acima, então vale a pena incluir no suco. Com a doçura do centro vermelho, você não sentirá o gosto em seu suco de melancia. Aqui está uma maneira interessante de fazer suco de melancia em apenas 60 segundos! Depois de cortar sua melancia em tiras que podem caber no seu espremedor, basta ligá-lo e alimentá-los lentamente. Depois de cortar sua melancia em tiras que podem caber no seu espremedor, basta ligá-lo e alimentá-los lentamente. Um bom espremedor de mastigação como este é muito superior para fazer suco de melancia (e quase todos os outros tipos de sucos feitos na hora, especialmente sucos verdes). Sucos centrífugos baratos geralmente terão uma polpa muito úmida após o suco, mas um espremedor de mastigação obtém quase toda a bondade em seu copo. Assim que terminar, beba seu suco de melancia imediatamente para obter o melhor sabor e os maiores benefícios para a saúde. Espero que você goste. Seu corpo certamente o fará. Mais

