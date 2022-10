Benefícios e efeitos colaterais da Rhodiola Rosea

Suplementos

Comecei a tomar rhodiola rosea em um momento estressado da minha vida, quando estava “no meu juízo final”. Eu estava exausta de tanta coisa acontecendo em minha mente, falta de foco e me sentindo atrasada no trabalho.

Além disso, com a minha escolha de exercício, que é dançar, eu tinha uma carga extra de treino que era intensa e eu tinha que dar o meu melhor para os shows que aconteceriam no verão. Minha rotina de saúde habitual estava me mantendo apenas “bem”, então eu sabia que precisava de ajuda extra para passar pelos meses atarefados à frente.

Enquanto dirigia para minha loja de alimentos naturais, entrei com a intenção de experimentar algo novo. Eu tinha lido sobre os incríveis benefícios da rhodiola e sabia que era isso que queria comprar.

Entrei na ilha de ervas e olhei com o objetivo de encontrar meu novo amigo encontrado.

“Posso ajudá-lo a encontrar algo?” disse a senhora da loja de ervas. Eu devo ter aquele olhar perplexo no meu rosto. Então, apontei para minhas anotações que escrevi no meu celular e disse: “Preciso disso!”. Surpreendentemente, a assistente extremamente experiente me disse que toma rhodiola rosea todos os dias e adora.

Seus olhos estavam brilhantes e ela parecia tão feliz. Eu sabia que essa era uma pessoa maravilhosa para falar também sobre essa erva incrível. Ela apontou para o frasco-cápsula das marcas na auto e me contou todos os benefícios que eu queria ter na minha vida. Ela disse que a tintura tinha “gosto de ervas”, mas algumas pessoas preferem isso, “gosto de ervas” a uma pílula para engolir.

De bom grado comprei minha primeira garrafa de rhodiola rosea e com tanta felicidade em meu coração ansiava por me sentir mais claro em meus pensamentos, ter foco e alerta. Também fiquei emocionado ao saber que experimentaria estar melhor fisicamente quando dançasse, porque meu corpo estaria em melhor forma e seria capaz de superar uma queda em que estava preso.

Benefícios da Rhodiola

Rhodiola rosea é um poderoso adaptógeno. O que isso significa é que é uma planta que dá aos seres humanos um efeito medicinal à base de plantas quando ingerida e ajuda a pessoa a manter a “calma” sob estresse. Os resultados finalizando que a rhodiola rosea será capaz de estabilizar a função biológica do organismo e promover a homeostase.

A homeostase é quando o corpo permanece em seu “lugar feliz”, apesar do estresse ao seu redor. Este seria o processo para manter um estado fisiológico uniforme de uma pessoa sob várias pressões psicológicas ou físicas que um indivíduo está sofrendo em sua vida.

Rhodiola rosea foi estudado e mostra beneficiar os níveis centrais de monoaminas do corpo. O propósito dos níveis de monoamina no corpo não é totalmente claro para os cientistas, mas eles são considerados para desencadear elementos vitais, como nossas emoções, excitação sexual e consciência intelectual.

Os neurotransmissores monoaminas têm um papel importante na secreção e produção de neurotrofina-3 pelos estrócitos, uma substância química que mantém a integridade neuro (mantendo a calma sob pressão) e fornece suporte nutricional aos neurônios.

Se uma pessoa não está funcionando em seu corpo e sistema mental adequadamente com seus neurotransmissores monoamina funcionando da maneira certa, ela pode desenvolver depressão, ansiedade e problemas mais sérios como esquizofrenia.

Muitas pessoas relatam que a rhodiola rosea tem uma utilidade impressionante em problemas doentios, como não conseguir dormir bem, falta de concentração e baixo desempenho no trabalho, dores de cabeça, falta de apetite, hipertensão e cansaço o tempo todo.

Rhodiola rosea aumenta o nível de enzimas, RNA e proteínas importantes para o reparo muscular após um bom e duro treino. Esta planta de flor amarela também motiva a energia muscular para manter o corpo em movimento e forte.

Rhodiola rosea demonstrou reduzir o tempo de recuperação após treinos prolongados, aumentar a atenção, a memória e a força muscular, porque o corpo é capaz de trabalhar com mais vigor. Isso é inspirador para qualquer atividade em que você esteja envolvido, porque melhora a capacidade de uma pessoa tanto no nível físico quanto no mental.

Em seguida, a rhodiola rosea demonstrou ser eficaz para problemas cardíacos e problemas adicionais que intensificam os problemas cardíacos pelo estresse. Rhodiola rosea foi encontrado para diminuir os lipídios de gordura prejudiciais na corrente sanguínea e, assim, reduzir o risco de doenças cardíacas em primeiro lugar.

