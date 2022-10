Os muitos benefícios do chocolate amargo

Alimentos Se você for como eu, não tenho dúvidas de que acabou de ler este título e pensou: “Olha, uma desculpa para comer chocolate!” A boa notícia é que você está certo! O chocolate é a melhor comida de conforto e o chocolate amargo (estou falando das coisas com 75% de cacau ou mais) é uma das melhores fontes de antioxidantes do planeta. Agora, se o seu guloso deseja a versão misturada com montes de açúcar e leite, sinto muito não poder ajudá-lo. Mas se a sua ideia de paraíso é mergulhar a mão em uma caixa de magia negra, então você está com sorte. Aqui estão alguns dos muitos benefícios para a saúde que o chocolate amargo tem a oferecer, que foram apoiados pela ciência! É Embalado Com Nutrientes O chocolate amargo é feito da semente do cacaueiro e, como a maioria das sementes, é super nutritivo. É por isso que um chocolate com alto teor de cacau (75-80%) consegue reter uma grande quantidade desses nutrientes essenciais. Basta olhar para o que 100 gramas tem para oferecer: Macronutrientes: Proteína – 16% do RDV

Fibra – 66% do RDV Vitaminas: Vitamina K – 9% do RDV

Vitamina B12 – 5% do RDV

Riboflavina – 5% do RDV

Niacina – 5% do RDV Minerais: Manganês – 98% do RDV

Cobre – 89% do RDV

Ferro – 67% do RDV

Magnésio – 58% do RDV

Fósforo – 31% do RDV

Zinco – 22% do RDV

Potássio – 21% do RDV

Selênio – 10% do RDV

Cálcio – 7% do RDV Isso é algum poder nutritivo ali mesmo! Claro, 100 gramas não é algo que você deve consumir diariamente, especialmente com 600 calorias! Portanto, é claro que deve ser consumido com moderação. Pode Prevenir a Inflamação do Sangue Um estudo realizado em 2008 descobriu que comer uma única barra de chocolate amargo por semana reduzia o risco de inflamação do sangue. Pouco menos de 7 gramas de chocolate amargo por dia pode ajudar a eliminar as proteínas que causam inflamação no sangue. É Embalado Com Antioxidantes Os antioxidantes são os super-heróis da luta contra os radicais livres do mundo da saúde. Quando os alimentos são medidos pela quantidade de antioxidantes que contêm, é chamado de Capacidade de Absorção Radical de Oxigênio ou ORAC. Este teste mostra quão bem os antioxidantes em certos alimentos evitam os radicais livres. Embora seja realizado em um tubo de ensaio e, portanto, possa ser diferente dentro do corpo humano, ainda vale a pena notar que os grãos de cacau crus são, na verdade, um dos alimentos com maior pontuação. Um estudo até mostrou que o cacau e o chocolate amargo continham mais antioxidantes do que alguns dos alimentos mais associados a antioxidantes, como mirtilos. Pode reduzir o risco de câncer O chocolate contém um nutriente chamado pentâmero, que provou ser eficaz em retardar a propagação de células cancerígenas. Em um estudo de 2005 realizado em Londres, o pentâmero impediu a produção das proteínas que as células cancerígenas precisavam para se espalhar. Comer chocolate pode ajudar a reduzir o risco de câncer ou preveni-lo antes que ele se instale. Chocolate amargo pode ajudar a baixar a pressão arterial Vários estudos mostraram que o chocolate amargo pode melhorar a saúde cardiovascular, diminuindo a pressão arterial e melhorando o fluxo sanguíneo. Isto é principalmente por causa dos flavonóides no chocolate amargo. Eles ajudam a estimular a produção do gás óxido nítrico (NO). O óxido nítrico auxilia no relaxamento das artérias, o que reduz a pressão arterial. Chocolate amargo pode reduzir os níveis de colesterol ‘ruins’ O colesterol LDL oxidado (ou ‘ruim’) é um fator de risco significativo para doenças cardíacas. Quando o LDL é oxidado, significa que ele reagiu com radicais livres nocivos. Um estudo mostrou que o pó de cacau diminuiu significativamente o colesterol LDL oxidado em homens. Também aumentando o HDL (colesterol bom). Considerando que o chocolate amargo é repleto de antioxidantes que combatem os radicais livres, não é nenhuma surpresa que seja capaz de reduzir o LDL oxidado. Pode diminuir o risco de doença cardiovascular A redução do colesterol LDL oxidado é apenas uma das maneiras pelas quais o chocolate amargo pode melhorar a saúde cardiovascular. Um estudo recente que analisou um grupo de homens idosos mostrou que o cacau reduziu o risco de morte cardiovascular em 50% ao longo de 15 anos. Além disso, outros estudos mostraram que comer chocolate amargo mais de duas vezes por semana reduziu o risco de placas calcificadas nas artérias em 32%. Além disso, outros estudos mostraram que aqueles que consumiam chocolate mais de 5 vezes por semana diminuíram o risco de doenças cardiovasculares (doenças cardíacas e derrames) em 57%. Isso pode ser porque um dos principais fatores que contribuem para ataques cardíacos é a coagulação do sangue. Comer chocolate retarda a coagulação, reduzindo as chances de você sofrer um ataque cardíaco Além disso, um estudo realizado na Suécia descobriu que comer até 45 gramas de chocolate por semana pode reduzir o risco de derrame em até 20%. Isso soa como uma excelente desculpa para se deliciar com o sabor do chocolate todas as noites! Chocolate amargo pode proteger sua pele dos danos causados ​​pelo sol Os flavonóides no chocolate amargo podem fazer uma série de coisas maravilhosas. Eles podem proteger sua pele dos danos induzidos pelo sol, melhorando o fluxo sanguíneo para a pele e aumentando a hidratação da pele. O MED (dose