Perigos de bebidas energéticas e alternativas naturais mais saudáveis

Nutrição Saiu o veredicto: as bebidas energéticas são perigosas para a saúde. O risco em que você está se colocando por essas horas extras de vigília ou esse zumbido extra simplesmente não vale os riscos à saúde. Especialmente quando existem alternativas muito mais saudáveis ​​e naturais. As bebidas energéticas são perigosas? As bebidas energéticas são bebidas açucaradas com alto teor de cafeína. Os ingredientes mais encontrados são as vitaminas B12, B6 e B3, taurina, guaraná e ginseng. Os maiores perigos das bebidas energéticas vêm do alto teor de cafeína e açúcar. Os efeitos das bebidas energéticas no corpo são derivados principalmente do maior teor de cafeína. Uma bebida energética contém entre 70-200mg deste ingrediente. Uma xícara de café de 8 onças contém 110-150mg, uma lata de Coca-Cola 34mg. Este alcalóide é um estimulante. Acelera a transmissão sináptica (faz os neurônios trabalharem mais rápido) e dá um curto período de euforia. Também estimula a contração muscular, provocando um aumento na produção de adrenalina. A adrenalina é o hormônio responsável pela reação de “luta ou fuga”, pela forma como o corpo reage ao perigo. Como as bebidas energéticas contêm muita cafeína, essas respostas também são exageradas. Insônia e Bebidas Energéticas Muitas pessoas usam bebidas energéticas para ficar acordadas, então não é surpresa que a insônia seja o primeiro efeito colateral visível. Claro, é maravilhoso quando a bebida energética te mantém acordado antes de um teste, mas o que acontece depois? Seus neurônios não podem relaxar e dormir é impossível. Isso criará um estado de “zumbi” porque os neurônios precisam dormir para se regenerar. Menos sono significa mais do seu cérebro morrendo. Também significa uma versão mais mal-humorada de você. A ansiedade e o nervosismo são consequência da privação do sono, mas também dessa euforia inicial. Muita excitação no cérebro criará uma reação “ao mar” em direção ao negativo. Os efeitos das bebidas energéticas no coração e no cérebro Outro perigo das bebidas energéticas, comprovado por vários estudos, é a tensão no músculo cardíaco. Especialmente em pessoas com problemas cardíacos preexistentes ou que overdose de bebidas energéticas, há um alto risco de morte por parada cardíaca Por último, mas não menos importante, a cafeína é uma droga. Mantém os neurônios disparando por mais tempo e faz você se sentir feliz ao liberar dopamina. Não é surpresa que a falta de cafeína em pessoas que têm uma alta ingestão da substância desencadeie sintomas de abstinência. Os mais comuns são dor de cabeça, irritabilidade, letargia, constipação, depressão e sintomas semelhantes aos da gripe. Açúcar em bebidas energéticas A segunda substância que gera perigos de bebidas energéticas é o açúcar. Uma bebida energética de 8,3 onças pode conter até 7 cubos de açúcar. O açúcar também é um estimulante. O cérebro fica hiperativo e feliz quando é infundido com açúcar. Infelizmente, uma alta ingestão deste ingrediente doce promove diabetes, obesidade e também é viciante. O guaraná é uma planta da família do bordo nativa da bacia amazônica. É rico em cafeína, o que faz com que a maior parte da América do Sul a use como fonte primária para ela. As bebidas energéticas com adição de guaraná têm basicamente uma infusão extra de cafeína. A taurina é um aminoácido, um bloco de construção para proteínas. A taurina é essencial para o funcionamento dos músculos e do cérebro. Estudos descobriram que é benéfico para manter a pressão arterial e prevenir a cirrose (decaimento do fígado). Um estudo publicado em 2008 mostrou que a quantidade de taurina encontrada em bebidas energéticas não é suficiente para causar efeitos adversos, mas também não positivos. E se você acha que tomar mais bebidas energéticas para complementar os níveis de taurina é uma boa ideia, pense novamente. As overdoses de cafeína e açúcar terão seu preço antes que a taurina extra tenha a chance de induzir qualquer efeito positivo. Como uma alternativa saudável às bebidas energéticas com adição de taurina, especialmente se você deseja aumentar sua massa muscular, pode tentar um suplemento de taurina. Vitaminas em bebidas energéticas As vitaminas presentes nas bebidas energéticas não têm efeitos imediatos no que diz respeito à vigília ou consciência.