Esta erva fantástica também contribui para a manutenção do funcionamento das células dentro das células do corpo, mantendo assim o cálcio no sistema cardíaco. Isso, por sua vez, promove um maior potencial de contração do músculo cardíaco. A batida continua com rhodiola rosea no sistema de uma pessoa, porque controla o batimento cardíaco para um pulso saudável e neutraliza problemas cardíacos com arritmias.

A Rhodiola demonstrou aumentar a produção antitumoral, melhorando a resistência do corpo às toxinas. Isso pode ser muito libertador para limpar a maioria das doenças tóxicas no corpo.

O sistema imunológico do corpo é estimulado pela rhodiola rosea e, portanto, também ajuda a manter o corpo em homeostase. Também aumenta as células natural killer (NK). Estas são as células que são capazes de destruir células tumorais ou células doentes infectadas por vírus. São as células boas que mantêm seu corpo saudável e combatem infecções.

Existem tantos tipos diferentes de usos desta erva antiga que foi reconhecida. Alguns deles são o fator surpreendente que tem o poder de ajudar a corrigir a perda auditiva, a nivelar o açúcar no sangue que está desequilibrado para os diabéticos. Rhodiola Rosea protege o fígado de contaminantes ambientais que chegam ao corpo.

Outro fato é que este adaptógeno revelou desencadear a quebra de gordura e livrar a gordura indesejada em quem deseja atingir seu peso ideal. Também pode melhorar holisticamente a função da tireóide, aumentando a função da glândula timo, localizada no meio da garganta.

Além disso, a rhodiola rosea também pode melhorar as reservas da glândula adrenal sem causar hipertrofia, que é o desenvolvimento excessivo de um órgão aumentado pelo espessamento das fibras musculares.

Efeitos colaterais da Rhodiola

Rhodiola é considerado seguro desde que você tome as doses sugeridas na garrafa que você compra. Se uma pessoa toma mais do que o sugerido, isso tem sido associado ao aumento da irritabilidade e mau humor. Este seria um dos efeitos colaterais mais leves da rhodiola, mas deve ser observado antes de começar a tomá-lo.

A erva é melhor tomada sem comida. Achei isso verdade no meu caso também. Quando comprei uma garrafa pela primeira vez, tomei a dose após o café da manhã.

Eu notei um aumento de poder quando tomei rhodiola rosea com o estômago vazio. Eu não tive nenhum “arroto” com gosto ruim, então é fácil de digerir antes do café da manhã. Mas, como tem efeitos mais potentes antes de comer, você precisará de um bom momento ao planejar tomá-lo com o estômago vazio.

É recomendável que você tome esta erva duas vezes ao dia e tome algumas horas após o almoço. Se você tomar depois do jantar, pode estar alerta demais para dormir na hora de dormir habitual à noite.

Aqueles que planejam engravidar ou já estão grávidas não devem tomar rhodiola rosea. Isso ocorre porque os estudos não foram conclusivos na gravidez. Portanto, essas mulheres não devem usar esta erva até que mais informações estejam disponíveis. Na verdade, as mulheres grávidas devem sempre conversar com seu médico antes de tomar qualquer erva.

Não há informações suficientes estudadas sobre o uso desta erva durante a amamentação. Então, para aquelas mulheres que estão amamentando, não tome rhodiola rosea. É sempre imperativo que, ao amamentar, informe o seu profissional de saúde sobre quaisquer suplementos alimentares que você esteja usando para a segurança e a saúde ideal do seu bebê.

Se você tem pressão alta, não tome rhodiola rosea porque pode aumentar a pressão arterial em alguns casos. Se você estiver tendo uma cirurgia planejada, pare de tomar rhodiola rosea várias semanas antes da cirurgia, pois pode diluir o sangue. Além disso, consulte seu médico se você toma medicamentos ou suplementos para afinar o sangue e também deseja tomar rhodiola rosea.

Até a presente data, a literatura médica não declarou quaisquer efeitos adversos relacionados ao uso desta erva em crianças. Este suplemento dietético não deve ser usado em crianças com menos de 10 anos de idade, a menos que recomendado por um profissional qualificado.

Mesmo que nosso mundo moderno continue em um ritmo cada vez mais rápido, temos a capacidade de impulsionar o sistema do nosso corpo com o know-how da ajuda de tomar rhodiola rosea. Isso nos ajudará a responder às tensões do dia-a-dia. Ao usar rhodiola rosea em forma de extrato ou cápsula, isso aumenta nossa força mental e física. Com sua enorme capacidade de evitar problemas relacionados ao estresse, a rhodiola rosea estabeleceu sem escrúpulos uma posição ao longo da vida quando se trata do que levar quando se sente estressado e sobrecarregado.

