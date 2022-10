7 deliciosas e nutritivas receitas de suco de beterraba

Suco A beterraba é um dos alimentos mais nutritivos do planeta! Eles não são apenas carregados de fibras, minerais e vitaminas, mas também são ricos em antioxidantes e fitoquímicos. Beber suco de beterraba regularmente pode: Pressão arterial mais baixa

Acelerar a desintoxicação

Aumente sua libido

Prevenir e tratar a inflamação

Combate ao câncer

Aumentar a saúde mental

Melhorar a resistência e resistência

Fornece energia de ação lenta A beterraba é um dos vegetais mais subestimados, e poucas pessoas comem tanto dessas raízes saudáveis ​​quanto deveriam. Quer ter mais beterraba em sua vida? Confira as seguintes receitas de suco de beterraba abaixo para ver algumas maneiras simples e saborosas de transformar beterraba em um suco que vai agitar seu mundo! Aqui está um vídeo interessante, mostrando como fazer suco de beterraba sem espremedor. https://www.youtube.com/watch?v=YlcKLCFft5Q Zinger de Beterraba Esta saborosa receita de suco de beterraba combina a doçura da beterraba com gengibre picante e suco de maçã rico. Você obtém MUITA fibra nesta bebida saborosa, tornando-a a bebida perfeita para reduzir o apetite no meio da manhã. Além disso, o gengibre tem incríveis propriedades antibacterianas e antivirais que aumentarão sua imunidade e o manterão saudável! Ingredientes: 2 maçãs

1 beterraba grande

1 pedaço de uma polegada de gengibre

Gelo Preparação: Se você tiver um espremedor, passe a beterraba e o pedaço de gengibre por ele.

Se você tiver um espremedor, passe a beterraba Corte as maçãs em quartos, retire os caroços e descasque as maçãs. Jogue os quartos no espremedor e misture o suco de maçã com o suco de beterraba e gengibre. Adicione um pouco de gelo para esfriar o suco e divirta-se! e o pedaço de gengibre por ele. Vitamina A Kicker Com esta bebida, você recebe uma dose dupla de vitamina A, a vitamina que mantém os olhos e a pele saudáveis. As beterrabas são carregadas com beta-caroteno, e as cenouras laranja brilhantes que você adiciona ao suco aumentarão a dose de vitamina A. Adicionar laranjas à mistura dará um sabor picante, mas você também obterá muita vitamina C. Esta bebida é PERFEITA para começar a manhã e é uma ótima fonte de energia duradoura! Além disso, você obtém uma boa quantidade de fibra para matar a fome, ideal para ajudá-lo a passar a manhã sem resmungar no estômago. Ingredientes: 1 beterraba grande

2 laranjas

2 cenouras

Gelo Preparação: Passe a beterraba e as cenouras pelo espremedor, extraindo a bondade líquida para o seu copo.

Corte as laranjas ao meio e use um espremedor de laranja para extrair o suco. Coloque alguns cubos de gelo e mexa! Cores Reais Esta bebida é perfeita para quem deseja obter uma dose saudável de antioxidantes em seu dia. As frutas e vegetais roxos escuros adicionados a esta receita de suco de beterraba o tornam um poderoso soco de nutrientes vitais que seu corpo precisa, incluindo flavonóides, fitoquímicos e betalaínas. Em suma, é uma bebida que aumenta a saúde que o manterá em movimento! Beba este suco no meio da tarde como um estimulante para quando estiver se sentindo sonolento. Você descobrirá que a bebida é carregada de energia graças ao açúcar das uvas, ameixas e beterrabas, mas a fibra do suco ajudará a liberar a energia ao longo do tempo. Ingredientes: 2 xícaras de uvas roxas escuras

2 ameixas roxas pequenas

1 beterraba grande

Gelo Preparação: Descasque a beterraba e passe-a pelo espremedor, junto com as uvas roxas escuras. Despeje o suco em um copo, junto com bastante gelo.

