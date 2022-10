O azeite é saudável? CMIO

Alimentos O azeite tem uma longa e rica história em muitas culturas antigas. A evidência do uso do azeite foi encontrada mesmo antes dos tempos egípcios antigos; acredite ou não, as pessoas nas regiões do Mediterrâneo Oriental usam azeite desde cerca de 6000 aC. A Espanha é o maior produtor de azeite com 1,35 milhão de toneladas feitas em 2016, embora grande parte de sua produção não seja exportada. A Itália produziu mais de meio milhão de toneladas e a Grécia vem em terceiro lugar com 0,35 toneladas. (fonte) Nos últimos anos, a Califórnia emergiu como produtora de azeite de qualidade e está se tornando rapidamente o Mediterrâneo dos EUA. Ultimamente tem havido muito debate sobre vários tipos diferentes de gordura e seu impacto na saúde – incluindo o azeite. É hora de explorar os fatos e dar uma olhada no que a pesquisa diz, continue lendo para descobrir se o azeite é realmente saudável. O que é azeite? Simplificando, o azeite é o óleo que é extraído das azeitonas. Fácil né? Adivinhe novamente – há um pouco mais no azeite do que isso. Dependendo de quando e como o azeite é extraído das azeitonas, o azeite varia em tipo e qualidade. Como é feito o azeite Uma vez que as azeitonas são coletadas das oliveiras, elas são lavadas e moídas em uma polpa grossa o mais rápido possível para preservar o sabor e os nutrientes. Ao combinar diferentes variedades de azeitonas, os produtores podem criar azeites com diferentes características e sabores individuais. Na produção tradicional, a polpa é colocada entre as esteiras de cânhamo em uma enorme pilha, que é pressionada por força mecânica para extrair o óleo. Métodos mais modernos envolvem girar a polpa da azeitona para liberar o óleo. O restante da massa sólida é frequentemente usado em ração animal ou fertilizante de plantas. Confira este ótimo vídeo para saber mais sobre como o azeite é feito: O sabor do azeite também depende da localização e do tipo de solo em que as árvores são cultivadas, das condições climáticas, do momento da colheita da azeitona, da técnica de extração do azeite utilizada e da forma como o azeite é embalado e armazenado. O azeite é geralmente classificado de acordo com os padrões do International Olive Oil Council (IOOC). (fonte) Nos EUA, os padrões IOOC não são obrigatórios, mas os produtores são incentivados a aderir a eles. Aqui está o resumo dos diferentes tipos de azeite: Azeite extra virgem O azeite extra virgem é o azeite de melhor qualidade, extraído por uma técnica mecânica chamada prensagem a frio; isso significa literalmente que as azeitonas são comprimidas para separar os líquidos do sólido, em vez de usar calor ou solventes. O azeite virgem extra é o azeite que resulta da primeira prensagem e tem uma acidez muito baixa. Tem um sabor delicado e frutado e varia em cor de amarelo claro a verde brilhante e é melhor usado para regar os alimentos para dar sabor extra ou para temperar saladas. A cor não é indicativa de qualidade ou sabor. O azeite extra virgem orgânico é produzido a partir de azeitonas que são cultivadas sem o uso de produtos químicos antes de serem prensadas a frio. Azeite virgem Este é o melhor azeite de oliva extra virgem em termos de qualidade e é produzido pelo mesmo processo mecânico do azeite extra virgem, mas usando azeitonas um pouco mais maduras. O azeite virgem tem uma acidez ligeiramente superior ao azeite extra virgem, é mais barato mas pode ser utilizado da mesma forma. Azeite Refinado Um azeite insípido produzido a partir de azeite virgem que foi processado por calor, produtos químicos ou filtração. Isso produz óleo com vida útil mais longa, baixa acidez, mas com cheiro desagradável. Azeite Também conhecido como azeite puro, contém uma combinação de azeites refinados e virgens com baixa acidez e sabor e cheiro suaves. Azeite de bagaço Este azeite é produzido a partir do restante da polpa da azeitona após a prensagem a frio. Produtos químicos como solventes são frequentemente usados ​​para extrair o resíduo de