Os 3 principais benefícios do chá verde Matcha para uma melhor saúde

Alimentos O chá verde tem sido considerado uma bebida com muitos benefícios para a saúde. O chá verde Matcha, no entanto, é uma versão super forte que é cerca de 10 vezes mais nutricionalmente densa do que o chá verde comum. Delicioso para beber, energizante e relaxante ao mesmo tempo e extremamente rico em antioxidantes, aqui estão 3 grandes razões para mudar para o chá verde Matcha para uma melhor saúde. 1. Proteção antioxidante de alta potência Os antioxidantes protegem seu corpo dos danos dos radicais livres que podem levar a muitas doenças graves, como câncer e doenças cardíacas. Eles também têm um papel importante a desempenhar na desintoxicação do corpo, na manutenção do sistema imunológico e na proteção dos olhos e da pele do envelhecimento dos radicais livres. O chá verde é reconhecido como uma grande fonte de antioxidantes, mas o chá verde Matcha em pó é muito mais poderoso. De fato, os benefícios do chá verde matcha incluem ter uma das mais altas classificações antioxidantes ORAC de qualquer alimento ou bebida já medido. A pontuação ORAC ou Oxygen Radical Absorbance Capacity de alimentos mede sua concentração antioxidante e capacidade de extinguir os radicais livres. Matcha tem uma classificação ORAC de 1384 TE/g, que é ainda mais alta do que o muito badalado Açaí em 1027 TE/g. Entre seus muitos antioxidantes benéficos, um dos mais importantes no chá verde Matcha é o galato de epigalocatequina, mais comumente chamado de EGCG. Matcha de alta qualidade como este foi medido como tendo incríveis 137 vezes mais EGCG do que o chá verde comum. Estudos mostraram que o EGCG beneficia o sistema cardiovascular e um dos benefícios mais valiosos do chá verde Matcha pode ser reduzir o risco de aterosclerose de uma pessoa, especialmente doença arterial coronariana. Matcha também demonstrou reduzir os níveis de colesterol LDL não saudável, ao mesmo tempo em que aumenta o colesterol HDL útil. Matcha em pó também contém muitas outras catequinas importantes, como epicatequina, epigalocatequina e galato de epicatequina, bem como flavonóides como kaempferol, quercetina e miricetina. Todos esses antioxidantes trabalham em sinergia em seu corpo para ajudar a fornecer os muitos benefícios à saúde do chá verde Matcha. 2. Equilibrando L-Teanina Como todos os chás da planta Camellia Sinensis, o Matcha contém alguma cafeína. Uma porção de meia colher de chá geralmente tem cerca de 35 mg de cafeína, que é bem menos da metade da cafeína de um café médio de 80 a 120 mg. Existem duas razões incomuns, porém, pelas quais a cafeína no chá verde Matcha fornece uma energia muito mais equilibrada e até relaxante do que a agitação nervosa de uma xícara de café. O primeiro são os altos níveis de catequinas encontrados nas folhas em pó da planta jovem de chá verde. Esses antioxidantes extremamente saudáveis ​​​​tendem a se ligar à molécula de cafeína no pó Matcha e retardar sua liberação na corrente sanguínea. Isso leva a uma liberação muito mais suave e sustentada de cafeína, com menor probabilidade de aumentar os níveis de cortisol e levar à tensão corporal ou ansiedade. O segundo é um aminoácido único chamado L-Theanine. Encontrado principalmente na planta do chá, os níveis de L-Theanine são massivamente aumentados no chá verde Matcha em comparação com o chá regular, mantendo as folhas jovens do chá verde na sombra antes de colhê-las. Isso também dá ao Matcha seu sabor de chá verde naturalmente doce e quase cremoso. Os benefícios para a saúde da L-Theanine são tão significativos que se tornou um suplemento popular por si só, mas de longe a melhor maneira de obter L-Theanine em sua dieta é beber uma xícara de chá verde Matcha natural. L-teanina foi observada em estudos científicos para estimular a produção de ondas cerebrais alfa. A manutenção das ondas cerebrais alfa leva a um estado relaxado de clareza mental e alerta calmo, mais frequentemente associado à prática da meditação. L-Theanine também neutraliza diretamente qualquer superestimulação de cortisol ou adrenalina pela cafeína. Isso pode levar a uma energia duradoura e sustentada e capacidade de concentração, sem a pressa e o barulho do café forte ou das chamadas bebidas energéticas. Mais pesquisas descobriram que a L-teanina pode ajudar a baixar a pressão alta, melhorar a memória e as habilidades cognitivas, ter um efeito protetor no cérebro e até mesmo ajudar a melhorar a qualidade do seu sono. 3. Clorofila de limpeza do sangue O método tradicional de colheita das folhas de chá para a produção de Matcha as deixa sombreadas por várias semanas antes da colheita. Isso aumenta significativamente os benefícios para a saúde do chá verde Matcha em comparação com o chá verde comum, particularmente nos níveis de L-teanina, mas também nas concentrações de clorofila. A clorofila é um nutriente incrível com muitos benefícios para a saúde. É altamente alcalino e conhecido por ajudar a equilibrar os níveis de pH no sangue. Um poderoso desintoxicante com propriedades antibacterianas e até antioxidantes, a clorofila é a principal razão pela qual a grama de trigo é considerada tão saudável. O chá verde Matcha é muito mais agradável de beber e uma boa fonte de clorofila de limpeza do sangue. Eu não me preocuparia muito em tomar doses caras de grama de trigo em bares de suco quando você está bebendo chá verde Matcha regularmente. Benefícios do chá verde Matcha em resumo Beber Matcha, com suas calmantes L-Theanine e catequinas reguladoras de cafeína, fornece uma energia muito mais equilibrada e estável do que bebidas energéticas, café ou mesmo chá preto regular. concentração e uma maior sensação de bem-estar. Isso provavelmente se deve aos níveis excepcionalmente altos do aminoácido L-Teanina.

