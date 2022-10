Os 10 principais benefícios do suco de gengibre

Suco

Crescendo no Japão, o gengibre era uma parte essencial da minha dieta. Gengibre em conserva foi servido com sushi e outras refeições, e gengibre era abundante para aqueles dias em que eu tinha dor de garganta. Dificilmente se passava um dia sem que algum tipo de gengibre fosse adicionado à minha comida.

Mas durante meus dias morando lá, posso dizer honestamente que quase não estava doente. A tosse e o resfriado ocasionais, mas nada muito sério. O gengibre desempenhou um papel enorme na minha excelente saúde durante esses anos.

Por que você precisa fazer suco com gengibre

Se você quiser dobrar a eficácia de seus sucos, vale a pena adicionar gengibre. Ele não apenas adiciona um sabor agradável às suas receitas de suco, mas você descobrirá que existem muitos benefícios do suco de gengibre:

1. Combater o Câncer

Esse é um dos benefícios do suco de gengibre que TODOS vão querer, já que o câncer é provavelmente a doença mais temida do mundo. O gengibre contém nutrientes especiais que podem combater certos tipos de câncer, principalmente o câncer de ovário.

Isso fará com que as células cancerígenas se ataquem e se destruam, reduzindo assim o risco de metástase do câncer para outras partes do corpo. Se você tem câncer ou apenas quer evitá-lo, é hora de fazer suco com gengibre!

2. Reduzir o risco de Alzheimer

Alzheimer é uma doença que envolve a degeneração das células cerebrais, especificamente a parte do cérebro que controla a memória. Foi comprovado que o gengibre retarda o declínio das células cerebrais, prevenindo até a perda de células cerebrais que geralmente é vista como os estágios iniciais da doença. É um dos melhores benefícios do suco de gengibre, pois manterá sua mente saudável e afiada!

3. Aumente o desejo sexual

Você sabia que um dos benefícios do suco de gengibre é sua capacidade de aumentar seu desejo sexual? De acordo com os textos ayurvédicos tradicionais, o gengibre é considerado um afrodisíaco. É conhecido por dilatar os vasos sanguíneos, aumentando a circulação – particularmente para esses importantes órgãos sexuais. Para melhorar o “tempo de diversão no quarto feliz”, adicione um pouco de suco de gengibre ao seu dia!

4. Acalme o estômago

Um dos meus benefícios favoritos do suco de gengibre são as propriedades calmantes que a pequena raiz oferece. Se você sofre de SII ou apenas dor de estômago geral, beber chá de gengibre ou comer raiz de gengibre crua pode ajudar a acalmar seu estômago. O gengibre tem um efeito calmante no seu sistema digestivo, evitando que esse incômodo arruine seu dia!

5. Reduza a Dor

Esse é um dos benefícios do suco de gengibre que eu não fazia ideia que existia! De acordo com um estudo, as pessoas que tomam suplementos de gengibre todos os dias viram uma redução na dor muscular induzida pelo exercício em até 25%! Os efeitos são melhores com gengibre cru, pois o aquecimento do gengibre (para fazer chá) reduz os compostos que podem lidar com a dor muscular. É por isso que é melhor fazer suco de gengibre e não transformá-lo em chá!

6. Combata a Náusea

De acordo com um estudo realizado na Universidade de Rochester, um dos benefícios do suco de gengibre é combater a náusea, especificamente a náusea produzida pelos tratamentos de quimioterapia. Os pacientes que tomaram gengibre ANTES do tratamento de quimioterapia sofreram até 40% MENOS náuseas do que aqueles que não o fizeram.

Isso significa que o gengibre é um dos melhores remédios anti-náusea. Se ao menos pudéssemos nos lembrar de tomar suco de gengibre depois de uma noite de bebedeira!

7. Lide com a asma

A asma é um distúrbio grave que afeta muitas pessoas ao redor do mundo, mas felizmente temos suco de gengibre para lidar com o problema. Muitos dos benefícios do suco de gengibre estão na zingerona, um composto antioxidante encontrado naturalmente na raiz.

Zingerone pode ajudar a relaxar o músculo liso de suas vias aéreas, impedindo-as de fechar ou contrair durante um ataque de asma. Se você sofre de asma, é uma boa ideia beber suco de gengibre regularmente para evitar que os ataques o afetem demais.

8. Reduzir a inflamação

O gengibre é um dos melhores remédios para o inchaço, principalmente o inchaço causado pela artrite. Os gingeróis na raiz são um composto poderoso que pode ajudar a reduzir o inchaço em pacientes que sofrem de osteoartrite (causada pelo desgaste) e artrite reumatóide (um distúrbio autoimune).

Não só pode ajudar a reduzir o inchaço, mas também eliminará muita dor e aumentará a mobilidade daqueles que sofrem de artrite nas articulações. O suco de gengibre é um dos remédios anti-inflamatórios e anti-artrite mais potentes que você pode encontrar.

9. Aumente a Imunidade

Quem não quer um sistema imunológico mais forte e ativo? O gengibre promove a transpiração, o que pode ajudar a eliminar as toxinas do corpo e melhorar a imunidade. O suor contém um agente especial que lida com germes, e um aumento no suor pode lidar com os germes e bactérias que podem infectar você.

É por isso que você sua tanto quando está com febre ou resfriado, e isso pode ajudar a lidar com todos os tipos de infecções – bacterianas, virais, fúngicas e microbianas. Com apenas um pequeno pedaço de gengibre adicionado ao seu suco, você pode aumentar seu sistema imunológico e tornar mais fácil para o seu corpo se defender contra doenças.

10. Aliviar as dores da menstruação

Para todas as mulheres que sofrem de menstruações dolorosas, o suco de gengibre é um excelente remédio! Um estudo envolvendo mulheres tomando cápsulas de gengibre descobriu que os compostos químicos do gengibre ajudaram seus corpos a relaxar durante a menstruação, reduzindo a dor das cólicas. Beber um pouco de suco de gengibre pode ajudar a aliviar as dores da sua “hora do mês”, então definitivamente vale a pena ter a raiz à mão à medida que o dia se aproxima.

Uau! Muitos benefícios do suco de gengibre! Quem sabia que essa pequena raiz poderia causar tanto impacto?

Uma das melhores coisas sobre o suco de gengibre é que ele é picante e um pouco doce, por isso adiciona um sabor agradável aos seus sucos. Além disso, com todos esses benefícios para a saúde listados acima, é tão nutritivo quanto delicioso!