Use uma faca para descascar a ameixa, deixando apenas a polpa. Corte o caroço do coração da ameixa e coloque as metades no espremedor. Limeira Roxa Esta será uma das bebidas mais estranhas que você já experimentou, e ainda uma das mais saborosas de todas! A combinação de limão picante e beterraba da terra fará uma receita maravilhosa de suco de beterraba, que você pode desfrutar a qualquer hora do dia. Este suco é ideal para aqueles dias quentes em que você quer algo frio e cheio para beber. A vitamina C do limão vai acelerar a queima de gordura. Graças à dose de vitamina A que você obtém das beterrabas, você pode proteger sua pele dos danos causados ​​​​pelo sol. Ingredientes: 6 limas-chave

1 beterraba grande

Açúcar ou mel

Gelo Preparação: Use uma faca para descascar a ameixa, deixando apenas a polpa. Corte o caroço do coração da ameixa e coloque as metades no espremedor.

Adicione meia xícara de água e bastante gelo, juntamente com um pouco de açúcar ou mel para tornar o suco doce.

Passe a beterraba pelo espremedor, despejando o suco no copo com o limão e a água. Colada de Beterraba Tropical Quem não ama a mistura de abacaxi e coco – a clássica pina colada? Você pode não querer adicionar álcool a esta bebida, mas é definitivamente bom ter à mão para aqueles dias em que você quer algo exótico, frio e refrescante para servir aos convidados. Você verá que o sabor do abacaxi e do coco bloqueia a maior parte do sabor terroso da beterraba, mas a doçura natural da beterraba realça os sabores naturais da bebida. É uma bebida maravilhosamente exótica, repleta de vitaminas, antioxidantes e gorduras saudáveis. Ingredientes: ½ abacaxi

4 onças de carne de coco

1 beterraba grande

Gelo Preparação: Corte o abacaxi em pedaços e passe metade pelo espremedor. Despeje o suco de abacaxi em um copo, adicione o gelo e mexa para torná-lo agradável e frio.

Passe a beterraba pelo espremedor e despeje no copo. Pegue sua carne de coco crua – que deve ser macia, de um coco jovem – e passe-a pelo espremedor. Mexa os sucos até obter uma bebida agradável e suave! Explosão de Beterraba Com esta bebida, você obtém MUITOS antioxidantes poderosos. Os morangos são uma das melhores fontes de vitamina C, o que ajudará a fortalecer o sistema imunológico e melhorar a saúde da pele. Os mirtilos e beterrabas lhe darão mais antioxidantes, e você obterá a pectina do suco de maçã para adicionar à desintoxicação do seu corpo. Para uma bebida pós-treino, você não pode superar isso. Você se livra das toxinas liberadas pela queima de gordura, reabastece seus músculos e acelera a recuperação com esta saborosa receita de suco de beterraba. Ingredientes: 1 xícara de morangos

½ xícara de mirtilos

1 beterraba grande

2 maçãs grandes

Gelo Preparação: Corte os morangos ao meio e coloque-os no espremedor junto com os mirtilos. Passe a raiz de beterraba e a maçã pelo espremedor e despeje todos os sucos em um copo.

Adicione o gelo e mexa até que seu shake gelado esteja pronto para beber. Explosão de Beterraba Esta bebida não é para os fracos de coração! É perfeito para quem precisa comer mais alimentos crus, mas não consegue comer mais salada ou sopa. É feito com ONLYvegetables, então não será tão doce ou saboroso quanto as outras bebidas acima. Esta receita é carregada com nutrientes saudáveis, como ácido fólico da couve, antioxidantes da beterraba e vitamina A da cenoura. Com um pouco de aipo para adicionar um sabor picante, é um poderoso shake de vegetais! Ingredientes: 1 beterraba grande

1 maço pequeno de couve

4 cenouras

1 talo de aipo

Gelo Preparação: Para começar, passe a beterraba e as cenouras pelo espremedor.

Passe o aipo pelo espremedor também e despeje o suco de aipo no copo com o suco de beterraba e cenoura.

Acompanhe com o espinafre, adicione gelo e beba se puder! De todos os sucos desta lista, devo dizer que o meu favorito é o Purple Cream Limeade. Há algo incrível nessa limonada cremosa, com a mistura perfeita de doçura, sabor rico e o sabor terroso da beterraba. É a minha bebida perfeita para um dia quente à beira da piscina. Qual das receitas de suco de beterraba acima é a sua favorita? Deixe um comentário abaixo nos dizendo qual você mais gosta. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação