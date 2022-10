Qual é o melhor espremedor para folhas verdes?

Suco Por que suco? Juicing tornou-se uma grande tendência entre os entusiastas da dieta e da saúde, e por boas razões. Beber suco fresco, especialmente aqueles que incorporam vegetais e folhas verdes, inunda o corpo com nutrientes e vitaminas essenciais. Os benefícios para a saúde de fazer uma dieta de suco, ou simplesmente adicionar suco ao seu estilo de vida atual, são imensos e vão desde perda de peso e aumento de energia até prevenção de doenças inflamatórias e melhor saúde do cérebro. (fonte) Embora seja simples ver os benefícios de adicionar um suco verde à sua vida, pode ficar confuso quando você começa a analisar as várias técnicas e ferramentas envolvidas na mudança. Para ajudá-lo, reuni cinco dos melhores espremedores do mercado para ajudá-lo a escolher o melhor espremedor para verduras e outras frutas e vegetais difíceis de fazer. O que saber antes de comprar um espremedor Se você está pensando em adotar um estilo de vida de sucos, é importante lembrar de incluir folhas verdes. Esses vegetais escuros são pobres em açúcar e contêm nutrientes importantes, como beta-caroteno e vitamina K, que são difíceis de encontrar em outros lugares. (fonte) Se você está preocupado com o sabor do espinafre pulverizado e da couve, não tenha medo! Há uma abundância de deliciosas receitas de suco verde por aí. Os produtos que estarei analisando são todos os espremedores de baixa velocidade, mastigadores e trituradores, perfeitos para fazer sucos de folhas verdes. Então, por que um espremedor de mastigação/trituração em vez de uma centrífuga? Os espremedores de mastigação, também conhecidos como espremedores de prensagem a frio, esmagam e espremem frutas e legumes em vez de triturá-los. Este processo ajuda a quebrar todos os componentes da planta, liberando a quantidade máxima de nutrientes em seu suco. Os espremedores de mastigação também reduzem a oxidação durante o processo de extração, o que elimina a espuma desagradável e ajuda a prolongar a vida útil dos sucos. Os espremedores de trituração usam uma técnica semelhante. Eles são considerados os mais eficientes na extração de polpa seca porque possuem duas engrenagens em vez de uma, dando-lhes mais potência. No entanto, esse recurso também os torna mais difíceis de limpar. Os espremedores centrífugos não têm o poder de extrair adequadamente o suco de folhas verdes e suas altas velocidades causam perda de nutrientes devido ao calor. Para saber mais sobre as diferenças entre espremedores de mastigação e centrífugos, confira este vídeo: Ao decidir sobre um espremedor de mastigação, há duas coisas principais que você deve sempre procurar: baixa velocidade e alta potência. Os recursos de baixa velocidade ajudam a evitar a oxidação, proporcionando um suco suave com pouca espuma ou separação. A potência e o torque gerais são especialmente importantes ao procurar um espremedor de folhas verdes. Como esses tipos de vegetais tendem a ser mais duros e fibrosos, são necessários espremedores de maior potência para evitar entupimento ou paralisação. Perguntas a serem feitas antes de escolher um espremedor Todo mundo tem estilos de vida, objetivos e preferências diferentes, e é importante levar isso em consideração ao analisar diferentes produtos de suco. O que funciona para uma pessoa pode não ser o melhor para você e vice-versa. Aqui estão algumas perguntas-chave para se fazer: Quanto tempo de suco você tem? Seja honesto com você mesmo. Você está pensando em passar horas sozinho com seu espremedor ou está tentando espremer suco entre reuniões, ioga e pegar as crianças na escola? Se você é como eu e está constantemente correndo de uma atividade para outra, provavelmente desejará procurar um espremedor que minimize o trabalho de preparação e seja rápido de limpar. O que você precisa procurar é um espremedor de mastigação com uma grande abertura de calha para que você não gaste tanto tempo cortando. Procure recursos que minimizem o entupimento e um produto que seja fácil de montar e desmontar. Se você tiver um pouco mais de tempo para se dedicar ao processo de suco, experimente um espremedor de trituração. Com que frequência você planeja fazer sucos? Você está fazendo uma limpeza de suco de 30 dias ou apenas substituindo uma refeição por dia? Você planeja fazer sucos pelos próximos 5 anos ou 50? Se você estiver nisso a longo prazo, vale a pena investir tempo e dinheiro em um espremedor feito de um material mais durável, como aço, em vez de plástico. Além disso, certifique-se de verificar os detalhes da garantia. Algumas garantias duram de 10 a 15 anos, enquanto outras são muito mais curtas e não cobrem todas as peças incluídas no espremedor. Se você está apenas tentando experimentar sucos de vez em quando sem fazer nenhum compromisso de longo prazo, faz sentido economizar algum dinheiro usando plástico. Se você é um espremedor iniciante, também pode procurar por espremedores simples de montar e fáceis de aprender a usar. O que você quer fazer com seu espremedor? Essa parece uma resposta bem simples: suco, certo? Se o suco é tudo o que você procura, não perca seu tempo ou dinheiro com produtos que vêm com uma gama completa de acessórios. No entanto, se você é como eu e gosta de fazer manteigas de nozes caseiras, sorvetes e sorvetes, talvez queira dar uma segunda olhada. Muitos espremedores agora têm a opção de adicionar acessórios para transformar seu espremedor em um acessório de cozinha com várias ferramentas. Você pode fazer tofu, macarrão, sorvetes, moer café, triturar ervas e suco, tudo com uma máquina, reduzindo a desordem e a confusão da cozinha. No geral… Há uma enorme variedade de produtos lá fora, construídos para atender às suas necessidades pessoais. Tome seu tempo ao escolher um espremedor e quando encontrar o certo para você, reserve um tempo para entendê-lo. Cada espremedor funciona de maneira um pouco diferente e você terá uma experiência muito melhor se conhecer seu produto antes de usá-lo. Agora que você conhece o básico, aqui estão cinco dos melhores espremedores para verduras Conclusão O vencedor claro do espremedor de folhas verdes é o espremedor de mastigação lenta anti-oxidante SKG New Generation Wide Chute. Este espremedor contém todas as características básicas de um bom espremedor de folhas verdes. Sua velocidade lenta maximiza a quantidade de nutrientes que chegam ao suco final, enquanto sua alta potência minimiza o número de obstruções de vegetais fibrosos. Ele tem suas desvantagens, como opções de cores limitadas, tamanho alto e dificuldade na primeira montagem, mas esses negativos são insignificantes em comparação com sua longa lista de benefícios. Sua ampla calha de alimentação reduz a oxidação e torna o preparo rápido e simples, seu design é durável, ecológico e seguro para alimentos, e vem com acessórios que transformam este espremedor em uma ferramenta de cozinha multifuncional. 