eritematosa mínima) é a medida da quantidade mínima de raios UVB necessária para causar vermelhidão na pele. Isto é 24 horas após a exposição. Em um estudo, após consumir chocolate amargo com alto teor de flavonóides por 12 semanas, o MED mais que dobrou em 30 pessoas. Melhorar a aparência da pele Não é apenas bom para o seu guloso, mas parece que o chocolate também é ótimo para a sua pele! O chocolate amargo não protege a pele dos raios UV, mas também pode melhorar sua aparência combatendo a acne. Melhorar a função cerebral Um estudo feito na Grã-Bretanha descobriu que aqueles que bebiam uma xícara de cacau eram mais capazes de fazer contas mentais. Os flavonóis (um tipo de flavonóide no chocolate) se mostraram eficazes para aumentar o poder do cérebro, por isso pode ser uma boa ideia se alimentar de chocolate antes de fazer um teste. Além disso, o cacau pode melhorar significativamente a função cognitiva, principalmente em idosos com deficiência mental. Também melhora a fluência verbal. O cacau também contém cafeína e teobromina, que também podem melhorar a função cerebral a curto prazo. Controle a tosse O chocolate serve como um delicioso método de combate ao frio, ou assim descobriram os cientistas. O doce contém teobromina, que comprovadamente reduz a atividade do nervo vago: a parte do cérebro que controla a tosse. Os pesquisadores até começaram a procurar um xarope para tosse à base de teobromina para substituir a codeína viciante comumente usada hoje. Combater o Diabetes Você sabia que o chocolate torna seu corpo mais sensível à insulina? A insulina é o hormônio que controla o açúcar no sangue. A perda de sensibilidade à insulina é a causa do diabetes tipo 2. Embora o teor de açúcar na maioria das barras de chocolate seja proibido para diabéticos, um estudo mostrou que o chocolate aumentou a sensibilidade à insulina e diminuiu a pressão arterial em pessoas saudáveis. Alimente Bactérias Benéficas O Científico Americano publicou um artigo descrevendo os benefícios do chocolate amargo para as bactérias benéficas que vivem em seus intestinos. Tanto os antioxidantes quanto a fibra do cacau são fermentados pelas bactérias, que produzem compostos probióticos que alimentam e alimentam a flora intestinal. Isso pode levar a melhorias significativas na digestão, imunidade e saúde geral. Aumentar a expectativa de vida Jeanne Louise Calment foi a humana que viveu mais tempo do mundo. Ela é relatado para ter comido dois quilos e meio de chocolate todas as semanas. Estudos recentes descobriram que o chocolate pode adicionar dois anos à expectativa de vida de uma pessoa. Esses benefícios são bem difíceis de acreditar, né? É verdade que a planta do cacau contém muitos produtos químicos que têm um impacto positivo na saúde. No entanto, a maioria de nós não está comendo grãos de cacau direto da trea. A maioria dos doces de chocolate são fortemente processados ​​com adição de açúcar e gordura. Esses são dois ingredientes que definitivamente não são bons para sua saúde. Para garantir que este artigo seja equilibrado, vamos dar uma olhada em algumas das desvantagens associadas a esse deleite saboroso. A desvantagem do chocolate Chocoholics, tenho más notícias para vocês: o chocolate amargo não é tão saudável quanto você pensa! O chocolate preparado comercialmente contém MUITA gordura saturada e calorias. 40 gramas de chocolate amargo ou 4 a 7 quadradinhos, contém até 227 calorias e 12 gramas de gordura saturada. Isso pode não ser muitas calorias, mas 12 gramas são 60% do seu total de gordura saturada por dia. Se você tem um forte hábito de chocolate, está ingerindo muito mais gordura em sua dieta do que deseja. O chocolate também contém muito açúcar, que, como todos sabemos pelos muitos posts da Health Ambition, é um dos ingredientes menos saudáveis ​​do planeta. O açúcar pode causar todos os tipos de problemas de saúde, e é por isso que a maioria dos especialistas em saúde diz para você ficar longe de chocolates e doces de todos os tipos. Chocolate – particularmente chocolate amargo – também contém quantidades significativas de cafeína. Você não obterá tanto quanto de uma xícara de chá ou café, mas ainda é suficiente que as mulheres grávidas considerem evitar o chocolate. Sabe-se que representa um risco para bebês ainda não nascidos, bem como para recém-nascidos. Os benefícios listados acima são quase todos do chocolate amargo, mas a maior parte do chocolate vendido no mercado hoje é chocolate ao leite. Você pode comer chocolate pensando que isso o tornará mais saudável, mas tudo o que você está fazendo é consumir mais calorias, gordura saturada e açúcar do chocolate não muito escuro que você compra. Chocolate escuro vs. ao leite Chocolate amargo é bom para você? Pode ser. Você pode ver pela lista acima que certos componentes estão ligados a uma extensa gama de benefícios. Como eles são significativos fora do laboratório continua a ser visto. No entanto, no que diz respeito às sobremesas, acho que você poderia fazer pior. Chocolate ao leite é bom para você? Essa é uma pergunta mais difícil de responder. O chocolate ao leite contém muito mais açúcar do que o chocolate amargo, sem mencionar a adição do próprio leite. Também há menos cacau no chocolate ao leite, e o cacau é o que fornece os benefícios à saúde listados acima. Se você comparar o chocolate amargo com o chocolate ao leite, descobrirá que o chocolate amargo sempre vence. 100 gramas de chocolate amargo contém: 605 calorias

