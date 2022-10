Suco de vegetais, perda de gordura e razões para evitar a dieta de sucos

Report This Content

Suco Muitas pessoas querem perder peso e alcançar a perda de gordura permanente. Sucos de vegetais, em particular, podem ajudar com isso, mas tenha cuidado com o jejum de suco e a dieta do suco como uma solução de perda de peso a longo prazo. Jejum de suco pode ter seu lugar para limpeza e desintoxicação, mas deve ser feito com cuidado, idealmente com a supervisão de um profissional de saúde experiente. Apenas começar a todo vapor na dieta do suco depois de comer alimentos amplamente processados ​​​​provavelmente trará uma reação de desintoxicação. Os sintomas de desintoxicação muito rápida na dieta do suco podem incluir dores de cabeça, fadiga e problemas gastrointestinais. Também é importante lembrar que, se uma pessoa simplesmente voltar às suas antigas formas de comer, os quilos logo voltarão a se acumular. Em última análise, esta é uma estratégia muito contraproducente a longo prazo. Existe uma maneira mais simples e permanente de reduzir a gordura corporal com sucos. Tudo o que requer é formar alguns novos hábitos que abordem as causas subjacentes do ganho de peso. Vejamos por que e como fazer isso. Sucos para perder peso permanentemente Esqueça a perda de peso rápida se quiser uma mudança permanente em seu corpo. Estudos mostram conclusivamente que as pessoas que perdem peso rapidamente geralmente voltam a engordar logo após interromperem a dieta. Na verdade, as dietas radicais são consistentemente mais pesadas a longo prazo. Isso se deve à forma como as dietas de restrição mexem com o seu metabolismo e ensinam o corpo a se tornar mais eficiente no armazenamento de gordura. A dieta do suco não é diferente a esse respeito, se você a vê como uma solução rápida. Também carece de proteínas e gorduras saudáveis, ambas essenciais para a verdadeira perda de peso. Além disso, grande parte do peso que as pessoas perdem em dietas de restrição é o peso da água ou mesmo o desperdício muscular quando a proteína é limitada. A maioria não começa a acessar a gordura corporal armazenada porque, mesmo que estejam ‘contando calorias’, ainda continuam a comer o tipo de alimentos que elevam a insulina em seu corpo. A insulina é o hormônio de armazenamento de gordura e é muito difícil acessar a gordura corporal armazenada como combustível quando os níveis de insulina estão altos. Na verdade, você não precisa contar calorias ou passar fome. Essa abordagem foi tentada repetidamente e provou ser um fracasso espetacular. Como o suco de vegetais frescos reduz a fome Uma das grandes razões pelas quais muitos de nós engordamos é que muitas vezes estamos com fome. Muito disso tem a ver com a resposta à insulina criada pelos alimentos processados ​​​​com grãos e os níveis impressionantes de açúcar nas bebidas populares. Outra razão comum para a fome é que seu corpo está realmente desesperado por nutrientes. Não comida como tal (chamamos comida de margarina, mas está tão longe disso quanto poderia estar). Mas sim, as vitaminas, enzimas, minerais e fitonutrientes que estão envolvidos em tantos processos essenciais para uma boa saúde, energia estável e uma aparência saudável. É aqui que o uso de sucos de vegetais para perda de gordura realmente funciona. Quando você espreme e bebe vegetais como couve, beterraba, cenoura, aipo, pepino, salsa e muitos outros, você extrai uma alta porcentagem de seus nutrientes em um copo potente e rapidamente assimilado de nutrição celular. Você provavelmente ficará surpreso com a rapidez com que sua fome habitual se dissipa quando seu corpo está satisfeito por estar recebendo o que realmente precisa para alimentar e manter suas células. Não é necessária força de vontade. Você só não vai ficar com tanta fome. É praticamente impossível lutar contra um instinto de sobrevivência como a necessidade do seu corpo por vitaminas e minerais essenciais. Cortar calorias se você já não estiver recebendo nutrientes suficientes em sua dieta só piorará as coisas. Em vez disso, dê ao seu corpo o que ele precisa com sucos crus frescos, como a receita de suco para perda de peso rico em nutrientes à frente. A melhor maneira de fazer isso é encontrar um horário que funcione para você e sua agenda e começar a fazer sucos uma vez por dia. Poucas outras estratégias para melhorar sua saúde podem causar tanto impacto. 3 maneiras de cronometrar seu suco para perder peso Muitas pessoas gostam de suco de manhã antes do trabalho, pois fornece um impulso natural de energia. Do ponto de vista da perda de peso, isso é muito mais eficaz do que comer cereais que aumentam a insulina e, finalmente, engordam. Aqueles que trabalham em casa podem descobrir que depois de tomar um desses cafés da manhã melhores, seguido de um grande copo de suco de vegetais no almoço, os mantém até o jantar e realmente ajuda a emagrecer. Algo que funcionou bem para mim pessoalmente no passado foi comer um café da manhã proteico de bom tamanho como este e depois ter um almoço e jantar menores com base em proteínas e gorduras saudáveis, vegetais misturados e evitar alimentos à base de grãos, como pães e massas, que levam à gordura armazenar. Entre o almoço e o jantar eu tomava um copo de suco de vegetais, como a receita abaixo. Com a quantidade de nutrição nessa forma de comer, combinada com o poder dos sucos, a perda de peso foi bastante fácil e raramente senti fome. Receita de suco emagrecedor de abacaxi e verduras Quando beber: a qualquer hora do dia Melhores situações: Quando você sente um pouco de fome Sabor: Fresco e verde com um sabor doce Serve: 2 Ingredientes Metade de um abacaxi médio, picado para caber em seu espremedor e manter o núcleo, pois contém a enzima digestiva bromelina.

