Os efeitos negativos do açúcar

Nutrição Açúcar e especiarias e tudo… não é tão legal? O açúcar provavelmente não é a primeira coisa que vem à mente quando você pensa em substâncias que causam doenças. O açúcar tem sido apontado como “natural” e a menor de suas preocupações quando se pensa em saúde e perda de peso. No entanto, muitos danos podem ser causados ​​quando você consome açúcar de forma regular e excessiva. E, além do fato de que as calorias do açúcar realmente se somam, o açúcar também causa uma série de problemas adicionais em seu corpo, desde a supressão do sistema imunológico até o envelhecimento. O açúcar “apenas” tem 15 calorias por colher de chá. Isso realmente não soa como um grande problema até você perceber que quase nada contém apenas uma colher de chá de açúcar. O açúcar está em praticamente tudo o que comemos. Embora algumas fontes ocorram naturalmente, como os açúcares encontrados em produtos lácteos e batatas ou frutas, ainda é uma boa prática limitar sua ingestão de açúcar e procurar os açúcares ocultos em sua dieta. É Natura? O açúcar é realmente “natural”? Se você realmente quer natural, você teria que quebrar um pedaço de cana-de-açúcar e comê-lo para obter a verdadeira versão natural do açúcar. O material branco, granular e em pó que sai de grandes fábricas, depois de processado e manipulado pelo homem com vários produtos químicos e aditivos, não é uma substância natural. E os efeitos do açúcar em seu corpo, saúde e bem-estar estão longe de ser “naturais”. O consumo de açúcar é um grande negócio O açúcar é um grande negócio e um grande negócio significa muito dinheiro. O site www.sugar.org defende a união da família fazendo bolos com açúcar. Eles dizem, “Família significa tudo e cozinhar é uma maneira fácil de mostrar o quanto você se importa.” É como o cenário em que sua avó cozinha todos os tipos de comidas deliciosas para você e você “tenho” comê-los para mostrar seu amor e apreço por ela. Embora, verdade seja dita, se vocês realmente se importassem um com o outro, encontrariam maneiras de erradicar o açúcar de suas cozinhas e de suas vidas. O site continua dizendo que “Açúcar é mais do que uma “diversão” ingrediente alimentar, é essencial também. Por ser totalmente natural, você pode consumi-lo com confiança.” Bem, não acredite em tudo que lê na internet. E, não acredite em tudo que lhe ensinaram enquanto crescia. Quando você começa a pesquisar o açúcar, e seus efeitos reais no seu corpo e na sua saúde, você descobrirá alguns fatos chocantes. “É o apoio do nosso governo ao grande açúcar que mantém os preços da junk food mais baratos do que a comida de verdade, e isso é parte do problema” diz Leslie Cerier do The Organic Gourmet. Saiba quanto você está consumindo A maioria dos rótulos lista o açúcar em “gramas”. Isso pode torná-lo muito confuso para a maioria de nós. Uma colher de chá de açúcar branco granulado é igual a cerca de 4 gramas. Portanto, pegue os gramas de açúcar listados no item alimentar e divida por 4 para obter um número aproximado de colheres de chá. Por exemplo, uma garrafa de Snapple “All Natural” Lemon Tea de aparência inocente contém nove colheres de chá de açúcar. Um dos meus antigos favoritos, um Starbucks Venti Non-Fat Caramel Macchiato, tem 44 gramas de açúcar, o que se traduz em cerca de 11 colheres de chá de açúcar. Isso é muito açúcar para algo que consideramos uma bebida benigna e saudável com baixo teor de gordura ou sem gordura. Pseudônimos de Açúcar O açúcar está em toda parte. Está em lugares que você menos espera encontrar, como ketchup e outros condimentos, manteiga de amendoim, molhos, iogurtes, frios, sopas, sucos, cereais e muito mais. Muitos alimentos também têm um alto teor de açúcar natural e estes também devem ser evitados na maioria das vezes. Só porque algo é rotulado “sem gordura” ou “baixo teor de gordura”, não significa que seja saudável ou sem açúcar. Um monte de “dieta” os alimentos são, na verdade, armadilhas de saúde carregadas de açúcar. As coisas que são sem gordura geralmente são sobrecarregadas com açúcar para lhe dar mais “gosto” porque a gordura foi removida. Xarope de milho rico em frutose (HFCS) é outro nome chique para o açúcar e algo que deve ser evitado a todo custo. Esta substância é encontrada em quase tudo. Algumas outras fontes ocultas de açúcar são itens como iogurtes, leites e outros produtos lácteos. Eles contêm açúcares do leite (lactose). Embora você não espere que um copo de leite tenha efeitos colaterais negativos, os açúcares encontrados nos produtos lácteos ainda contam como açúcar para o seu corpo. O álcool, um culpado particularmente sorrateiro, tem 7 calorias vazias por grama. E, outra razão para não exagerar no álcool é que ele é convertido em açúcar em seu corpo quando você o bebe. Alguns outros apelidos menos conhecidos para açúcar incluem: malte, frutose, glicose, dextrose, lactose, maltodextrina, sorbitol, sorgo, sacarose, manitol e muitos outros. Os efeitos negativos do açúcar Açúcar não tem benefícios nutricionais e vai apodrecer seus dentes Não há literalmente nenhum benefício nutricional associado ao consumo de açúcar. Não há proteínas, vitaminas, minerais ou gorduras essenciais – apenas calorias vazias! De fato, aqueles que consomem regularmente 20% de suas calorias de açúcar podem acabar com uma série de deficiências nutricionais. Além disso, ouvir que “açúcar vai apodrecer seus dentes” quando criança não era apenas a maneira de sua mãe persuadir aqueles biscoitos de chocolate. Na verdade, é um fato frio e duro. A ciência nos diz que o açúcar realmente fornece energia para as bactérias ruins na boca, tornando-o muito ruim para os dentes. Frutose pode sobrecarregar seu fígado É importante entender que o açúcar vem em duas formas: glicose e frutose. Agora a glicose é natural, é encontrada em todas as células vivas e, se não a ingerirmos em nossa dieta, nosso corpo a produzirá de qualquer maneira. A frutose, no entanto, é diferente. Nosso corpo só é capaz de lidar com pequenas quantidades de uma só vez. Não causa um problema significativo se consumirmos uma pequena quantidade como de frutas, ou acabamos de terminar um treino. Quando isso acontecer, a frutose será transformada em glicogênio e armazenada no fígado até que precisemos dela. Com isso dito, se o fígado já estiver cheio de glicogênio, o que geralmente é o caso, comer muita frutose sobrecarregará o fígado e fará com que ele transforme a frutose em gordura. Quando isso acontece uma e outra vez, esse processo pode levar a um fígado gorduroso que pode causar uma infinidade de problemas sérios. Um deles é o potencial desenvolvimento da Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA), que está se tornando um problema sério nos países ocidentais. Açúcar pode causar câncer Câncer é aquela palavra que todos tememos e, infelizmente, é uma das principais causas de morte em todo o mundo. O câncer é quando as células crescem e se multiplicam descontroladamente e podem afetar praticamente qualquer parte do corpo humano. A insulina é um hormônio chave no corpo e uma de suas funções é regular o crescimento celular. No entanto, sobrecarregar seu corpo com açúcar pode levar à resistência à insulina, o que significa que suas células se tornam capazes de resistir aos efeitos da insulina. É por isso que muitos cientistas acreditam que muito açúcar pode causar câncer. Resistência à insulina pode levar ao diabetes tipo 2 Quando suas células começam a se tornar resistentes à insulina, seu corpo produz mais desse hormônio importante para nivelar o açúcar no sangue. No entanto, a resistência à insulina é progressiva e, à medida que a situação piora, seu corpo simplesmente não consegue acompanhar a demanda por insulina. É quando seus níveis de açúcar no sangue sobem e você fica com diabetes tipo 2. Leve em consideração que a ciência nos diz que as pessoas que bebem bebidas açucaradas são na verdade 83% mais propensas a desenvolver diabetes tipo 2. Alternativas Felizmente, existem algumas alternativas doces ao açúcar. Embora tenha havido e continue a haver muitos adoçantes artificiais no mercado, existem algumas opções que são melhores que outras. Em primeiro lugar, satisfazer seu desejo por doces com a bondade de frutas e bagas é uma boa opção. Mas, novamente, muito de uma coisa boa ainda é demais. Você não quer encher consistentemente sua dieta com alimentos com alto índice glicêmico, mesmo escolhas saudáveis, como frutas. Seu objetivo deve ser manter o açúcar no sangue baixo e estável. Experimente a estévia para um ótimo substituto do açúcar. Stevia vem de uma folha e não afeta os níveis de glicose no sangue. É uma ótima alternativa ao açúcar, especialmente para quem tem diabetes. Stevia vem em várias formas, como gotas líquidas ou pós. Você pode comprá-lo em pacotes também. Algumas das marcas de estévia são Truvia, Sweet Leaf, Stevia In The Raw e PureVia. Splenda, também conhecido como sucralose, é outro adoçante popular. Embora não compartilhe a reputação saudável da estévia, o splenda é usado há anos. Não é um adoçante natural. É um adoçante artificial clorado, portanto, cuidado com o usuário. O xilitol é mais uma opção de adoçante. É um “álcool açucarado”. Os álcoois de açúcar geralmente causam diarreia e inchaço, então teste sua tolerância primeiro com xilitol antes de consumir grandes quantidades. Pensamentos finais Para concluir, a melhor coisa a fazer, se você esteve em uma farra de açúcar durante a maior parte de sua vida, é começar a eliminar gradualmente o açúcar de sua vida. Você não tem que ir peru frio. Se você não acredita que o açúcar é tão ruim para você, apenas elimine-o de sua vida por um tempo e veja como você se sente, observe seus níveis de energia subirem, seu sistema imunológico ganhar vida e sua pele brilhar. Então, decida por si mesmo. A linha inferior é, tente se livrar do açúcar. E aprenda a apreciar a doçura verdadeiramente natural das frutas e bagas. E, se você precisar usar adoçantes para tornar sua comida mais interessante, há muitas alternativas para escolher. No entanto, se seu objetivo é ser o mais saudável possível, sua melhor escolha é a estévia. Moderação é fundamental. Faça as melhores escolhas que puder na maioria das vezes, e sua vida pode ser bem doce. Referências: Mais

