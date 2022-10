Quais são os melhores suplementos probióticos para IBS?

Probióticos A síndrome do intestino irritável (SII) e distúrbios gastrointestinais (GI) semelhantes são mais comuns do que você imagina. Apesar da prevalência da condição, ainda não se sabe exatamente o que causa esses sintomas desconfortáveis. Recentemente, pesquisadores se interessaram pela relação entre as bactérias intestinais (probióticos) e a saúde intestinal. Dedos cruzados, isso pode ser a chave para uma melhor qualidade de vida para aqueles com SII. Neste artigo, vou dar uma olhada nos melhores probióticos para IBS e como usá-los. Fatos rápidos em resumo: Mais de 1.000 tipos de bactérias vivem no trato GI. Há muitas células do corpo, mas há dez células de bactérias para cada uma. A maioria das bactérias no intestino é desconhecida e não possui meios tradicionais de identificação. Algumas das bactérias no intestino são importantes para garantir que nossos intestinos e trato GI funcionem normalmente; alguns também são benéficos para a nossa saúde geral. Outros tipos, no entanto, podem causar inflamação, infecção ou apenas uma sensação geral de doença. O que se sabe atualmente sobre bactérias intestinais na síndrome do intestino irritável? A pesquisa mostra que as comunidades bacterianas em pacientes com SII são diferentes daquelas sem a condição. No entanto, não está bem definido o que “normal” deve ser. Não se sabe se a microbiota intestinal mudou devido a problemas intestinais ou se eles causam a doença. A alteração da microbiota pode afetar os sintomas? Evidências mostram que a composição de bactérias nos intestinos desempenha um papel na forma como o trato intestinal se desenvolve e funciona. Parece que alterar o equilíbrio de bactérias boas versus bactérias ruins pode levar a uma melhora dos efeitos dos sintomas gastrointestinais crônicos. O contrário também é verdade. Por exemplo, a infecção no trato GI (gastroenterite aguda) pode levar a sintomas crônicos de SII que continuam mesmo após a recuperação da doença que provocou os sintomas em primeiro lugar. Esta é uma condição conhecida como SII pós-infecciosa. O que são probióticos? A palavra probiótico refere-se a microrganismos vivos que proporcionam benefícios positivos à saúde quando administrados em quantidades suficientes; além disso, eles oferecem valor nutricional benéfico. Como tal, eles são considerados suplementos alimentares que podem ser encontrados em produtos alimentícios ou preparados como pós, pílulas ou cápsulas para uso sem receita. Os probióticos podem ajudar com um distúrbio GI como a SII? Estudos sugeriram que tomar certos probióticos diariamente pode melhorar a função intestinal e reduzir sintomas como inchaço e desconforto abdominal geral. (fonte) No entanto, nem todos os probióticos são iguais. A cepa que apresentou o efeito mais benéfico foi a bifidobactéria. (fonte) Ao procurar um probiótico para SII, tente encontrar um que contenha uma variedade de bifidobactérias. Quais são os melhores suplementos probióticos para IBS? Todos nós temos uma composição ligeiramente diferente de microrganismos intestinais. Segue-se que os suplementos não afetarão a todos da mesma maneira. Dependendo de outras condições que você tenha, algumas podem até ser perigosas. Embora sejam de baixo risco, é possível desenvolver efeitos colaterais. Isso pode incluir gases e inchaço adicionais, fezes moles ou até diarreia. (fonte) Embora as reações adversas aos probióticos sejam raras, você deve sempre falar com seu médico antes de iniciar um novo suplemento. Independentemente do suplemento que você toma, você não deve esperar que funcione da noite para o dia. Anote seus sintomas ao longo de várias semanas; se você não se sentir melhor, ou se estiver se sentindo pior, pare imediatamente e discuta um novo plano com seu médico.









