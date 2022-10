Os melhores vegetais para sucos na dieta do suco

Report This Content

Suco Muitos de nós gostaríamos de ter mais vegetais em nossa dieta, mas nem sempre é fácil incluí-los em nossas refeições. Juicing em casa oferece uma maneira simples e eficaz de obter as vitaminas, minerais, enzimas, antioxidantes e outros nutrientes em vegetais saudáveis ​​como sucos frescos deliciosos e energizantes. Esta página analisa alguns dos melhores vegetais para fazer sucos, se você está na dieta do suco, ou apenas quer ter saúde e energia para aumentar o suco caseiro regularmente. Infelizmente, muitos dos nutrientes encontrados em sucos feitos na hora têm uma vida útil muito curta, pois se degradam facilmente. Há uma dica especial à frente para retardar essa degradação, mas mesmo assim é melhor beber seu suco de vegetais assim que você o fizer para obter mais benefícios à saúde. Especialmente na dieta do suco, mas mesmo se você estiver apenas tomando sucos de vegetais ocasionalmente, você realmente quer inventá-los. Sucos de vegetais comprados em lojas, mesmo as coisas caras de lojas de alimentos saudáveis, simplesmente não são nem de longe tão boas. Barras de suco são uma possibilidade, mas são muito caras em comparação com as de fazer as suas próprias. Eles também costumam usar sucos centrífugos de alta velocidade, o que aumenta a oxidação e reduz os benefícios nutricionais do seu suco de vegetais. Particularmente para verduras altamente nutritivas e que previnem doenças, mas também para a maioria dos outros tipos de vegetais, um espremedor mastigador de alta qualidade é um bom investimento. Esses tipos de espremedores espremem o máximo de suco possível com seus ‘dentes’, deixando a polpa seca. Não é apenas uma maneira mais saudável de fazer sucos, mas também uma abordagem mais econômica a longo prazo, pois você obtém mais de cada sessão de sucos e precisa de menos produtos cada vez que faz compras. Se você quiser experimentar os benefícios para a saúde dos sucos na dieta do suco, aqui estão alguns dos melhores vegetais para começar. 8 vegetais saudáveis ​​para fazer suco 1. Cenouras O suco de cenoura é delicioso e uma excelente maneira de preencher seu corpo com nutrição para prevenção de doenças e pele e olhos saudáveis. Os altos níveis de beta-caroteno no suco de cenoura o tornam uma ótima fonte de pró-vitamina A, enquanto outros carotenóides como alfa-caroteno para proteção contra o câncer e xantofilas para melhorar sua visão aumentam suas credenciais de saúde. As cenouras também são uma boa fonte de vitamina C, com algumas vitaminas K e B adicionadas para uma boa medida. Rica em potássio para uma função cardíaca e muscular saudável, a cenoura também contém magnésio, cálcio e fósforo, juntamente com minerais importantes como manganês, molibdênio e cobre para manter a cor do cabelo. 2. Aipo O suco de aipo fresco é cheio de benefícios para a saúde e é especialmente saudável para a pressão arterial e o sistema cardiovascular, para reduzir a inflamação em seu corpo, limpar e desintoxicar e até proteger suas células contra alterações cancerígenas. Leia sobre as 7 razões pelas quais vale a pena fazer suco de aipo em breve. 3. Repolho O repolho cru é um poderoso curandeiro para o sistema digestivo e é particularmente bom para prevenir e até tratar úlceras gástricas. Como muitos vegetais crucíferos, está cheio de compostos à base de enxofre que são promissores para reduzir o risco de câncer. O suco de repolho fresco tem um sabor e potência fortes e é melhor misturado com vários outros sucos de vegetais aqui. 4. Beterraba Devido à sua potência, é melhor beber apenas uma pequena quantidade de suco de beterraba fresco quando você está começando com a dieta do suco. Talvez apenas metade de uma beterraba de tamanho normal, trabalhando até uma inteira depois de experimentar como elas podem ser limpas. A beterraba vermelha escura, também conhecida como beterraba, é um excelente desintoxicante para o fígado. Cheia de betaína, uma substância que ajuda a reduzir os depósitos de gordura no fígado e beneficia o sistema cardiovascular, a beterraba é um suco vegetal especialmente poderoso. 