óleo e muitas vezes misturados com azeite virgem. Embora este óleo seja bom para fritar alimentos em altas temperaturas, o bagaço de azeitona não é tão rico em nutrientes quanto os azeites de melhor qualidade. Também pode conter compostos de hidrocarbonetos nocivos. Azeite de oliva light Trata-se de uma mistura de diferentes azeites refinados, pelo que é geralmente um azeite de qualidade inferior, mas pode ser utilizado para cozinhar em lume forte. É insípido e muitas vezes incolor. O azeite leve é ​​geralmente usado para cozinhar em altas temperaturas. O que há no azeite? Em termos de conteúdo nutricional, o azeite extra virgem confere o valor nutricional máximo. Duas colheres de sopa de azeite extra-virgem contém cerca de 250 calorias, 20% de cada uma das nossas necessidades diárias de vitaminas E e K, além de ácidos graxos ômega-3 e ômega-6. A gordura do azeite, principalmente o ácido oleico, é em grande parte gordura monoinsaturada, o que significa que pode ser usada em altas temperaturas sem se decompor e formar substâncias potencialmente nocivas. O azeite extra-virgem também contém pelo menos trinta compostos vegetais diferentes, ou fitoquímicos, incluindo oleuropeína, oleocantal, hidroxitirosol e tirosol, todos substâncias poderosas altamente benéficas para a saúde. Então, o que o azeite pode fazer para melhorar nossa saúde? Vantagens antioxidantes Vitamina E, oleuropeína, oleocanthal, hidroxitirosol e tirosol são todos antioxidantes potentes que absorvem substâncias químicas de radicais livres, de outra forma capazes de causar danos às células. Desta forma, eles reduzem o risco de muitas doenças graves. A oleuropeína e o hidroxitirosol foram destacados em pesquisas como tendo efeitos antioxidantes particularmente fortes, tanto em ensaios de laboratório quanto em pesquisas envolvendo participantes humanos. (fonte) Poder Anti-inflamatório do Azeite A inflamação é um processo natural e é uma parte importante da resposta imediata do corpo a uma lesão ou doença. No entanto, a inflamação também desempenha um papel fundamental na doença crônica ou de longo prazo. A inflamação tem sido associada a doenças cardíacas e derrames, diabetes, síndrome metabólica e artrite; A pesquisa destacou a inflamação crônica como uma característica de muitos cânceres e doenças que resultam em danos ao sistema nervoso. Os cientistas estão cada vez mais reconhecendo a importância de abordar a inflamação crônica por si só e tomar medidas preventivas. (fonte) Pesquisas indicam que o ácido oleico e o oleocanthal no azeite têm um efeito anti-inflamatório significativo; oleocanthal foi identificado como tendo um modo de ação semelhante no organismo ao do anti-inflamatório não esteróide Brufen. (fonte) Agente antibacteriano Nossos corpos estão constantemente expostos a uma grande variedade de bactérias, tanto externa quanto internamente. Na maior parte, nosso sistema imunológico faz um ótimo trabalho em mantê-los sob controle, para que geralmente nos causem poucos problemas. No entanto, pode ser um jogo totalmente diferente quando nosso sistema imunológico não consegue controlar uma cepa específica de bactérias. Os organismos podem então se multiplicar rapidamente, causando doenças principalmente através das toxinas que liberam. A oleuropeína e o hidroxitirosol no azeite foram testados contra muitas cepas diferentes de bactérias, incluindo Salmonella e Staphylococcus aureus. Descobriu-se que eles têm atividade antimicrobiana significativa, mesmo contra várias cepas diferentes de bactérias resistentes à penicilina. (fonte) Azeite e colesterol Historicamente, o colesterol tem sido considerado ruim para nós, mas pesquisas mais recentes indicam que isso não é muito preciso. Existem diferentes tipos de colesterol, alguns dos quais são prejudiciais e outros não. Os dois principais tipos são o colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL) e o colesterol de lipoproteína de alta densidade (HDL). O colesterol HDL é realmente útil para diminuir a quantidade de colesterol LDL no sangue e é essencial no corpo para produzir uma variedade de diferentes hormônios