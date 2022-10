Como a deficiência de manganês afeta a produção de enzimas

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Nutrição O mineral manganês é um micronutriente essencial para o bom funcionamento do corpo humano. Uma deficiência de manganês pode interferir tanto na criação de enzimas importantes quanto em certas reações enzimáticas essenciais necessárias para uma boa saúde. Esta página abordará os sintomas da deficiência de manganês e as melhores fontes alimentares desse mineral vital. Como as enzimas são afetadas por uma deficiência de manganês As enzimas são mensageiros químicos que estão intimamente envolvidos em quase todos os aspectos da boa saúde. Dentro do seu corpo, o manganês é usado para criar o superóxido dismutase de manganês (também chamado de MnSOD), uma das principais enzimas que mantém seu sistema funcionando corretamente. O superóxido dismutase de manganês é um poderoso antioxidante, concentrado no fígado, rins, pâncreas, glândula pituitária e ossos. Ele catalisa o radical superóxido (um tipo prejudicial de radical livre) nas mitocôndrias da sua célula em peróxido de hidrogênio, que é então decomposto em água. O manganês também está envolvido na ativação de várias outras enzimas responsáveis ​​pela absorção e utilização de elementos nutricionais necessários, como vitamina C e vitaminas do complexo B. Além disso, a criação de ácidos graxos essenciais e o metabolismo de carboidratos e proteínas dependem da presença de níveis adequados de manganês. A construção de ossos fortes e saudáveis ​​também precisa de boas quantidades desse mineral e ossos enfraquecidos e quebradiços têm sido associados à baixa ingestão de manganês a longo prazo. Embora você precise apenas de uma pequena quantidade de manganês para prevenir a deficiência, devido ao seu papel central nas reações enzimáticas vitais, qualquer escassez prolongada do mineral pode ter amplos efeitos negativos à saúde. Sintomas da deficiência de manganês 1. Dores nas articulações e ossos enfraquecidos e quebradiços que se quebram facilmente. O manganês é necessário para a formação de ossos saudáveis ​​e, sem o suficiente, eles podem se tornar quebradiços e fracos. A dor regular nas articulações, ligamentos e tendões tem sido associada a uma baixa oferta dietética desse micronutriente. 2. Fadiga, apatia e sensação de cansaço constante. Alternativamente, nervosismo, irritabilidade e mau humor contínuo e, em casos extremos, náuseas e desmaios, podem indicar baixos níveis de manganês em seu corpo. 3. Problemas para regular o açúcar no sangue e metabolizar carboidratos. Há também uma possível ligação a um maior risco de diabetes de uma ingestão insuficiente do mineral. 4. Menstruação intensa nas mulheres. Ser deficiente em manganês também tem sido associado a problemas de concepção e infertilidade. 5. Má cicatrização de feridas. A deficiência de manganês pode ser indicada quando pequenos cortes estão demorando especialmente para cicatrizar e está relacionada ao papel do manganês na produção de colágeno. 6. Problemas de pele. Como dermatite contínua e tom de pele geralmente cansado e sem brilho, mais uma vez devido a níveis insuficientes de colágeno. Embora a maioria das fontes alimentares oficiais afirmem que uma verdadeira deficiência de manganês é rara em humanos, é um nutriente vital para uma boa saúde e vale a pena garantir que você esteja recebendo uma boa ingestão. As dietas de alimentos processados ​​contêm muito pouco desse mineral, mas comer alguns dos seguintes alimentos regularmente deve garantir que você obtenha o suficiente em seu corpo para evitar problemas. É importante notar também que tomar altas doses de cálcio, ferro e zinco em suplementos pode interferir na absorção de manganês. Boas fontes alimentares de minerais, como as de manganês à frente, são quase sempre uma opção muito mais segura para sua saúde do que os compostos fabricados. Melhores fontes de alimentos Algumas das melhores fontes alimentares de manganês são vegetais verdes folhosos como espinafre, acelga, couve e couve. Arroz integral (não branco), centeio e aveia também são bons, embora os produtos manufaturados de trigo sejam geralmente despojados de manganês. Abacaxi é uma fonte surpreendentemente alta e uma receita de smoothie de abacaxi e couve seria uma ótima maneira de cobrir suas necessidades diárias de manganês. Framboesas, morangos, uvas e abacates também são boas fontes. Muitas nozes e sementes também contêm manganês, sendo as sementes de abóbora uma fonte particularmente alta e um ótimo lanche rico em vitaminas e minerais. Dose Diária Recomendada de Manganês Sugere-se que os machos adultos consumam 2,3 mg de manganês diariamente, de preferência de fontes alimentares como as listadas acima. Para mulheres com mais de 19 anos, a RDA é de pelo menos 1,8 mg, com quantidades maiores durante a gravidez e amamentação. Existem também quantidades variadas para prevenir a deficiência para crianças dadas aqui. Embora essas ingestões diárias recomendadas para prevenir a deficiência de manganês sejam pequenas, ainda é um elemento vital para uma boa saúde e mais uma razão para abandonar os produtos de supermercado nutricionalmente desprovidos, particularmente alimentos de grãos engordantes, e comer uma dieta variada de alimentos naturais. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report