5. Salsa Muito mais do que apenas uma guarnição, a salsa é outro excelente vegetal desintoxicante, principalmente para o fígado e os rins. A salsa é tão boa para os rins que seu suco é frequentemente recomendado para prevenção de cálculos renais e até tratamento. Considerado ainda mais poderoso que o suco de beterraba, o suco de salsa deve ser evitado por mulheres grávidas e por quem toma medicamentos para afinar o sangue. Também é melhor em pequenas doses, com cerca de uma onça (aproximadamente meia dúzia de ramos de salsa de bom tamanho) geralmente uma boa quantidade inicial. Como a maioria dos vegetais verdes ricos em nutrientes, você não obterá muito suco de salsa sem um espremedor mastigador, então pode ser melhor comido até obter um. 6. Pepino Suco de pepino fresco é outro excelente tônico para os rins e grandes quantidades são recomendadas para ajudar a dissolver pedras nos rins. Os pepinos também são uma excelente fonte de sílica mineral, que é usada nos tecidos conjuntivos de todo o corpo, incluindo a pele do rosto. Sílica extra na dieta pode ajudar a firmar e melhorar seu tom de pele e muitas pessoas em fóruns de saúde online comentam sobre os efeitos embelezadores do suco de pepino fresco. 7. Tomates Tomates saborosos são um suco de vegetais maravilhoso, rico em vitaminas e cheio de licopeno antioxidante para um sistema cardiovascular saudável. Suco de tomate torna seus nutrientes de saúde altamente biodisponíveis e misturados com alguns dos outros sucos aqui (como um favorito pessoal de cenoura, aipo e salsa, por exemplo) eles fazem uma dose concentrada de saúde e energia. 8. Couve A couve superstar nutricional é uma grande pílula de vitamina verde com excelentes níveis de pró-vitamina A, vitamina C, vitaminas do complexo B e particularmente a difícil de obter vitamina K. Também é cheia de minerais como cálcio, potássio, manganês e cobre. Outros benefícios para a saúde do suco de couve fresca incluem uma alta concentração de compostos organossulfurados que estão sendo estudados por seus efeitos anticancerígenos, particularmente contra câncer de estômago, câncer de cólon, câncer de ovário e câncer de mama. Dicas extras de suco Produtos orgânicos são recomendados para sucos vegetais para evitar pesticidas, especialmente na dieta do suco, onde você está desintoxicando com os sucos crus. Se você não puder obter orgânicos, deixe de molho e esfregue seus vegetais com água morna e uma pitada de vinagre para remover ceras e sprays. Isso é particularmente importante com aipo, couve e pepino, mas se houvesse apenas um vegetal para suco que você pudesse comprar orgânico, eu faria cenouras. As cenouras orgânicas geralmente não são muito mais em um bom mercado de frutas e vegetais. Como eles podem absorver toxinas do solo em que são cultivados, é muito melhor comprar organicamente sempre que puder. Uma dica extra para sucos saudáveis ​​é adicionar um ou dois cubos de gelo e um pouco de suco de limão fresco no fundo do seu frasco de coleta. Isso ajuda a retardar a oxidação e a degradação do suco, mas ainda é melhor beber suco de vegetais frescos assim que o preparar. A seguir, algumas receitas simples de suco cru para melhorar a saúde e a energia, usando diferentes misturas de todos os vegetais aqui. Você já experimentou a dieta do suco antes ou gostaria de sugerir alguns outros bons vegetais para fazer suco? Certamente há muitos mais que poderiam ser adicionados, mas estes são alguns dos meus favoritos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