e outras substâncias metabolicamente essenciais. O colesterol LDL pode ser subdividido em tipos grandes e pequenos de LDL, e são as pequenas moléculas de LDL que estão associadas a um risco aumentado de problemas de saúde, como doenças cardíacas e derrames. Demonstrou-se que o azeite de oliva não apenas diminui o nível de colesterol LDL no sangue, mas também aumenta a quantidade de HDL no corpo e, portanto, ajuda a reduzir o risco de ataque cardíaco e derrame. (fonte) Azeite ajuda a reduzir a pressão arterial Além dos altos níveis de colesterol ruim, a pressão arterial elevada também apresenta um risco aumentado de ataque cardíaco ou acidente vascular cerebral e insuficiência renal, de acordo com o Joint National Committee on the Prevention, Detection Evaluation and Treatment of High Blood Pressure. (fonte) Uma pesquisa que comparou o efeito do azeite extra-virgem e do óleo de girassol na pressão arterial descobriu que a inclusão regular de longo prazo de azeite na dieta pode reduzir a pressão arterial a ponto de alguns dos participantes não precisarem mais de medicação anti-hipertensiva. (fonte) Outras pesquisas identificaram que o ácido oleico no azeite é o principal responsável pela redução da pressão arterial, o que explica por que óleos como girassol e óleo de soja não têm o mesmo efeito. (fonte) Azeite pode ajudar a combater o câncer O câncer é uma doença que afetou muitas vidas de uma forma ou de outra. Em termos simples, o câncer é um crescimento descontrolado de células que forma aglomerados ou tumores. Ainda temos muito a aprender sobre o câncer e seu tratamento, mas pesquisas usando células cancerosas humanas isoladas indicam que o ácido oleico do azeite suprime o crescimento e estimula a morte das células cancerígenas da mama. (fonte) Azeite e o sistema digestivo Pesquisas indicam que o azeite tem muitos efeitos positivos diferentes no trato digestivo. Estudos demonstraram que o azeite promove a eficiência da vesícula biliar, principalmente no que diz respeito ao esvaziamento. Isso reduz o risco de formação de cálculos biliares. A inclusão regular de azeite na dieta também faz com que o pâncreas e o intestino não tenham que produzir tantas enzimas para digerir os alimentos que ingerimos, de modo que o azeite facilita o funcionamento do sistema digestivo com mais eficiência. A pesquisa também indica que o azeite não só pode ajudar a curar úlceras gástricas, mas também ajuda a proteger contra a formação de úlceras digestivas, como demonstrado em pacientes que tomam medicamentos anti-inflamatórios não esteróides, para os quais as úlceras gástricas podem ser um efeito colateral grave . (fonte) Melhora a função cerebral As várias seções diferentes do cérebro trabalham juntas para controlar e regular todas as outras funções do corpo, permitindo que sejamos as incríveis criaturas que se movem, pensam e sentem que somos. A cognição é a capacidade do cérebro de aplicar as informações que aprendemos de maneira significativa para que possamos entender conceitos, tomar decisões e planejar ações futuras. Em um estudo de longo prazo sobre a cognição cerebral, os participantes que incluíram azeite extra virgem em suas dietas tiveram um desempenho significativamente melhor em testes cognitivos do que pessoas com dieta com baixo teor de gordura. (fonte) O azeite é saudável? Pensamentos finais Em resumo, e respondendo à nossa pergunta inicial… sim, o azeite é saudável, mas depende do azeite que escolher. O azeite extra virgem contém a maior quantidade de antioxidantes e outros nutrientes de todos os diferentes azeites. O efeito combinado da atividade antioxidante e anti-inflamatória, a capacidade de reduzir a pressão arterial e o colesterol LDL enquanto aumenta o colesterol HDL significa que o azeite pode reduzir significativamente o risco de muitas doenças cardiovasculares e renais graves. Se levarmos em conta também a capacidade do azeite de melhorar a função cerebral e combater as bactérias, bem como os efeitos positivos no sistema digestivo, parece que o azeite extra-virgem é uma adição extremamente valiosa à dieta de todos. Mais

