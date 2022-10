Os 10 principais benefícios para a saúde do suco de grama de trigo

Suco O suco de grama de trigo é algo que você ama ou odeia! Não há duas maneiras sobre este suco, que vem de uma planta que é literalmente um tipo de grama. No entanto, ao contrário da grama comum, há muitos benefícios para a saúde da grama de trigo. Por exemplo, você sabia que uma onça de grama de trigo deve conter o mesmo valor nutricional de até um quilo de folhas verdes? Isso significa que há muitas coisas boas em cada xícara de suco de grama de trigo! Benefícios do suco de grama de trigo Aqui estão alguns dos principais benefícios para a saúde da grama de trigo que você precisa conhecer: 1. Estimulando a Circulação Você sabia que a grama de trigo tem a capacidade de aumentar a quantidade de oxigênio que seu sangue pode armazenar? Wheatgrass é carregado com ferro, que é conhecido por estimular seu corpo a produzir mais glóbulos vermelhos. Mais glóbulos vermelhos significa que mais oxigênio e nutrientes podem ser transportados pelo sangue, para que você tenha uma melhor circulação ao redor. A circulação melhorada beneficia seu corpo em TODOS os sentidos! 2. Limpando o Fígado A maioria das pessoas bebe suco de grama de trigo como agente desintoxicante, pois um dos principais benefícios do suco de grama de trigo é a capacidade da planta de liberar toxinas do corpo. O alto teor de fibras do suco se liga às toxinas, impossibilitando que seu corpo as absorva e, assim, força-as a serem eliminadas. A grama de trigo também é excelente para estimular a função hepática e pode ajudar o fígado a se livrar das toxinas por conta própria. 3. Cura para cima O teor de ferro é um dos principais benefícios para a saúde da grama de trigo, pois o ferro aumenta os glóbulos vermelhos no corpo. Mais glóbulos vermelhos significa entrega mais rápida dos nutrientes de cura que seu corpo precisa para reparar feridas e lesões. Beber suco de grama de trigo pode acelerar a cicatrização de danos e feridas na pele, e você pode até usá-lo como um tratamento tópico para a pele. 4. Livrando-se dos Odores A planta é carregada com clorofila, uma das coisas que oferece excelentes benefícios à saúde da grama de trigo. A clorofila é excelente para se livrar de bactérias, e você descobrirá que beber suco de grama de trigo regularmente é uma das melhores maneiras de melhorar seu hálito. O mau hálito é causado por bactérias na boca e no sistema digestivo, portanto, eliminar as bactérias com o suco será o caminho mais inteligente. Você pode até reduzir os odores naturais do corpo bebendo mais grama de trigo! 5. Tratamento da Artrite A grama de trigo é carregada com clorofila, um nutriente que se acredita combater a inflamação. A artrite é essencialmente o inchaço ao redor das articulações, como resultado do desgaste do tecido articular. Quando as articulações incham, são muito dolorosas e sua mobilidade é reduzida. Graças à clorofila do suco de grama de trigo, você pode combater o inchaço que está causando sua dor e rigidez. É um dos melhores remédios para tentar lidar com a artrite, e você descobrirá que é um excelente analgésico! 6. Reduzindo a Fadiga Quando você sente fadiga, geralmente é porque seu corpo está com falta de energia. Uma pessoa saudável com um corpo saudável é capaz de obter toda a energia de que precisa dos alimentos que ingere, pois seu sangue transporta a energia para uso fácil. No entanto, se você não estiver em boa forma, suas células sanguíneas não podem transportar tanto sangue ou oxigênio quanto precisam. Felizmente, a grama de trigo contém muito ferro, o que aumenta a contagem de glóbulos vermelhos em seu corpo. Com mais glóbulos vermelhos, seu corpo será capaz de transportar a energia necessária para funcionar adequadamente. Um aumento na contagem de glóbulos vermelhos irá combater a fadiga de forma muito eficaz! 7. Combate ao Câncer O suco de grama de trigo foi originalmente descoberto na busca pela cura do câncer e provou ser um dos remédios de prevenção do câncer mais populares. O suco é carregado com clorofila, que é eficaz na purificação do sangue de toxinas, produtos químicos, agentes cancerígenos e radicais livres. O suco de grama de trigo também pode garantir que seu sangue carregue oxigênio suficiente, e o sangue oxigenado é essencial para a prevenção do câncer (o câncer prospera em um ambiente com baixos níveis de oxigênio). 8. Combate à Obesidade Você sabia que beber grama de trigo é uma das melhores maneiras de prevenir a obesidade e promover a perda de peso? O suco de grama de trigo estimula a glândula tireóide, uma das glândulas que produzem os hormônios que seu corpo precisa para funcionar. Desequilíbrios hormonais são um dos principais fatores que contribuem para a obesidade, portanto, equilibrar os níveis de seus vários hormônios é a chave para lidar com o excesso de peso! Além disso, o suco é muito saciante, por isso suprimirá seu apetite e interromperá esses desejos! 9. Aumentando a Imunidade Seu sistema imunológico está sempre na defensiva, tentando manter os vários patógenos e infecções que podem prejudicá-lo. O suco de grama de trigo é carregado em enzimas e aminoácidos que ajudarão a proteger seu corpo de todos os agentes patogênicos e cancerígenos nocivos que podem levar a problemas de saúde. Os nutrientes do suco fortalecerão as células individuais do seu corpo, liberarão as toxinas do fígado e neutralizarão muitos poluentes e substâncias nocivas que podem prejudicar seu corpo. Ao fazer tudo isso, você libera seu sistema imunológico para se concentrar nas principais ameaças à sua saúde! 10. Melhora a Fertilidade Beber suco de grama de trigo é uma excelente maneira de aumentar seu desejo sexual e libido. O suco não apenas fornece muita energia, mas também ajuda a aumentar sua circulação. O fluxo sanguíneo saudável para os vários órgãos sexuais aumenta sua resistência e vitalidade e aumentará a produção de hormônios reprodutivos. Melhorar o fluxo sanguíneo para seus órgãos genitais é a chave para uma atividade sexual saudável e fertilidade. Começando a fazer suco de grama de trigo Uau! Acontece que o suco de grama de trigo é um dos sucos mais saudáveis ​​do planeta! Parece que é hora de adicioná-lo ao meu menu diário de sucos. Com os benefícios listados acima – além dos muitos mais oferecidos pelo suco de grama de trigo – eu vou ter uma boa saúde em pouco tempo! Certifique-se de pegar um espremedor de mastigação de alta qualidade como este. Você não poderá fazer suco de grama de trigo com um espremedor centrífugo mais barato. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

