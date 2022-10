Como o suco pode melhorar sua visão naturalmente

Report This Content

Issue: *



Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links



Your Name: *







Your Email: *





Details: *





Submit Report



Suco A vida moderna faz com que muitos de nós se concentrem em vários tipos de telas eletrônicas durante grande parte do dia. Este é um desenvolvimento muito recente na história humana e há ampla evidência de que nossos olhos estão tendo dificuldade em se adaptar às demandas diárias a que os submetemos. Fadiga ocular, olhos secos e irritados, dificuldade em distinguir detalhes finos e deterioração da visão são problemas comuns de visão que estão aumentando nas últimas décadas. Embora seja importante fazer pausas regulares nos monitores de computador e reduzir a quantidade de tempo que passamos olhando para as telas iluminadas, a dieta e, em particular, os sucos, podem ajudar a curar seus olhos. Vejamos como o suco regular pode desempenhar um papel na melhoria da sua visão naturalmente e os melhores tipos de frutas e vegetais para sucos para uma melhor visão. Também à frente está uma receita de suco potente projetada para dar aos seus olhos o que eles precisam para ter o melhor desempenho. A Importância das Xantofilas Suco de frutas e legumes frescos fornece uma riqueza de vitaminas, minerais e antioxidantes para uma melhor visão. Os carotenóides pró-vitamina A, como alfa e beta-caroteno, são muito importantes para os olhos, assim como a vitamina C antioxidante e minerais como o zinco. Embora ocorram deficiências nesses nutrientes, e muitos de nós poderíamos usar mais deles para uma saúde ocular ideal, um problema muito mais provável com problemas de visão é a falta de xantofilas. As xantofilas são classe de antioxidantes carotenóides, mais comumente encontrados em frutas e vegetais com cores amarela, laranja e vermelha, ou em folhas verdes onde a clorofila verde domina. A luteína e a zeaxantina são as xantofilas mais conhecidas e as mais importantes para os olhos. A zeaxantina e a luteína são altamente concentradas na área da mácula do olho, responsável por perceber detalhes finos em uma página ou tela. Eles realmente dão à sua mácula sua cor amarela distinta e são vitais para protegê-la dos raios UV e da luz azul de alta intensidade. A luz azul é uma faixa difícil do espectro de cores para os olhos e a superexposição regular é frequentemente associada a doenças oculares graves, como catarata e degeneração macular relacionada à idade (DMRI). Estudos sugerem que uma dieta rica em luteína e zeaxantina pode reduzir o risco de desenvolver DMRI. Dado que essa doença ocular é a maior causa de cegueira em idosos nos EUA e deve afetar cerca de 3 milhões de americanos até 2020, vale a pena obter mais desses antioxidantes se você valoriza sua visão à medida que envelhece. Mesmo para pessoas já com degeneração macular, aumentar a ingestão de xantofila pode ajudar a reparar o dano. Esta pesquisa descobriu que a suplementação com luteína levou a melhorias mensuráveis ​​na visão e na densidade do pigmento da mácula. Os cientistas disseram que “a luteína pode desempenhar um papel importante na saúde ocular como um agente bioativo útil na redução do risco de DMRI”. Outro estudo descobriu que a suplementação de luteína para pessoas que trabalhavam na frente de telas de computador o dia todo melhora a função visual, a sensibilidade ao contraste e “a luteína pode ter efeitos benéficos no desempenho visual”. Acredita-se que a luteína e a zeaxantina também ajudam a proteger seus olhos de outras doenças oculares, como catarata e glaucoma.*destaque*) Então, como você aumenta sua ingestão de luteína e ainda mais difícil de obter zeaxantina? Se você já está percebendo problemas oculares como fadiga ocular regular e dificuldade em se concentrar na tela, um suplemento de alta zeaxantina e luteína derivado de fontes naturais como calêndula pode ajudar. Do ponto de vista dietético, existem certas frutas e vegetais que contêm luteína e zeaxantina e são muito benéficos para o suco se você valoriza sua visão. Aqui estão cinco dos melhores. 5 frutas e vegetais ricos em luteína e zeaxantina para fazer suco 1. Couve Os vegetais folhosos verde-escuros são frequentemente considerados uma boa fonte de luteína e a couve é uma das mais concentradas. Extremamente rica em vitaminas, minerais e muitos outros antioxidantes para proteger seus olhos dos danos dos radicais livres, a couve crua é um excelente vegetal para sucos para melhor visão e melhor saúde em geral. 2. Pimentão laranja Estes podem parecer um vegetal incomum para suco, mas na verdade são muito saborosos. Os pimentões, e particularmente os de cor laranja, são uma ótima fonte de zeaxantina para fazer sucos. Pimentões vermelhos e amarelos também devem ser bons se você não encontrar laranja, mas os pimentões verdes não são considerados úteis para as xantofilas. 3. Aipo Os talos e particularmente as folhas de aipo são uma boa fonte de luteína para os olhos. As propriedades de limpeza e desintoxicação do aipo também beneficiam os rins. A saúde dos rins está intimamente relacionada à saúde dos olhos na medicina tradicional chinesa, então definitivamente vale a pena incluir em seu suco. 4. Beterraba com as folhas de beterraba O suco de beterraba vermelho escuro está cheio de nutrientes que beneficiam o fígado, outro órgão vital associado à saúde dos olhos. Muitas funções corporais importantes sofrem quando seu fígado está sob pressão, então a beterraba é um ótimo vegetal para adicionar a muitas receitas diferentes de sucos. Curiosamente, as folhas e talos de beterraba são considerados uma excelente fonte de luteína e zeaxantina, por isso vale a pena incluir em sucos para melhorar sua visão. 5. Kiwis Testes recentes mostraram que o kiwi é surpreendentemente rico em luteína para melhorar os olhos. Dado que eles também são uma ótima fonte de vitamina C, necessária para proteger sua visão, o kiwi definitivamente merece seu lugar na receita a seguir. Ajuda que o suco de kiwi tenha um ótimo sabor também. O Melhorador de Visão Esta receita de suco é projetada especificamente para fornecer um alto nível de luteína e zeaxantina, bem como outros nutrientes para olhos saudáveis. É bom beber de manhã se você tiver um longo dia na frente da tela do computador pela frente. Embora a couve, o pimentão laranja e o aipo não sejam exatamente doces, estão longe de serem desagradáveis ​​e os açúcares naturais da beterraba e do kiwi suavizam o sabor. Se você quiser um pouco de doçura extra, adicione um kiwi extra ou uma cenoura, também é bom para os olhos com seu beta-caroteno pró-vitamina A. Ingredientes 2 ramos de couve.

1 pimentão laranja.

2 talos de aipo.

1 beterraba com os verdes.

3 kiwis. Ingredientes para 2 Preparação Não se preocupe em tirar as sementes do pimentão ou tirar a pele do kiwi. Basta lavar bem seus produtos em água morna e um pouco de vinagre de maçã para limpá-los e minimizar os sprays se não forem orgânicos.

Quando estiver pronto, alimente-o de forma constante através do espremedor, terminando com o aipo para empurrar o máximo possível do suco pelo espremedor.

Mexa o suco multicolorido para que fique bem misturado e despeje em copos com alguns cubos de gelo. Beba imediatamente para obter mais antioxidantes e benefícios para os olhos. Segue um vídeo com mais informações sobre o assunto. Dicas extras para olhos saudáveis Receitas de sucos como essa são uma ótima maneira de obter mais luteína, zeaxantina e outros nutrientes oculares em sua dieta para uma visão saudável. Tente também comer mais frutas e vegetais amarelos, vermelhos e alaranjados, juntamente com mais folhas verdes para fortalecer suas defesas antioxidantes. É benéfico consumir algumas gorduras saudáveis ​​na mesma época em que você toma seu suco, pois as xantofilas e outros antioxidantes como alfa e beta-caroteno são solúveis em gordura. Isso significa que eles exigem que alguns ácidos graxos estejam presentes para uma absorção ideal. Eu tomo uma colher de chá de óleo de fígado de bacalhau ao mesmo tempo que bebo meu suco para esse fim. Também é extremamente rico em vitamina A, vitamina D e ácidos graxos ômega-3, todos benéficos para sua visão e particularmente úteis contra condições de olho seco. Finalmente, certifique-se de fazer mais pausas quando estiver trabalhando na frente das telas do computador. Afaste-se do monitor pelo menos a cada hora, de preferência duas vezes mais e olhe para algo à distância por um tempo ou apenas feche os olhos por cinco minutos e deixe-os relaxar. Acho que a maioria das pessoas concordaria que seus olhos são de vital importância. Sucos diários devem realmente ajudar a melhorar sua visão ao longo do tempo, mas pausas regulares são um bom começo para fazer hoje. Espero que você goste desta receita de suco para uma melhor visão, se você fizer isso por si mesmo. Eu também estaria interessado em quaisquer outras frutas e vegetais que você achou particularmente bons para melhorar sua visão e ajudar nas condições dos olhos. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação

Report This Content Issue: *

Non-checked paragraph Copyright Infringement Spam Invalid Contents Broken Links

Your Name: *



Your Email: *

Details: *

Submit Report