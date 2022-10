Sucos para saúde e prevenção de doenças

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suco Sucos de frutas e vegetais frescos são uma maneira poderosa de aumentar sua ingestão de antioxidantes para melhorar a saúde e diminuir o risco de muitas doenças graves. A maior ingestão de frutas e vegetais está fortemente associada em estudos de pesquisa a um menor risco de doenças como câncer e doenças cardíacas. Isso é comumente atribuído ao consumo de frutas e vegetais, aumentando a ingestão de fitonutrientes antioxidantes que trabalham para prevenir os danos dos radicais livres em seu corpo. A seguir, é por isso que o suco é uma maneira tão eficaz de melhorar sua saúde e prevenir doenças. Veja as melhores frutas e vegetais para reduzir o risco de doenças cardíacas, câncer, distúrbios digestivos e problemas hepáticos e renais. E uma receita combinada de sucos que usa tudo isso em uma dose concentrada e de excelente sabor de prevenção de doenças antioxidantes. Como os antioxidantes em sucos crus protegem sua saúde Muitos tipos diferentes de antioxidantes tornam-se concentrados e mais facilmente absorvidos quando frutas e vegetais são espremidos na hora. Licopeno, quercetina e beta-caroteno são alguns dos antioxidantes mais conhecidos, mas há uma grande variedade de outros. Esses fitonutrientes funcionam de maneiras complexas para prevenir doenças em seu corpo, mas um de seus principais efeitos é evitar danos oxidativos dos radicais livres. O dano oxidativo celular ou estresse ocorre quando certas células são danificadas durante o metabolismo do oxigênio. O termo radicais livres é usado para descrever células afetadas que estão faltando uma molécula crítica. Essas células irão então roubar a molécula perdida de outras células próximas, muitas vezes ferindo a célula vizinha, danificando seu DNA e potencialmente iniciando uma perigosa reação em cadeia. Acredita-se que isso seja um precursor de doenças como o câncer. A atividade celular normal sempre gerará uma pequena quantidade de radicais livres. Isso geralmente não é um problema de saúde, pois os antioxidantes naturais do seu corpo lidam com isso de maneira eficaz e minimizam os danos. Os problemas podem começar quando sobrecarregamos nossos corpos com muitas fontes de radicais livres. A fumaça do cigarro, os produtos químicos em alimentos processados, álcool e poluição e outras toxinas ambientais são grandes fontes de radicais livres que produzem estresse oxidativo. Quando sua ingestão de compostos causadores de radicais livres é alta (e pode-se argumentar que apenas viver em uma cidade poluída e comer comida de supermercado se qualifica), seu corpo precisa de muito mais antioxidantes para lidar efetivamente com o estresse oxidativo extra e prevenir danos celulares. É aqui que frutas e legumes são tão importantes e um dos principais benefícios para a saúde dos sucos. Sucos para aumentar sua ingestão de antioxidantes Preparar regularmente sucos de frutas e vegetais frescos aumentará naturalmente os antioxidantes disponíveis no seu corpo para lidar com os danos dos radicais livres. O licopeno do tomate e da melancia, por exemplo, protege contra a oxidação do colesterol, uma das causas potenciais de doenças cardiovasculares. A ingestão de alfa-caroteno de cenouras e folhas verdes está fortemente associada a um menor risco de muitos tipos de câncer. Enquanto o beta-caroteno encontrado em muitas frutas e vegetais à frente pode proteger contra uma variedade de doenças. Carotenóides como o betacaroteno e o licopeno provaram ser eficazes como protetor solar natural contra os danos causados ​​pelos raios UV que levam ao fotoenvelhecimento da pele e ao câncer de pele. Comer mais frutas e vegetais é altamente benéfico e inclui a fibra e outros elementos nutricionais que podem não ser capturados no suco. Mas pode ser muito difícil comer em qualquer lugar perto da quantidade de vegetais e frutas crus, pois você pode facilmente se concentrar em um delicioso copo de suco recém-extraído. Juicing para a saúde é tão atraente porque é uma maneira tão simples e agradável de obter uma dose potente de antioxidantes que extinguem os radicais livres e outros nutrientes importantes, como vitaminas, minerais e enzimas. Se você levar a sério o suco, considere procurar um espremedor de mastigação de melhor qualidade. Os espremedores de mastigação esmagam e espremem o suco dos produtos em vez de apenas triturar a polpa. Eles são muito mais fáceis de limpar e produzem tanto uma melhor qualidade quanto uma quantidade muito maior de suco. Assim, embora sejam mais iniciais, a longo prazo fazem muito mais sentido para a sua saúde, para a facilidade de limpeza e para o seu bolso. 10 Sucos Recomendados para Prevenção de Doenças Embora praticamente todos os vegetais e a maioria das frutas sejam bons para fazer sucos para aumentar a ingestão de antioxidantes contra doenças, alguns são especialmente benéficos para certos problemas de saúde. Vejamos doenças cardíacas, disfunção hepática, problemas renais, câncer e distúrbios digestivos e dois sucos específicos para cada um para completar suas defesas. A seguir, uma receita de suco rico em antioxidantes combinando tudo isso para uma maneira incrivelmente poderosa de aumentar sua proteção celular diária. Sucos para proteger contra doenças cardiovasculares Tomates Tomates saborosos são uma das melhores fontes de licopeno, um antioxidante de primeira linha que é excepcional para prevenir a oxidação do colesterol em seu sistema cardiovascular e proteger contra doenças cardíacas. O suco de tomate é rico e satisfatório e vale a pena adicionar a qualquer receita de suco. Melancia A melancia doce também é uma boa fonte de licopeno e, além disso, contém altos níveis de citrulina. Este aminoácido é convertido em arginina, que relaxa os vasos sanguíneos, ajudando a reduzir a pressão alta, outro marcador de doença cardíaca. Esfregue a casca da melancia primeiro e depois esprema o lote inteiro, com casca e tudo. Grande parte da citrulina está contida na casca branca, por isso é bom incluir quando você estiver fazendo suco. Sucos para saúde do fígado Beterraba A beterraba é um excelente desintoxicante do fígado e substâncias especiais nelas podem até ajudar a regenerar células hepáticas saudáveis. O suco de beterraba vermelho escuro é perfeito para fígados que são regularmente sobrecarregados com o processamento de álcool e os produtos químicos e toxinas em muitos alimentos embalados. Maçãs Deliciosas maçãs contêm uma riqueza de antioxidantes flavonóides e adicionam uma doçura natural a qualquer suco. Por esse motivo, você os encontra em muitas receitas de sucos para melhorar a saúde. A parte mais saudável da maçã é a casca e logo abaixo. Infelizmente, as maçãs convencionais geralmente são pulverizadas e enceradas. Maçãs orgânicas são muito melhores, mas se você não conseguir encontrá-las, mergulhe as maçãs em água morna e um pouco de vinagre de maçã e esfregue-as com uma pequena escova. Um bom conselho para qualquer produto não orgânico que você esteja preparando para fazer suco. Suco para limpar os rins Salsão O aipo é um potente desintoxicante e o suco de aipo é especialmente purificador para os rins. Um diurético natural que elimina suavemente o excesso de peso da água, o suco de aipo pode ajudar os rins a eliminar mais toxinas do corpo. Pepinos Pepinos espremidos na hora são recomendados como um tônico renal e são até sugeridos para ajudar a quebrar as pedras nos rins. O suco de pepino é altamente alcalinizante e hidratante, tem um ótimo sabor e é até bom para a pele. Como maçãs e aipo, pepinos são muito melhores orgânicos ou encharcados e esfregados para minimizar sprays e ceras. Sucos do Sistema Digestivo Repolho Suco de repolho pode não parecer tão apetitoso, mas é muito bom para problemas gastrointestinais e principalmente para prevenir ou mesmo tratar úlceras estomacais. Os glucosinolatos no suco de repolho fresco são convertidos em isotiocianatos anti-inflamatórios em seu corpo. Estes acalmam o trato digestivo e controlam a bactéria Helicobacter pylori que é conhecida por causar úlceras estomacais. Mamão O suco de mamão adiciona um rico sabor tropical a qualquer receita de suco e é outra fruta rica em antioxidantes para uma melhor digestão. O mamão e particularmente sua pele contém a enzima digestiva papaína, que auxilia na quebra de proteínas difíceis de digerir. Esfregue suavemente a pele do mamão com um pouco de vinagre de maçã e inclua-o em seus sucos se quiser aumentar seus benefícios para o sistema digestivo. Sucos para diminuir o risco de câncer Couve A couve é um superalimento incrível, cheio de muitas vitaminas, minerais e fitonutrientes. De particular interesse para sucos para prevenção do câncer são os altos níveis de compostos organossulfurados que demonstraram ter um efeito anticancerígeno contra muitos cânceres. Cenouras O suco de cenoura doce é cheio de beta-caroteno, alfa-caroteno e outros antioxidantes protetores do câncer. Rico em minerais e alcalinizante, o suco de cenoura é frequentemente considerado um tônico de saúde abrangente que pode proteger contra muitas doenças. As cenouras orgânicas são importantes, pois este vegetal absorve toxinas juntamente com nutrientes no solo em que é cultivado. Protocolos de sucos têm sido usados ​​com sucesso para curar pessoas de câncer. É vital procurar um curandeiro holístico experiente se você pretende seguir este caminho de tratamento. Uma doença tão grave como o câncer precisa da orientação de um profissional que considere todas as opções de tratamento em potencial e trabalhe com o corpo para se curar. Receita de suco antioxidante de alta potência Esta receita de suco para prevenção de doenças e melhor saúde em geral é uma combinação de todas as 10 frutas e vegetais ricos em antioxidantes acima. Você pode nem sempre ter todos os ingredientes e não há problema em adicionar o equivalente a outros produtos para compensar o que está faltando. Dito isto, eu recomendaria fazer as pazes com todos os 10 ingredientes pelo menos uma vez para uma mistura realmente interessante de sabores e um poderoso copo de proteção celular. Ingredientes Um tomate grande.

