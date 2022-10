Os 10 principais benefícios para a saúde do suco de couve

Suco Couve é um daqueles alimentos que você ama ou odeia. Infelizmente, a maioria das pessoas cai no lado “ódio” das coisas, graças ao sabor forte e amargo do verde folhoso. Mas você sabia que os nutrientes que lhe dão o sabor forte e amargo são o que o tornam um dos vegetais mais saudáveis? Se você vai adicionar qualquer coisa aos seus sucos, você descobrirá que a couve é a MELHOR de todas. Tem muito mais nutrientes do que espinafre, acelga e brócolis, e é carregado com nutrientes que oferecem MUITOS benefícios à saúde. Quer saber quais são os benefícios do suco de couve? Confira os 10 listados abaixo: 1. Rico em Ferro O ferro é um dos nutrientes mais importantes para o seu corpo. Sem ferro, seu corpo não pode produzir glóbulos vermelhos. Os glóbulos vermelhos são responsáveis ​​não apenas por transportar os alimentos que você come, mas também o oxigênio que você respira. A falta de glóbulos vermelhos leva à anemia, que causa fadiga e desnutrição. Felizmente, o suco de couve é carregado com ferro. Ele contém mais ferro por caloria do que você obtém da carne bovina, então você pode obter muito ferro bebendo suco de couve. Outro dos benefícios do suco de couve é que o ferro ajuda a desintoxicar o fígado! 2. Altas Doses de Vitamina K A maioria das pessoas conhece as vitaminas A, C e E, mas tendem a esquecer a vitamina K. A vitamina K é necessária para que o sangue coagule, o que significa que ajuda a parar o sangramento das feridas. Também é necessário para ossos e tecidos do corpo saudáveis, tornando-se uma das vitaminas mais importantes para sua saúde. Também pode ajudar a lidar com a doença de Alzheimer. A couve é uma excelente fonte de vitamina K, por isso vale a pena adicionar em seus sucos para beneficiar todo o seu corpo! Obs: Tudo com moderação! Demasiada vitamina K pode ser prejudicial para quem está tomando anticoagulantes. Se você estiver tomando medicamentos, é melhor consultar seu médico antes de adicionar muito suco de couve à sua dieta. 3. Baixo em calorias Você sabia que um copo inteiro de suco de couve contém apenas 36 calorias? Um dos melhores benefícios do suco de couve é o fato de ser muito baixo em calorias, então você pode beber o quanto quiser sem se preocupar em exagerar. Outra grande coisa sobre o suco de couve é que geralmente é carregado com fibras. Enquanto muitas pessoas passam suas folhas de couve no espremedor, aqueles que misturam as folhas obtêm a fibra solúvel e insolúvel que torna a couve uma opção tão saudável. 4. Obtenha mais antioxidantes A couve contém antioxidantes como carotenóides, que são essencialmente uma forma de vitamina A que beneficia tanto os olhos quanto a pele. Flavonóides também são encontrados, e um dos melhores benefícios do suco de couve é a alta dose de antioxidantes na folha verde. Esses antioxidantes não apenas ajudarão a se livrar das toxinas em seu corpo, mas também podem proteger contra câncer, inflamação, doenças cardíacas e muitas outras doenças. 5. Combater a inflamação A inflamação é a causa e o sintoma de muitas condições de saúde. Por exemplo, a dor crônica geralmente é causada por inchaço, como a artrite reumatóide atacando as articulações. Para aqueles com distúrbios autoimunes, a inflamação no corpo é um sinal de que o sistema imunológico está atacando tecidos e células importantes. Felizmente, o suco de couve pode ajudar a reduzir o inchaço. A couve contém ácidos graxos ômega-3, que podem ajudar a prevenir a inflamação causada por artrite, distúrbios autoimunes e até asma! 6. Aumente a saúde do coração Uma das grandes coisas sobre o suco de couve é que é EXCELENTE para o seu coração – provavelmente o órgão mais importante do seu corpo! Os antioxidantes da couve protegerão seu coração contra o desgaste, reduzindo a tensão que é colocada sobre ele por sua atividade diária. As vitaminas nas folhas verdes ajudarão a diminuir a pressão arterial, fortalecer o músculo cardíaco e dilatar os vasos sanguíneos para melhorar a circulação. Se você beber suco de couve com a fibra saudável, a fibra ajudará a diminuir os níveis de colesterol no sangue. Em suma, a couve é um dos vegetais mais inteligentes do mundo. 