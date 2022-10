7 benefícios surpreendentes do suco de aipo para o seu corpo

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suco O aipo crocante não é o vegetal superalimento mais óbvio, mas na verdade é surpreendentemente bom para você. Esses benefícios para a saúde do aipo são ampliados ainda mais quando você o espreme e pode receber uma dose muito maior de seus poderosos nutrientes. Este artigo explica por que o suco de aipo é tão bom para prevenir inflamações e doenças, proteger seu sistema cardiovascular, diminuir o risco de câncer, limpar seu corpo, melhorar sua pele, se recuperar de exercícios de estresse e até mesmo ajudá-lo a dormir à noite. As 7 principais razões para fazer suco de aipo 1. Reduza a inflamação em seu corpo Doenças inflamatórias como artrite, osteoporose, gota e até asma podem responder muito bem ao suco de aipo regular em sua dieta. Isso pode ser em grande parte devido a dois compostos especiais chamados luteolina e poliacetilenos, ambos presentes em grandes quantidades no aipo. A luteolina é um flavonóide antioxidante com fortes propriedades anti-inflamatórias. Foi demonstrado em estudos científicos que tem um poderoso efeito inibitório sobre certas enzimas que ativam genes responsáveis ​​pela resposta à inflamação. Os poliacetilenos também reduzem a inflamação, diminuindo os níveis de prostaglandinas inflamatórias em seu corpo. Acredita-se que os que sofrem de artrite em particular se beneficiem de fontes alimentares ricas em poliacetilenos. O suco de aipo cru é uma ótima fonte, assim como o suco de cenoura e vegetais relacionados, como nabo, salsa e erva-doce. 2. Pressão arterial mais baixa e saúde cardiovascular melhorada Outro nutriente interessante no suco de aipo chamado ftalida relaxa os músculos lisos dentro dos vasos sanguíneos, ajudando assim a reduzir a pressão alta. Acredita-se também que a ftalida no aipo ajude a diminuir o colesterol LDL para melhorar a saúde do coração. As cumarinas, encontradas em altos níveis no aipo espremido na hora, ajudam a reduzir o efeito dos hormônios do estresse, como o cortisol, em seu corpo. O excesso de cortisol tende a contrair os vasos sanguíneos, levando potencialmente à hipertensão e sobrecarregando todo o sistema circulatório. O aipo também contém um bioflavonóide chamado apigenina que atua como um anti-inflamatório no sistema cardiovascular e promove a expansão dos vasos sanguíneos, diminuindo assim a pressão alta e a hipertensão. 3. Suco de aipo como combate ao câncer Cheio de poderosos antioxidantes e compostos anticancerígenos, como flavonóis, ácidos fenólicos e furanocumarinas, o suco de aipo tem muito potencial como combatente do câncer. Duas substâncias em particular encontradas no aipo estão sendo estudadas como tratamento contra o câncer. Os flavonóides apigenina e luteolina demonstraram ajudar a prevenir a propagação do câncer em estudos científicos como este. Embora a pesquisa sobre compostos individuais seja interessante, é muito melhor ver o potencial de prevenção do câncer do suco de aipo por sua ampla gama de antioxidantes anticancerígenos e outras substâncias benéficas. Os isolados são úteis para os fabricantes de medicamentos, mas os nutrientes dos alimentos naturais funcionam melhor em sinergia entre si. 4. Limpeza e Desintoxicação O suco de aipo é um ótimo limpador interno e desintoxicante para o seu corpo. Altamente alcalinizantes e hidratantes, muitos nutrientes do aipo espremido na hora são particularmente purificantes para os rins. Receitas de sucos crus contendo aipo como ingrediente essencial são até mesmo recomendadas para o tratamento de cálculos renais. Eles também podem ser um poderoso diurético para remover o excesso de peso da água do seu corpo e eliminar as toxinas de forma mais eficaz. 5. Benefícios para a pele do suco de aipo O aipo contém uma ampla gama de elementos nutricionais para melhorar a sua pele. Além de todos os vários antioxidantes já mencionados, é rico em vitamina K para preservar a firmeza e a qualidade elástica da pele e possui vitamina C, vitamina A e vitaminas do complexo B para um tom de pele saudável. 6. Suco de Recuperação Após o exercício ou mesmo um dia agitado e estressante, seu corpo geralmente fica desidratado e com poucos eletrólitos importantes que o mantêm funcionando corretamente. O suco de aipo, logo após um treino ou quando você chega em casa do escritório, pode ser especialmente reabastecedor e hidratante. Ele contém altos níveis de eletrólitos naturais de sódio e potássio que desempenham seu papel em manter as conexões de energia em suas células funcionando sem problemas. 7. Intensificador do sono Os benefícios do suco de aipo mencionados acima para a pressão alta, reduzindo a hipertensão e diminuindo os hormônios do estresse, juntamente com seus altos níveis de eletrólitos, provavelmente são uma grande parte do motivo pelo qual é frequentemente sugerido para melhorar o relaxamento e o sono. O suco de aipo também contém magnésio, conhecido como o mineral calmante. A deficiência de magnésio pode levar a muitos problemas de saúde, incluindo dificuldade em relaxar e dormir, portanto, certifique-se de obter o suficiente. Escolhendo o aipo e como fazer suco Procure o aipo para fazer suco com folhas verdes e talos firmes. Quanto mais escuro o verde no talo, mais forte o sabor do aipo e provavelmente mais nutrição disponível dentro do próprio vegetal. Os talos de aipo são do tamanho perfeito para fazer suco, mas devem ser embebidos em água morna com um pouco de vinagre de maçã para minimizar os borrifos. Depois de limpá-los, basta empurrá-los para um bom espremedor como este e misturá-los com outros sucos vegetais complementares. Aqui está um vídeo mostrando como fazer suco de aipo caseiro! Existem várias boas receitas de suco de aipo aqui, mas se você já está fazendo suco, mas ainda não experimentou o aipo, certifique-se de experimentá-lo. O suco de aipo é saboroso e refrescante e, como mostram os sete pontos acima, particularmente bom para sua Existem várias boas receitas de suco de aipo aqui, mas se você já está fazendo suco, mas ainda não experimentou o aipo, certifique-se de experimentá-lo. O suco de aipo é saboroso e refrescante e, como mostram os sete pontos acima, particularmente bom para sua saúde geral. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report