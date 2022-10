Alimentos Como sua principal defesa contra toxinas alimentares e ambientais, seu fígado é um dos órgãos mais importantes do seu corpo. A sociedade moderna, com seu ar poluído e alimentos e bebidas quimicamente carregados, pode ser particularmente estressante para o fígado. O cardo mariano é uma erva poderosa com capacidade comprovada de proteger, desintoxicar e rejuvenescer o fígado. Veja como usar o cardo de leite para desintoxicação do fígado e o melhor extrato de cardo de leite para um fígado saudável. A importância do seu fígado Seu fígado é a principal planta de processamento químico do seu corpo, realizando mais de 300 funções metabólicas críticas. Ele converte vários compostos nas substâncias que seu corpo precisa para funcionar corretamente e é essencial para uma boa saúde. Entre suas muitas responsabilidades, seu fígado lida com os vários compostos tóxicos que você pode respirar através do ar poluído, ingerir seus alimentos ou beber em sua água ou bebidas todos os dias. Seu fígado é muito bom em seu trabalho, mas não será surpresa para ninguém que nosso ar esteja ficando mais poluído, nossos alimentos de supermercado mais carregados de aditivos químicos e os líquidos que bebemos, como café, refrigerante e bebidas alcoólicas, são cheio de substâncias que precisam ser desintoxicadas pelo fígado. Um fígado sobrecarregado, sobrecarregado por muitas toxinas, pode se tornar lento, gordo e ter dificuldades em desempenhar suas funções mais importantes. Uma vez que isso começa a acontecer, dores de cabeça, fadiga, tom de pele ruim, função imunológica diminuída, problemas gastrointestinais e uma falta geral de energia são apenas o começo dos muitos e variados problemas de saúde que podem resultar. Muitas pessoas relatam uma melhora dramática em uma longa lista de problemas de saúde aparentemente não relacionados quando começam a cuidar do fígado. Uma dieta mais saudável e mais exercícios certamente ajudarão, mas uma das melhores maneiras de começar a curar seu fígado é com uma desintoxicação do fígado. Cardo de leite para desintoxicação do fígado O cardo mariano é uma erva comprovada e potente para curar e desintoxicar o fígado. O composto silimarina encontrado no extrato de cardo de leite tem sido estudado há décadas e agora é reconhecido como um dos melhores suplementos para a saúde do fígado. O cardo mariano e sua silimarina são conhecidos por terem os seguintes benefícios para proteger e desintoxicar o fígado: Cardo de leite aumenta a atividade antioxidante da glutationa A glutationa é considerada o antioxidante mestre do corpo e vital para o funcionamento eficaz do fígado. O extrato de cardo de leite demonstrou aumentar os níveis de glutationa no fígado em até 35% e diminuir o estresse oxidativo. A silimarina no cardo de leite também foi observada para aumentar a superóxido dismutase, outra das enzimas antioxidantes mais importantes do seu corpo para combater os danos dos radicais livres. Proteção das células do fígado A silimarina protege as células do fígado bloqueando ou neutralizando certos compostos hepatotóxicos (tóxicos para o fígado) como álcool, acetaminofeno, tetracloreto de carbono e muitos outros Estudos demonstraram que ‘a silimarina exerce atividade estabilizadora de membrana e antioxidante, promove a regeneração de hepatócitos; além disso, reduz a reação inflamatória e inibe a fibrogênese no fígado.’ Em suma, o cardo de leite fornece proteção de alto nível às células do fígado e melhora sua capacidade de desintoxicar seu corpo. Regeneração Celular Álcool e muitos medicamentos comumente prescritos, como anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), antidepressivos e prescrições para baixar o colesterol, podem ser prejudiciais às células do fígado. A silimarina parece ter a capacidade incomum de promover a regeneração das células hepáticas danificadas por essas substâncias. Extrato de cardo de leite foi observado para ajudar a regenerar as células do fígado em pacientes que sofrem de hepatite crônica e fibrose. Aqui está um pouco mais de informação sobre o cardo de leite Produção de bile A bile é o fluido criado no fígado para quebrar as gorduras no intestino delgado durante a digestão. Acredita-se que o cardo mariano ajude a aumentar a produção de bile, melhorando assim o metabolismo da gordura e potencialmente reduzindo o risco de doenças cardíacas, se tomado regularmente. Reduz a inflamação O consumo excessivo de gorduras poliinsaturadas tem sido associado a um aumento nas citocinas inflamatórias chamadas leucotrienos. Os ingredientes ativos do cardo de leite inibem a enzima 5-lipoxigenase que está envolvida na criação desses leucotrienos e podem ajudar a prevenir a inflamação no fígado. Saúde geral do fígado Você não precisa tomar medicamentos, beber muito álcool ou sofrer de hepatite para se beneficiar de uma desintoxicação do fígado. A menos que você tenha uma dieta e estilo de vida particularmente saudáveis, há uma boa chance de que seu fígado esteja trabalhando bastante apenas para mantê-lo na vida moderna. Ao tomar um bom extrato de cardo de leite e reduzir a quantidade de toxinas que ele precisa processar todos os dias com um programa de desintoxicação, seu fígado finalmente tem a chance de voltar ao que é bom: mantê-lo saudável e se livrar do que não deveria. t estar em seu corpo. Efeitos colaterais do cardo de leite Talvez surpreendentemente para um remédio herbal tão eficaz, o cardo mariano é considerado muito seguro com poucos efeitos colaterais relatados, mesmo em doses fortes por longos períodos. Fezes soltas às vezes são observadas em altas doses e, muito ocasionalmente, náuseas ou distúrbios gastrointestinais podem resultar de muito cardo de leite, embora isso seja mais comumente relatado com chá de cardo de leite. O cardo mariano não é recomendado para mulheres diagnosticadas com câncer de ovário, útero ou mama, tumores fibróides ou endometriose. Esta é uma precaução geral devido a um possível efeito estrogênico leve da erva. Há também a recomendação comum com praticamente todos os suplementos de ervas e eles não devem ser tomados durante a gravidez ou amamentação. Além disso, é recomendável discutir o uso de cardo de leite ou qualquer outro tratamento à base de plantas com seu médico, caso interfira com os medicamentos prescritos. Como tomar extrato de cardo de leite O melhor tipo de extrato de cardo de leite é aquele que tem uma boa concentração do ingrediente ativo silimarina e é altamente biodisponível. Infelizmente, a silimarina não é muito solúvel em água e o chá de cardo de leite não é particularmente eficaz em comparação com cápsulas ou extratos. A silimarina geralmente representa apenas 1 a 4 por cento do total da planta, mas essas cápsulas altamente concentradas são padronizadas para conter 80 por cento de silimarina e outros princípios ativos. A dosagem de cardo mariano é geralmente 1 cápsula tomada 2 a 3 vezes ao dia, de preferência meia hora antes de uma refeição com um copo grande de água. Recomenda-se tomar cardo de leite diariamente por pelo menos um mês, de preferência três meses ou mais para obter melhores resultados. Durante esse tempo, você pode melhorar sua dieta e limitar a ingestão de álcool, refrigerante, produtos fritos e processados ​​e outros alimentos e bebidas não saudáveis. O cardo de leite pode ser muito benéfico para a desintoxicação do fígado e, portanto, para uma boa saúde geral. Dito isto, a doença hepática é um problema de saúde extremamente grave e precisa ser tratado por um profissional de saúde experiente. Se você suspeitar que pode estar sofrendo de problemas no fígado, discuta o uso de cardo de leite para desintoxicação do fígado com seu médico, mas certifique-se de obter um diagnóstico para saber com o que está lidando e como curá-lo. Combinar cápsulas diárias de cardo de leite com uma dieta mais saudável, exercícios regulares e sucos feitos na hora como este várias vezes por semana seria um ótimo começo para melhorar a saúde do seu fígado. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