Matcha contém níveis excepcionais de antioxidantes, como galato de epigalocatequina e outras catequinas e flavonóides. Sua classificação ORAC de 1384 o classifica consideravelmente mais alto do que o Açaí.

As ricas concentrações de clorofila encontradas em um bom chá verde Matcha trabalham para alcalinizar e desintoxicar o sangue. O sangue ácido sobrecarregado com toxinas coloca o corpo em risco de doença. Ao limpar o sangue e aumentar seu pH, o corpo tem uma chance melhor de obter mais oxigênio e nutrientes para as células para a cura. Como escolher um bom pó de chá verde Matcha Se você quiser experimentar o chá verde Matcha, há algumas coisas importantes a serem observadas. Em primeiro lugar, se você está comprando um produto por seus benefícios à saúde, como Matcha, não faz sentido ingerir herbicidas residuais, pesticidas ou outros produtos químicos potencialmente prejudiciais. Um chá verde Matcha saudável deve ser certificado como orgânico e, idealmente, vir do Japão, onde a certificação orgânica é de um padrão mais rigoroso do que nos EUA ou na China. O Matcha japonês é considerado o melhor de qualquer maneira e não se trata apenas do sabor superior. Os métodos tradicionais usados ​​na produção e colheita do chá verde Matcha japonês demonstraram aumentar os níveis de antioxidantes e aumentar significativamente a quantidade de L-teanina e clorofila no chá. Depois de muita pesquisa, escolhi este chá verde Matcha orgânico cultivado e produzido no Japão. Tem um sabor muito mais rico e quase cremoso em comparação com o chá verde comum. Também é garantido que é completamente puro e livre de aditivos e não contém níveis detectáveis ​​de pesticidas, fungicidas ou herbicidas. Como a maioria dos bons Matcha, ele vem em vários níveis de qualidade. Se você gostaria de experimentar o chá verde Matcha da mais alta qualidade, experimente o grau cerimonial. Costumo guardar para ocasiões especiais, mas é muito bom. Fazendo chá matcha Para fazer o chá Matcha corretamente, como os japoneses, você usa um pequeno batedor e espuma primeiro. Aqui está um vídeo de exatamente como o Matcha tradicional é feito. Eu tentei dessa maneira e é melhor, mas devo admitir que na maioria das vezes eu simplesmente coloco meia colher de chá em uma caneca, despejo água quente, mas não fervente, e mexo rapidamente. Para beber diariamente, se você não tiver muito tempo, isso é quase tão bom. Recomenda-se desligar a chaleira um pouco antes de ferver e deixá-la descansar por um minuto para que o sedimento assente antes de despejá-lo na xícara para fazer Matcha. Tente despejar água recém-fervida diretamente em um copo e olhar para todas as partículas flutuando nele, se você precisar de algum convencimento sobre o valor disso. O chá verde Matcha tem uma doçura delicada natural e é melhor apreciado sem adoçante, especialmente sem açúcar branco engordante ou adoçantes artificiais. Se você quiser um pouco de doçura extra, experimente uma única gota de estévia, que deve fornecer mais do que suficiente. Espero que você aproveite os muitos benefícios para a saúde do chá verde Matcha, se decidir começar a beber por si mesmo. Pessoalmente, descobri que fornece uma energia muito mais calma e estável do que o café e recomendo-o como uma bebida muito saudável para beber de manhã. Mais

