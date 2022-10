Os 5 principais benefícios para a saúde do suco de mamão

Report This Content

Suco Enquanto eu pessoalmente gosto de comer mamão fresco, o suco de mamão é delicioso e extremamente saudável. A seguir, estão cinco grandes razões para fazer suco de mamão e se você deve preparar seu suco de mamão com a pele ligada ou desligada para obter mais benefícios à saúde. 1. Saúde Cardiovascular O mamão é rico em antioxidantes benéficos como beta-caroteno e licopeno. Esses inibidores de radicais livres trabalham para prevenir a oxidação do colesterol em seu sistema cardiovascular, que se acredita contribuir para doenças cardíacas e outros distúrbios circulatórios. Um copo de suco de mamão fresco também contém altos níveis de folato, uma vitamina B que ajuda a regular os níveis de homocisteína na corrente sanguínea. Níveis elevados de homocisteína podem danificar os vasos sanguíneos e é um fator de risco conhecido para doenças cardíacas. Outras boas fontes de folato incluem lentilhas e feijões, manga, brócolis e vegetais verdes folhosos. Além disso, o suco de mamão é uma ótima fonte de vitamina C e também contém vitamina E. Ambas as vitaminas desempenham seu papel na manutenção da saúde cardiovascular e na proteção contra doenças cardíacas. 2. Proteção contra o câncer Os altos níveis de antioxidantes encontrados no suco de mamão fresco também são potencialmente protetores contra muitos tipos diferentes de câncer. Isso se deve à maneira como esses antioxidantes negam os radicais livres que podem danificar o DNA das células. Licopeno, beta-caroteno e particularmente um carotenóide menos conhecido chamado beta-criptoxantina combatem as alterações das células cancerígenas dentro do seu corpo e ajudam a prevenir o câncer. O mamão também contém substâncias anticancerígenas chamadas isotiocianatos. Esses compostos ajudam a eliminar potenciais cancerígenos do seu corpo e melhoram a ação de certas proteínas supressoras de tumor. Eles são os mesmos isotiocianatos encontrados em brócolis e outros vegetais crucíferos, muitas vezes aclamados como alimentos anticancerígenos. Embora o brócolis contenha mais isotiocianatos, a maioria das pessoas concorda que um copo de suco de mamão feito na hora desce muito mais fácil do que um grande prato de brócolis. 3. Protegendo sua visão Juntamente com os outros carotenóides antioxidantes já mencionados, o suco de mamão contém dois outros antioxidantes especialmente valiosos para proteger os olhos. A luteína e a zeaxantina são fitonutrientes que seu corpo concentra na região da mácula dos olhos. Aqui eles protegem seus olhos contra UV e luz azul de alta intensidade prejudicial. A luteína e a zeaxantina são conhecidas por serem especialmente benéficas para reduzir o risco de desenvolver degeneração macular relacionada à idade, a principal causa de cegueira nos EUA. Uma boa ingestão desses carotenóides também é relatada para ajudar a melhorar a acuidade visual, especialmente ao ler detalhes finos, como as palavras nesta tela. Gemas de ovos caipiras, abóbora, brócolis, espinafre e outras folhas verdes são boas fontes de luteína e zeaxantina, assim como o suco de mamão. Se você não consegue o suficiente desses tipos de alimentos regularmente e trabalha na frente de uma tela de computador o dia todo, seus olhos podem se beneficiar de um suplemento natural de luteína e zeaxantina derivado de flores de calêndula. Além de proteger seus olhos de degeneração e doenças, descobri que posso trabalhar por muito mais tempo com menos fadiga ocular tomando uma dessas cápsulas de alta zeaxantina e luteína no café da manhã quando estou trabalhando. 4. Suco de papaia para uma pele melhor O alto teor de vitamina C, em particular no suco de mamão, pode ajudar a aumentar a produção de colágeno para manter a firmeza da pele. O colágeno é uma importante proteína conectiva que mantém a aparência da pele e a sensação de firmeza e juventude. Quando é danificado com muita frequência, ou não está sendo produzido o suficiente, podem ocorrer linhas finas e, eventualmente, rugas. Todos os outros antioxidantes do suco de mamão, como vitamina E, licopeno, beta-caroteno e beta-criptoxantina, ajudariam a proteger as células da pele dos danos dos radicais livres, mas a vitamina C é especialmente importante para manter a pele saudável e jovem. 5. Suco de mamão com a pele para melhor digestão Muitos dos nutrientes do mamão são encontrados nas concentrações mais altas logo abaixo da pele. Dado isso, seria uma boa ideia espremê-los com a pele para obter mais benefícios à saúde. Uma substância valiosa encontrada principalmente na pele do mamão é a enzima proteolítica chamada papaína. Proteolítico significa que quebra a proteína e um suco de mamão rico em papaína feito com a pele é particularmente bom para tomar após uma grande refeição proteica, como um hambúrguer ou bife. Na verdade, pode ser ainda mais benéfico com o estômago vazio, pois acredita-se que as enzimas do mamão passem pelo sistema digestivo e pela corrente sanguínea, onde podem quebrar as proteínas danificadas. Uma grande variedade de problemas autoimunes pode resultar de proteínas estranhas em sua corrente sanguínea, mas um copo de suco de mamão fresco com a pele deixada durante o suco pode ser uma boa fonte de papaína para atingi-los e eliminá-los. Como fazer suco de mamão Se você estiver deixando a pele para espremer o mamão, é melhor esfregá-lo suavemente com uma escova de esfregar salpicada com vinagre de maçã. Isso ajuda a remover qualquer spray e limpa a fruta. Em seguida, basta cortar o mamão em tiras, largas o suficiente para caber na alimentação do seu espremedor. Você não precisa se preocupar com as sementes, pois elas não contêm suco. Ligue-o e alimente as tiras de mamão lentamente. O mamão é uma fruta bastante úmida, portanto, para a maioria dos sucos, um bom espremedor mastigador como esse é muito melhor a longo prazo. Embora esses espremedores de primeira linha sejam mais iniciais, você economiza obtendo muito mais suco de seus produtos, que também são de maior qualidade com muito menos oxidação. Aqui está um vídeo mostrando como fazer suco/smoothie de mamão do jeito haitiano! Você já experimentou o suco de mamão antes e o que achou do sabor e como se sentiu depois de beber? Estou ciente de que os mamões não são baratos em muitos lugares e você pode preferir comê-los e saborear a textura e o sabor. Mas se você tem fácil acesso ao mamão, recomendo experimentar este suco delicioso e refrescante. Você já experimentou o suco de mamão antes e o que achou do sabor e como se sentiu depois de beber? Estou ciente de que os mamões não são baratos em muitos lugares e você pode preferir comê-los e saborear a textura e o sabor. Mas se você tem fácil acesso ao mamão, recomendo experimentar este suco delicioso e refrescante. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