7. Desintoxicar seu corpo A maioria das pessoas bebe couve como uma bebida desintoxicante, e a verdade é que é um dos alimentos desintoxicantes mais eficazes do planeta. Uma das coisas que o torna tão útil para desintoxicar é a fibra natural encontrada nas folhas. As fibras se ligam às toxinas que flutuam ao redor do seu corpo, impedindo-as de serem absorvidas e enviando-as para fora da calha de resíduos para a Cidade do Banheiro. Contanto que você coloque algumas folhas de couve no liquidificador ao fazer seu suco de couve, você obtém toda a fibra de que precisa. A couve também contém enxofre, um mineral muito pegajoso. Quando as moléculas de enxofre entram em contato com toxinas e radicais livres, elas tendem a aderir a essas toxinas. A combinação de enxofre e toxinas é muito mais fácil para o seu corpo se livrar, desintoxicando efetivamente seu corpo. 8. Melhore a Imunidade Você sabia que os radicais livres e toxinas retardam seu sistema imunológico? Seu sistema imunológico é forçado a lidar com esses problemas antes que eles possam lidar com as bactérias e patógenos que invadem sua pele, sua alimentação e seu sistema respiratório. Ao desintoxicar seu corpo com couve, você libera seu sistema imunológico para se concentrar nos invasores que procuram causar danos ao seu corpo. A couve também é muito rica em vitamina C, o antioxidante que aumenta a capacidade do seu corpo de combater invasores. Se você quiser dar um impulso ao seu sistema imunológico, a vitamina C na couve é o caminho a percorrer. 9. Combater o Câncer Lembra do enxofre na couve? Os compostos organossulfurados da couve provaram ser eficazes na luta contra o câncer, particularmente o câncer no cólon. O alto teor de fibras da couve não apenas elimina todas as toxinas e resíduos do intestino, mas também ajuda a prevenir a formação de agentes cancerígenos no trato intestinal. Considerando que o câncer colorretal é o terceiro câncer mais comum no país [1]é lógico que comer mais couve é a maneira inteligente de ir! 10. Melhorar a saúde dos olhos Dizem que as cenouras são os alimentos mais saudáveis ​​para os olhos, mas a couve é quase tão boa! A couve é carregada com muitos dos mesmos carotenóides contidos nas cenouras. Os carotenóides são basicamente nutrientes que seu corpo pode usar para produzir vitamina A, a vitamina mais importante para a saúde dos olhos. A vitamina A na couve ajudará a prevenir a degeneração das células do olho e garantirá que elas continuem funcionando nos próximos anos! A couve contém dois carotenóides muito poderosos – chamados luteína e zeaxantina – que previnem danos aos olhos causados ​​pela radiação UV do sol. É quase como usar óculos escuros de couve! Uau! Quem sabia que esse verde folhoso era tão rico em nutrientes ou proporcionava uma gama tão ampla de benefícios à saúde? Aqui está um pequeno vídeo mostrando uma ótima receita de suco que inclui couve! Por que fazer suco com couve O suco de couve pode não ser tão saboroso quanto o suco de maçã, laranja ou abacaxi, mas oferece MUITO mais nutrientes para sua saúde geral. As folhas verdes podem ser difíceis de comer e pode ser demorado cozinhá-las. Passe-os pelo espremedor, no entanto, e você obterá um suco saboroso que pode misturar com outros sucos para tornar as folhas verdes muito mais saborosas. A couve, em particular, é difícil de comer sozinha, mas transformá-la em suco torna o vegetal muito mais agradável. Você obtém todas as enzimas, vitaminas e minerais, mas tudo em um copo você pode engolir em alguns goles rápidos e fáceis! Mais