Em teoria, as vitaminas presentes nas bebidas energéticas são úteis. Geralmente pertencem ao complexo B, que engloba uma série de vitaminas numeradas de 1 a 12. As mais encontradas nas bebidas energéticas são as vitaminas B3, B6 e B12. A vitamina B3, também chamada de niacina, é essencial para metabolizar gordura, glicose e álcool. A deficiência de vitamina B3, chamada pelagra, manifesta-se por meio de agressividade, erupções cutâneas, insônia, confusão mental e diarreia. A vitamina B6, piridoxina, está envolvida no metabolismo do nosso material genético, proteínas e glicose. É usado para sintetizar a hemoglobina, que transporta oxigênio pelo sangue. A Deficiência promoverá uma falta de energia e oxigênio para cada célula. Também pode levar à depressão e hipertensão. A vitamina B12 ou cobalamina, é essencial para a criação de novo material genético (DNA). Os tecidos mais sensíveis à sua ausência são o cérebro e o sangue. Anemia e perda de memória são os sintomas mais comuns de deficiência. Normalmente, obtemos essas vitaminas através da alimentação. Alimentos processados, falta de vegetais ou peru ou fígado na dieta podem criar uma deficiência das vitaminas que compõem o complexo B. Mas as bebidas energéticas não são a resposta. As bebidas energéticas têm altos níveis de vitaminas do complexo B, que podem ser prejudiciais se tomadas por longos períodos de tempo. Os perigos das bebidas energéticas são que elas podem promover a toxicidade das vitaminas. Pode se manifestar de várias maneiras, por exemplo, rubor da pele e vômitos (de uma overdose de niacina), dor e dormência nas extremidades (de overdose de B6) ou alergias a qualquer uma das altas concentrações de vitaminas. Alternativas às bebidas energéticas Uma alternativa saudável às bebidas energéticas é a obtenção dessas vitaminas por meio de uma alimentação correta. Se essa dieta for difícil de alcançar, você pode usar um suplemento de complexo vitamínico B. A vantagem de um suplemento é que você sabe exatamente quais os níveis de vitaminas que as cápsulas contêm e pode facilmente evitar uma overdose. Por último, mas não menos importante, outro ingrediente frequente nas bebidas energéticas é o ginseng. O ginseng é uma planta que favorece climas mais frios e é tradicionalmente usado como infusão da raiz seca. O ginseng não o mantém acordado. Por outro lado, foi comprovado que uma ingestão regular de ginseng aumentará o poder cerebral. A dosagem ideal para obter este efeito é superior a 200mg e as bebidas energéticas não contêm tanto ginseng. Uma opção muito mais saudável para bebidas energéticas é tomar chá de ginseng ou um suplemento de ginseng. Mas e o principal motivo pelo qual tomamos bebidas energéticas? A vigília, o zumbido, a capacidade de ficar longas horas e trabalhar? A primeira e melhor resposta é a boa e velha xícara de Joe. Existem tantos tipos de café por aí, de várias partes do mundo; com todo tipo de sabor que você possa imaginar. Se você não tiver tempo para prepará-lo, você pode até usar café instantâneo. Se você não gosta do sabor do café ou está fugindo, existe a alternativa dos extratos de café. O café não é exatamente uma bebida saudável e existem muitas alternativas para ele, mas já é muito melhor do que as bebidas energéticas. Como você pode ver, existem muitas maneiras saudáveis ​​de evitar os perigos das bebidas energéticas. Então, da próxima vez que você quiser escolher uma lata que seja uma bomba de cafeína e açúcar misturada com níveis estranhos de qualquer coisa benéfica, pense novamente e escolha uma alternativa mais saudável! O teste você pode falhar, sua saúde você não pode! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