1 pepino grande

2 talos de aipo

2 ramos de couve

Meio maço de salsa

O suco de um limão ou lima Preparação Mergulhe o pepino, aipo, couve e salsa em uma tigela de água morna com um pouco de vinagre de maçã. Você pode precisar cortar o aipo ou pepino para caber. Dê a ambos uma esfoliação extra com uma escova, se possível, para minimizar ceras e sprays. Esprema seu limão ou lima com um espremedor de frutas cítricas e adicione o suco e alguns cubos de gelo ao seu jarro de coleta. Isso preserva o suco e fornece vitamina C e fitonutrientes extras. Pique seu produto para caber no seu espremedor Se você leva a sério o suco, um espremedor de mastigação como este que eu uso fornecerá muito mais suco e realmente tirará o máximo proveito de verduras como couve e salsa. Ligue o espremedor, alimente todos os ingredientes, misture e beba imediatamente. Sinta-se à vontade para experimentar e fazer seus próprios sucos frescos. A menos que sejam particularmente termogênicos, como toranja ou abacaxi, as frutas, com seu maior teor de açúcar natural, devem sempre ser menores do que os vegetais em sua receita de suco, se você quiser perder peso. Conclusão Para reduzir a gordura corporal e perder peso, é melhor pensar em sucos como uma adição poderosa a uma dieta saudável. Um que reduzirá bastante sua fome, aumentando sua energia e melhorando praticamente todos os aspectos da sua saúde a longo prazo. Portanto, esqueça as soluções rápidas mais recentes, como a dieta de sucos, e encontre 15 minutos no seu dia para uma perda de gordura mais permanente com sucos regulares. Como bônus, você provavelmente descobrirá que melhora seus níveis de energia, melhora sua aparência e até ajuda a proteger seu corpo contra doenças graves. Se todos esses benefícios para a saúde do suco não valem a pena acordar um pouco mais cedo pela manhã, ou 15 minutos a menos de qualquer repetição entorpecente que está na TV à noite, bem, então você tem que se perguntar o que é. Mais

