Os 10 principais benefícios para a saúde do suco de abacaxi

Suco Se há um suco que eu poderia adicionar a TODAS as minhas receitas de suco, seria suco de abacaxi. Há sabor picante e azedo suficiente no suco para abafar o sabor de vegetais como couve ou brócolis, mas é doce o suficiente para tornar o suco agradável. Acho que nunca me cansaria de sumo de ananás. É extremamente versátil e combina bem com praticamente todas as frutas e vegetais do planeta! Mas você sabia que o abacaxi embala mais do que apenas um soco de sabor? Você descobrirá que essas frutas tropicais são uma das mais saudáveis, e vale a pena adicioná-las aos seus sucos por vários motivos… Aqui está um pequeno vídeo mostrando como cortar abacaxi e fazer suco fresco! Principais benefícios do suco de abacaxi Aqui estão os 10 principais benefícios de beber suco de abacaxi: 1. Combata os radicais livres Um dos principais benefícios do suco de abacaxi está nas doses saudáveis ​​de antioxidantes que a fruta contém. Abacaxi contém MUITA vitamina C, um dos antioxidantes mais importantes para um sistema imunológico saudável. A vitamina C também é muito eficaz para se livrar dos radicais livres, e você descobrirá que adicionar suco de abacaxi ao seu dia ajudará a reduzir os danos que esses radicais podem causar ao seu corpo. 2. Prevenir Doenças Cardíacas Para os homens que estão preocupados com o coração, um dos principais benefícios do suco de abacaxi é sua capacidade de combater doenças cardíacas. A vitamina C no suco de abacaxi impedirá a oxidação do colesterol, evitando assim que ele se transforme em uma placa que obstrua as artérias. Abacaxis também são carregados com potássio, o mineral que ajuda a equilibrar a quantidade de água que seu corpo armazena. Muito sódio e pouco potássio podem levar à pressão alta, portanto, beber o suco de abacaxi rico em potássio é uma excelente maneira de garantir que seus eletrólitos estejam equilibrados. 3. Promover a perda de peso O que te impede de perder peso? Muitas vezes, é apenas um desejo por algo doce e saboroso. (Desejos estúpidos!) Abacaxis são carregados com açúcar natural, tornando o suco de abacaxi muito eficaz para lidar com os desejos de açúcar que você obtém durante uma dieta. Abacaxis também ajudam você a se sentir satisfeito se você comê-los no final de uma refeição, por isso é uma boa ideia terminar seu almoço ou jantar com um copo de suco de abacaxi. 4. Aumente a Imunidade A vitamina C é um dos antioxidantes mais poderosos do mundo e, no entanto, a pessoa média não chega nem perto do suficiente. Se você quiser se manter saudável, adicione mais vitamina à sua dieta. Isso dará um impulso ao seu sistema imunológico, garantindo que seu corpo esteja protegido contra as inúmeras bactérias, vírus, fungos e germes com os quais você entra em contato todos os dias. Abacaxis também contêm bromelina, um composto que pode combater micróbios e germes. É até recomendado que você experimente o abacaxi para lidar com tosses e resfriados! 5. Aumente a saúde óssea Seus ossos precisam de cálcio para serem fortes e saudáveis, mas também precisam de outros minerais como silício e manganês. Abacaxi contém muito manganês, então apenas uma xícara de suco de abacaxi será suficiente para fornecer quase ¾ do manganês que você precisa todos os dias. Ele não só trabalha para fortalecer seus ossos, mas também fortalece os tecidos conjuntivos (tendões, ligamentos, etc.) ao redor de seus ossos – reduzindo drasticamente o risco de lesões! 6. Melhorar a saúde dos olhos À medida que você envelhece, as células em seus olhos tendem a se decompor. Isso é chamado de degeneração macular, e é algo que acontece com a maioria das pessoas. No entanto, uma das melhores maneiras de prevenir essa degeneração é aumentar a ingestão de vitamina A. O suco de abacaxi contém betacaroteno, um nutriente que seu corpo transforma em vitamina A. Para olhos mais saudáveis, beba mais suco de abacaxi. 7. Prevenir o Câncer Abacaxis não são apenas eficazes no combate aos radicais livres (como mencionado acima), mas também podem lidar diretamente com o câncer. Os homens descobrirão que os benefícios do suco de abacaxi para os homens os afetam, pois o suco provou ser eficaz no combate ao câncer de próstata. É graças ao beta-caroteno no abacaxi que o câncer é tratado de forma eficaz! 8. Melhorar a digestão Abacaxis são carregados com fibras saudáveis, mas não há nenhuma fibra no suco que você espreme de seu abacaxi. O que existe, no entanto, é muito líquido! O alto teor de água do abacaxi (ergo, suco de abacaxi) ajuda a reduzir o risco de constipação, melhora a saúde geral do sistema digestivo e garante a eliminação regular de resíduos. O suco de abacaxi é excelente para manter seu trato digestivo saudável! 9. Aumentar a Fertilidade Você sabia que um dos principais benefícios do suco de abacaxi para as mulheres afeta seus sistemas reprodutivos? Os antioxidantes no suco de abacaxi aumentarão sua fertilidade, e a eliminação dos radicais livres no corpo dobrará o aumento de reprodução oferecido pela fruta tropical. Os minerais do suco de abacaxi – zinco, cobre, betacaroteno, folato e outros – ajudarão homens e mulheres a ter sistemas reprodutivos saudáveis. Para as pessoas que estão tentando ter filhos, beber mais suco de abacaxi pode aumentar suas chances de concepção. 10. Curar Pele Comer abacaxi ou beber suco de abacaxi é uma maneira de melhorar a saúde da sua pele, mas mesmo aplicar o suco diretamente na pele como uma “loção” natural pode ajudar muito! A vitamina C é um dos nutrientes mais importantes para consumir se você deseja ter uma pele saudável, pois mais vitamina C significa que sua pele pode produzir mais colágeno e elastina. Aumentar o consumo desta vitamina através do suco de abacaxi ajudará a acelerar a cicatrização da pele, reduzir o desgaste da pele e até melhorar a textura da pele. Estes podem ser os dez principais benefícios do suco de abacaxi, mas há muitos mais! A verdade é que o abacaxi é uma das frutas mais versáteis do planeta, e oferece uma ampla gama de benefícios que só se comparam ao seu sabor incrível! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação