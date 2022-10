2 deliciosas receitas de shakes de queima de gordura para energizar a perda de peso

À frente estão as receitas de dois shakes de excelente sabor e sem laticínios para queima de gordura. Eles são fáceis de fazer, surpreendentemente recheados e tomados de uma certa maneira podem realmente ajudar você a perder peso. Primeiro, porém, veja por que o que a maioria das pessoas bebe geralmente tem o efeito oposto e como evitá-lo. O problema das bebidas O que bebemos é muitas vezes um grande contribuinte para a gordura corporal e ganho de peso. Refrigerantes, sucos de frutas comerciais, bebidas lácteas açucaradas e bebidas alcoólicas como cerveja podem contribuir significativamente para uma cintura em expansão. Cola é particularmente engorda (tanto regular quanto diet), mas suco de frutas embalado é quase tão ruim. Ele é alterado estruturalmente durante o processamento a um ponto em que a maioria dos benefícios à saúde é perdida e apenas os açúcares simples permanecem. Ambos valem a pena evitar se você quiser perder peso. A maioria de nós cresceu ensinado que o leite é saudável. Infelizmente, a forma como o leite não orgânico é produzido hoje em dia é altamente questionável. Obviamente, as bebidas lácteas com sabor estarão cheias de açúcar e provavelmente provocarão ganho de peso, mas mesmo o leite normal sem sabor mostrou ser muito insulinogênico. Isso significa que beber causa uma forte resposta à insulina – exatamente o que você não quer se estiver tentando acessar a gordura corporal armazenada como combustível. Embora o leite orgânico possa ter um lugar para pessoas muito ativas e fisiculturistas, qualquer shake de queima de gordura verdadeiro provavelmente deve evitar o leite de vaca pasteurizado. Existem alternativas melhores e mais saudáveis ​​e as receitas a seguir usarão duas das melhores como base. 5 regras de shakes para queima de gordura 1. Não use leite de vaca Como mencionado acima, beber leite de vaca promove uma resposta significativa à insulina do seu corpo. Isso é o oposto do que você procura em uma bebida se estiver tentando perder peso. As duas alternativas de leite que gosto de usar em meus shakes de queima de gordura são água de coco e leite de amêndoa. O leite de amêndoa pode ser feito em casa a partir de amêndoas embebidas e, se você tiver a sorte de ter acesso a cocos frescos, a água de coco de dentro da casca é extremamente saudável. Realisticamente, para o uso diário, este leite de amêndoa sem açúcar e esta água de coco pura são ótimas alternativas sem laticínios, fáceis de armazenar e não muito mais do que leite de vaca para todos os seus benefícios para a saúde. 2. Evite o Açúcar Fico constantemente surpreso com quantas pessoas tomam uma comida ou bebida saudável, adicionam muito açúcar e depois reclamam que não estão perdendo peso. Açúcar, não gorduras naturais são o verdadeiro inimigo da perda de peso e nenhum shake com muito açúcar pode ser considerado queima de gordura. Infelizmente, isso também inclui frutas com alto teor de açúcar. Embora comer frutas seja saudável, deve ser minimizado por um tempo quando você deseja perder peso. Essas receitas de shakes para queima de gordura à frente ainda têm um ótimo sabor e podem até ser bastante doces. Em vez de açúcar, você pode usar bagas trituradas, que na verdade são pobres em açúcares simples, ou cacau cru (chocolate) sem estévia calórica. 3. Adicione Proteína A proteína é o mais termogênico (incentiva o corpo a queimar gordura) de todos os macronutrientes. Um bom shake de queima de gordura definitivamente se beneficiará de alguma proteína de alta qualidade adicionada a ele. A maioria dos pós de proteína está cheia de adoçantes artificiais e/ou carboidratos simples como maltodextrina. Ambos são melhor evitados, então eu gosto dessa proteína de soro de leite orgânica e filtrada a frio, que é sem aromatizantes ou adoçantes artificiais e muito baixa em carboidratos. Para veganos ou vegetarianos que gostam de evitar produtos lácteos, a proteína de cânhamo é uma boa alternativa. 4. Adicione Gorduras Saudáveis Longe de engordar, certas gorduras benéficas são vitais para o seu corpo e podem realmente ajudar na perda de peso. Gorduras boas vão te saciar e algumas, como os triglicerídeos de cadeia média do coco, até demonstraram estimular diretamente a queima de gordura. As receitas a seguir usam sementes de chia (ricas em ácidos graxos ômega-3) e coco desidratado. Aliás, esses dois também adicionam fibras benéficas à mistura e isso contribui para shakes muito recheados. 5. Adicione Ervas Queimam Gordura Este último passo é opcional, mas pode realmente ajudar a acelerar a perda de peso. Duas ervas que eu gosto para shakes projetados para perda de peso são maca e chá verde matcha. Maca é uma erva peruana com muitos benefícios para a saúde, incluindo elevar os níveis de energia, aumentar a libido e estimular a perda de peso. Enquanto o chá verde matcha é uma versão superpoderosa do chá verde regular com mais de 100 vezes o poder antioxidante e um sabor delicado. Você provavelmente não sentirá nenhum desses sabores nas receitas de shakes à frente, mas provavelmente sentirá isso em seus níveis de energia por várias horas depois. Ingredientes reunidos, vejamos como fazer os shakes e quando é o melhor momento para tomá-los. As receitas a seguir são projetadas para serem simples o suficiente para serem feitas em um shaker portátil de plástico normal. Um liquidificador faria um shake ainda mais suave e permitiria mais ingredientes. Sinta-se à vontade para experimentar isso também, principalmente se estiver fazendo para mais de uma pessoa. Aqui está um vídeo mostrando ainda mais shakes freakfast para queima de gordura! https://www.youtube.com/watch?v=mnpoyRWG4HQ Shake emagrecedor de chocolate, amêndoa e coco Ingredientes Método Adicione todos os ingredientes ao seu shake na ordem listada acima.