43 gramas de gordura

25 gramas de gordura saturada

20mg de sódio

24 gramas de açúcar 100 gramas de chocolate ao leite contém: 535 calorias

30 gramas de gordura

19 gramas de gordura saturada

79 miligramas de sódio

51 gramas de açúcar Assim, enquanto o chocolate amargo é mais rico em calorias e gordura total, o chocolate ao leite contém muito mais sódio e açúcar. O que isto significa? O sódio faz com que seu corpo retenha água, o que força seu coração a trabalhar horas extras para bombear sangue. O consumo excessivo de sódio pode levar à pressão alta, o que o torna mais suscetível a ataques cardíacos e derrames.

O açúcar causa mudanças drásticas nos níveis de glicose no sangue, o que aumenta sua resistência à insulina. Quando seu corpo não responde mais à insulina, o risco de diabetes tipo 2 aumenta. Embora a gordura saturada possa ser prejudicial à saúde, a verdade é que o açúcar é o pior nutriente para o seu corpo. Ele pode aumentar a gordura corporal existente, mas leva muito mais tempo para que as gorduras causem problemas. Então, no final, podemos ver que o chocolate amargo é a melhor escolha para você. Não só oferece uma gama mais ampla de benefícios, mas as desvantagens do chocolate amargo são menores. Você ainda precisará consumir chocolate amargo com moderação, mas sabe que estará colocando excelentes nutrientes em seu corpo graças ao saboroso chocolate amargo! Mais

