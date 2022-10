4 receitas de suco cru para melhor suco

Report This Content

Suco Aqui estão quatro receitas diferentes usando o suco cru dos melhores vegetais para sucos abordados aqui. Cada um visa uma área específica – desintoxicar seu fígado, prevenir câncer e doenças cardíacas, limpar seus rins e melhorar sua pele. Na verdade, porém, os benefícios para a saúde dessas receitas de suco cru se sobrepõem significativamente e a maioria pode ser considerada útil em todas essas áreas, bem como em muitas outras facetas da boa saúde geral. Sinta-se à vontade para brincar com as receitas e adicionar ingredientes extras, se quiser. Geralmente, os sucos de vegetais são considerados mais curativos do que a maioria dos sucos de frutas, então essas receitas se concentram em certos vegetais altamente nutritivos. Se você quiser um pouco de doçura extra, pode adicionar uma maçã à mistura, mas é melhor manter os vegetais como ingredientes predominantes. Também é recomendável mergulhar seus vegetais em água morna e um pouco de vinagre de maçã para remover sprays e ceras. Além disso, alguns vegetais como aipo, pepino, couve e particularmente cenouras são melhores comprados orgânicos sempre que possível. Agora vamos às receitas. Ingredientes para 2 1 beterraba de tamanho médio.

3 cenouras médias a grandes.

1/2 repolho médio.

1 onça de salsa (geralmente um molho de tamanho padrão). Esta receita de suco cru tem betaína da beterraba para reduzir os depósitos de gordura no fígado, cenouras curativas com seus altos níveis de antioxidantes, repolho que estimula as enzimas desintoxicantes do fígado e salsa poderosa para a saúde do fígado. Como extras opcionais, e maçã com sua pectina para remover toxinas do trato digestivo e cerca de uma polegada de gengibre fresco com seus óleos voláteis são edições benéficas. Esprema todos os ingredientes, mexa e beba imediatamente. 2. Suco cru para prevenção do câncer e um coração saudável Ingredientes para 2 3 tomates médios.

2 cenouras médias a grandes.

3 talos de aipo.

4 ramos de couve. Os tomates são ricos em licopeno antioxidante que protege o coração e previne o câncer. Cenouras adiciona uma doçura ao suco e muitos mais antioxidantes. O aipo ajuda a reduzir a pressão alta e melhora a saúde do coração. Enquanto a couve é uma potência nutricional com benefícios cardiovasculares e anticancerígenos. Tal como acontece com a salsa na receita anterior, a couve é melhor usada com um bom espremedor de mastigação como este que eu uso. Se você estiver usando um espremedor centrífugo básico, provavelmente é melhor guardar a couve ou a salsa para uma refeição ou, alternativamente, usá-las em um smoothie saudável. 3. Suco cru para limpeza e saúde renal Ingredientes para 2 1 pepino grande.

3 talos de aipo.

1 onça de salsa.

3 cenouras médias a grandes. Pepino e salsa são particularmente benéficos para os rins e podem ajudar a prevenir ou até mesmo tratar pedras nos rins. Enquanto o aipo e a cenoura são excelentes limpadores internos e removedores de toxinas. Mais uma vez, maçã e uma polegada de gengibre fresco são uma boa adição para melhorar o sabor e os benefícios para a saúde desta receita de suco cru. 4. Suco cru para uma pele melhor Ingredientes para 2 2 tomates médios.

2 cenouras médias a grandes.

1 pepino de tamanho médio.

2 talos de aipo.

1 onça de salsa. Todos os vegetais recomendados para fazer sucos são bons para melhorar sua pele com seus vários antioxidantes, vitaminas, minerais, enzimas e outros nutrientes, bem como seus poderosos efeitos alcalinizantes, purificantes e desintoxicantes. Esta receita de suco, porém, é uma mistura rica e satisfatória de sabores e carregada de benefícios para a pele. Eu recomendo experimentar, mesmo que você normalmente não goste de alguns dos vegetais listados acima. Faça seus próprios sucos crus Você pode se divertir criando suas próprias receitas de suco cru e experimentando diferentes misturas, sabores e ingredientes. Suco fresco realmente é muito mais poderoso do que multivitaminas ineficazes. Experimente você mesmo e tenho certeza que sentirá a diferença. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

