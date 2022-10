Como fazer suco de repolho para úlceras

Report This Content

Suco Suco de repolho provavelmente não soa como a bebida mais saborosa do mundo, mas tem muitos benefícios para a saúde e é um remédio potente para úlceras. Aqui está o porquê. Suco de repolho como tratamento de úlcera Suco de repolho feito na hora é um remédio caseiro de longa data para úlceras pépticas. Vários estudos médicos como este descobriram que o suco de repolho cru, administrado diariamente a pacientes com úlceras, forneceu “alívio rápido dos sintomas” e que “o tempo de cicatrização da cratera da úlcera (foi) consideravelmente menor do que em grupos de casos … em que os tipos ‘padrão’ de dieta e terapia medicamentosa foram empregados”. Substâncias poderosas no suco de repolho, incluindo L-glutamina, S-metilmetionina, glucosinolatos e gefarnato, protegem e ajudam a curar as membranas mucosas que revestem o estômago e o trato digestivo. O suco de repolho é rico no aminoácido glutamina. Acredita-se que esta fonte natural de glutamina seja superior aos antiácidos comerciais para o tratamento de úlceras pela maneira como nutre e repara o revestimento gastrointestinal. A S-metilmetionina, às vezes conhecida como vitamina U ou fator de cicatrização de úlcera, é encontrada em bons níveis no suco de repolho fresco. Diz-se também que tem um efeito protetor no fígado, particularmente dos danos no fígado do acetaminofeno (Tylenol). Os glucosinolatos no repolho são convertidos em isotiocianatos anti-inflamatórios em seu corpo. Esses compostos benéficos controlam as bactérias Helicobacter pylori dentro do estômago que contribuem para úlceras pépticas. Desta forma, um copo de suco de repolho fresco pode ser especialmente bom para a prevenção de úlceras. O suco de repolho também contém boas quantidades de gefarnato, uma substância conhecida por proteger o revestimento do estômago contra danos. O gefarnato foi realmente isolado e usado como tratamento farmacêutico, mas fazer seu próprio suco de repolho é uma maneira simples de obter uma boa dose para úlceras e outros distúrbios digestivos. Como fazer suco de repolho cru Como a maioria dos vegetais, o repolho é melhor espremido com um espremedor de mastigação. Se você estiver espremendo regularmente, como estará se estiver usando suco de repolho como tratamento de úlcera, obterá muito mais suco e outros vegetais com um espremedor de melhor qualidade em comparação com as versões básicas. O repolho geralmente não é considerado uma cultura de alta carga de pesticidas, mas ainda é melhor mergulhá-lo em água morna e um pouco de vinagre de maçã em uma tigela grande, se possível, antes de limpá-lo. Para começar, corte o talo do repolho e corte-o ao meio. Em seguida, corte a metade com largura suficiente para caber na alimentação do espremedor. Geralmente metade de um repolho é uma boa quantidade inicial de suco. Eu gosto de combinar suco de repolho com outros vegetais complementares, pois é bastante potente por conta própria. Suco de repolho, cenoura e aipo é frequentemente recomendado para a saúde digestiva. Como acontece com qualquer suco feito na hora, é bom beber suco de repolho cru imediatamente para obter mais benefícios à saúde. Excepcionalmente, porém, o suco de repolho também pode ser fermentado e é um probiótico particularmente bom. Aqui está uma receita detalhada de como fazer suco de repolho fermentado, se você estiver interessado. Aqui está um pequeno vídeo mostrando como fazer este suco saudável! https://www.youtube.com/watch?v=OBuIiviFH2Q Dosagem de suco de repolho Meio repolho ou mais, espremido na hora e idealmente várias vezes ao dia antes das refeições, é recomendado para o tratamento da úlcera péptica. Isso soa como um pouco de trabalho, mas se você tivesse uma úlcera altamente dolorosa, eu imagino que você iria direto para o suco se isso pudesse lhe trazer alívio. Em outro estudo sobre o uso de suco de repolho para úlceras gástricas, o tempo médio de cicatrização da cratera da úlcera foi de cerca de sete dias. Isso é contra quarenta e dois dias em um estudo diferente com tratamentos convencionais de úlcera. Para aqueles que bebem suco de repolho como um preventivo de úlcera ou simplesmente como um tônico de cura, a cada poucos dias pode ser um bom regime. Novamente, geralmente é melhor misturar suco de repolho com outros sucos curativos, como suco de cenoura ou suco de aipo. Se você quiser tê-lo puro, provavelmente vale a pena diluir pelo menos meio a meio com água. Você já experimentou suco de repolho fresco para tratar úlceras antes, ou apenas como uma bebida saudável? Eu estaria interessado em quais outros vegetais você gostaria de misturar com ele quando você o faz. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