Uma fatia de melancia, cerca de 2 centímetros de espessura e 5 centímetros de profundidade. Adicione o dobro para uma maneira fácil de aumentar a quantidade de suco.

Metade da beterraba.

Uma maçã.

Um talo de aipo.

Metade de um pepino.

Um quarto de repolho.

Cerca de um quinto de um mamão grande com a pele.

Um grande ramo de couve.

1 cenoura grande ou 2 pequenas. (Ingredientes para 3) Preparação Mergulhe, esfregue, pique e prepare seus produtos conforme necessário para caber no seu espremedor.

Adicione o suco de um limão ou lima de um espremedor de frutas cítrico separado ao seu frasco de coleta e alguns cubos de gelo. Isso ajuda a prevenir a degradação do suco e aumenta os benefícios para a saúde do suco.

Geralmente, é melhor alternar produtos macios como tomate, melancia, pepino, repolho e mamão com outros mais duros, como beterraba, aipo, couve, cenoura e maçã.

As maçãs são uma boa fruta para finalizar, pois ajudam a tirar o resto do suco. Eles também oxidam rapidamente, então é melhor cortar por último ao preparar os produtos para o suco.

Assim que você preparar seu suco, mexa-o e beba imediatamente para obter mais antioxidantes e benefícios para a saúde.

Se você realmente quiser guardar um pouco para mais tarde, pode congelar o excesso de suco em um copo de plástico. Quando estiver pronto, deixe-o em temperatura ambiente por uma hora e, em seguida, retire o suco com uma colher de chá como um deleite congelado. Conclusão Espero que esta página tenha fornecido alguma inspiração para entrar em sucos para melhorar sua saúde e prevenir doenças. É realmente uma das maneiras mais fáceis e eficazes de fazer uma diferença notável em sua vitalidade e bem-estar geral. Experimente diariamente por duas semanas – de manhã, antes de começar o dia ou ao chegar em casa do trabalho à noite. A diferença que o suco pode fazer à sua saúde é significativa, mesmo a curto prazo. A longo prazo, pode ser o antídoto perfeito para as doenças comuns do nosso ambiente tóxico, dietas e estilos de vida. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report