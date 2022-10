Os 10 principais benefícios para a saúde do suco de cranberry

Suco

Eu amo suco de cranberry! Não há nada como o suco picante e azedo para começar bem o dia.

O suco de cranberry não é tão doce quanto os outros sucos de frutas. Na verdade, é um pouco azedo demais para muitas pessoas, mas é por isso que eu adoro. Dá aquele pontapé que te acorda e te deixa pronto para um dia de trabalho, e é perfeito para minha dose diária de vitamina C.

Eu descobri recentemente que o suco de cranberry é um dos sucos mais saudáveis ​​para você, mas não o que você compra na loja. Esse suco comprado na loja é principalmente açúcar, com a maioria dos nutrientes processados ​​e pasteurizados. Geralmente é feito de concentrado, e não é tão saudável quanto o natural e fresco.

Quando você faz seu próprio suco de cranberry, obtém aquele sabor fresco e picante que você simplesmente ama. Todos os benefícios para a saúde do suco de cranberry também estão lá, e você descobrirá que é uma bebida incrível para adicionar ao seu dia.

Principais benefícios para a saúde do suco de cranberry

Aqui estão os principais benefícios para a saúde do suco de cranberry:

1. Curar UTIs

As infecções do trato urinário são bastante comuns hoje em dia, mas podem ser irritantes e até dolorosas. Se você está preocupado com infecções, experimente um pouco de suco de cranberry. O suco contém nutrientes chamados proantocianidinas, ou PACs, que impedem que as bactérias se liguem às paredes da bexiga.

Isso efetivamente interrompe a infecção em seu lugar e torna mais fácil para o seu corpo se livrar das bactérias, eliminando-as pela urina. É frequentemente recomendado para pacientes no hospital, pois pode prevenir infecções bacterianas secundárias.

2. Melhorar a saúde do coração

Um dos melhores benefícios para a saúde do suco de cranberry é sua capacidade de prevenir doenças cardíacas. Cranberries contêm flavonóides, que ajudam a reduzir o risco de problemas cardíacos, como aterosclerose, pressão alta e colesterol alto.

Você descobrirá que beber mais suco de cranberry pode ajudar a diminuir os níveis de colesterol, evitando a formação de placas nas paredes de suas artérias. Cranberries também são carregados com ácido salicílico, que ajuda a prevenir os coágulos que causam ataques cardíacos e derrames.

3. Combater Tumores

Você sabia que o suco de cranberry natural pode combater tumores? As pequenas bagas contêm compostos antioxidantes chamados polifenóis, que podem ajudar a impedir o crescimento e a disseminação de agentes cancerígenos. Isso significa que você pode efetivamente prevenir a formação de tumores, e você descobrirá que as pequenas bagas podem lutar contra pulmão, cólon, mama, próstata e vários outros tipos de tumor.

4. Melhorar a saúde óssea

Acabei de descobrir algo novo sobre o suco de cranberry: é uma boa fonte de cálcio! Muitos fabricantes de suco adicionam cálcio extra para fortalecer o suco de cranberry, mas as pequenas frutas são uma boa fonte de cálcio. Você descobrirá que beber mais suco de cranberry ajudará a fortalecer seus ossos, dentes e unhas.

5. Aumente a Saúde Bucal

As propriedades antibacterianas do suco de cranberry podem ajudar muito a melhorar sua saúde bucal. Se você beber suco de cranberry natural (sem açúcar), você se livrará das bactérias em sua boca sem alimentá-las com mais açúcar (o que elas precisam para crescer).

Os PACs nos cranberries também são eficazes para impedir que as bactérias da boca se agarrem ao esmalte dos dentes. Se as bactérias não podem crescer no esmalte, o risco de cáries é muito menor. O suco também impede a formação de placa, reduzindo assim a chance de desenvolver periodontite.

6. Aumente a Imunidade

A vitamina C é um dos melhores antioxidantes para melhorar sua função imunológica, e o suco de cranberry é CARREGADO com vitamina C. Você descobrirá que os PACs no suco também são muito eficazes para estimular seu sistema imunológico e as propriedades antibacterianas da fruta ajudará a combater infecções. O suco de cranberry é ainda eficaz para lidar e prevenir os vírus comuns do resfriado e da gripe.

7. Combate o envelhecimento

Vimos como os cranberries são carregados com antioxidantes e PACs, e há muito se estabeleceu que esses nutrientes são eficazes no combate aos efeitos do envelhecimento. Seu corpo naturalmente tende a declinar à medida que envelhece, mas os nutrientes do suco de cranberry podem parar a degeneração das células cerebrais, células da pele e até tecidos de órgãos. O suco pode parar a perda de memória relacionada à idade e o declínio da função motora e evitar os danos causados ​​​​ao seu corpo pelos radicais livres.

8. Elimine as úlceras pépticas

A maioria das pessoas não sabe que as úlceras pépticas são na verdade o resultado de um tipo de bactéria, chamada bactéria H. pylori. Ele ataca o revestimento do estômago, bem como o duodeno. O inchaço no estômago pode levar a problemas digestivos, mas felizmente você tem suco de cranberry para lidar com o problema!

As propriedades antibacterianas naturais do suco de cranberry eliminam a bactéria H. pylori e reduzem o risco de desenvolver úlceras no futuro.

9. Prevenir Pedras nos Rins

As pedras se formam no rim como resultado do excesso de cálcio, ácido úrico e ácido oxálico na urina. No entanto, o suco de cranberry contém grandes quantidades de ácidos que podem ajudar a prevenir a formação dessas pedras, mantendo assim seus rins saudáveis!

10. Melhorar a saúde da pele

Para as mulheres, o suco de cranberry é um dos melhores sucos da prateleira, sem dúvida! O ácido no suco de cranberry age como um tônico para a pele, facilitando a eliminação de todos os óleos da pele e desobstruindo os poros. A vitamina C no suco deixará sua pele fresca e firme, chegando ao ponto de aumentar a produção de colágeno e elastina. O suco de cranberry pode ser usado para tratar a acne e é um ótimo tratamento para melhorar a saúde do couro cabeludo.

Eu sabia que havia uma razão pela qual eu gostava tanto de suco de cranberry! Se você quer dar ao seu corpo os nutrientes que ele precisa, vale a pena começar o dia com uma xícara deste suco picante.

Recursos:

http://www.organicfacts.net/health-benefits/fruit/health-benefits-of-cranberry-juice.html

http://www.stylecraze.com/articles/best-benefits-of-cranberry-juice-for-skin-hair-and-health/

Mais