Coloque a tampa firmemente, certificando-se de que está bem vedada, segure a parte superior e agite vigorosamente por 10 segundos.

Retire a tampa e despeje em um copo ou beba diretamente da garrafa shaker. Melhor apreciado imediatamente. Shake de queima de gordura de chá de frutas vermelhas, chia e matcha verde Ingredientes 1/4 xícara de frutas vermelhas de sua escolha (framboesas e mirtilos são ótimos para perda de peso). Mergulhe em uma xícara de água morna e um pouco de vinagre de maçã por alguns minutos primeiro, se não for orgânico.

1 colher de chá de matcha verde bom.

1 colher de sopa de sementes de chia orgânicas.

2 colheres de sopa de proteína de soro de leite ou cânhamo.

1 1/2 xícaras de água de coco.

Opcional – algumas gotas de stevia (dependendo das frutas, pode ser doce o suficiente).

1 ou 2 cubos de gelo. Método Adicione as frutas vermelhas, as sementes de chia e o chá matcha na coqueteleira e use um garfo para amassá-los. Mirtilos serão fáceis, mas bagas maiores, como morangos, podem dar um pouco de trabalho.

Quando as bagas estiverem amassadas, misture-as bem com as sementes de chia e o chá matcha. Um liquidificador torna muito mais suave, mas se você não se importa com alguns pedaços, esmagar as frutas é simples e facilita a limpeza.

Adicione os demais ingredientes, feche bem a tampa e agite bem.

Beba imediatamente para obter o sabor mais fresco e a maioria dos antioxidantes. Quando tomar seus shakes para perda de peso O objetivo dos shakes de queima de gordura é tê-los em vez de uma refeição, particularmente uma açucarada e engordativa, como cereais matinais ou um almoço com alto teor de carboidratos. Eles são altamente nutritivos e você também os achará bastante recheados. Diante disso, acho que eles fazem um ótimo substituto para o café da manhã ou almoço. Eles também são bons logo após um treino para construir músculos (uma das melhores coisas que você pode fazer para reduzir a gordura corporal). Talvez a única vez que eles não sejam apropriados seja como substituto do jantar. Isso ocorre simplesmente porque eles são tão energizantes que você pode ter problemas para dormir. Espero que você goste dessas receitas de shake de queima de gordura, se você as inventar. Existem muitas variações e adições que podem ser feitas, mas é melhor evitar adicionar frutas com alto teor de açúcar ou qualquer outro adoçante além da estévia, se você quiser perder peso. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação