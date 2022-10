Quais são os melhores probióticos para bebês e crianças pequenas?

Probióticos As bactérias no nosso intestino são algumas das mais importantes para o nosso corpo funcionar bem. Essas bactérias saudáveis ​​ajudam na digestão e apoiam nosso sistema imunológico. Quando se trata de seus filhos, você quer apoiar essas boas bactérias da maneira que for melhor para eles. Isso significa encontrar um probiótico de qualidade que atenda especificamente a bebês e crianças pequenas. Analisei alguns dos melhores e compilei uma lista para ajudá-lo a encontrar os melhores probióticos para bebês e crianças pequenas. O que isso faz? Para realmente entender como os probióticos fazem sua mágica, precisamos ter uma pequena lição de biologia. O trato intestinal de cada pessoa é único. Isso significa que nossos corpos são os melhores para determinar quais tipos de bactérias e quanto são necessários. Já existem trilhões de bactérias boas, ruins e benignas vivendo no trato GI. Os probióticos introduzem bactérias boas (ou flora), que lutam por espaço contra as bactérias ruins. Quanto mais bactérias boas você tiver, melhor será sua digestão. Você tem menos gases e inchaço, um sistema imunológico mais saudável e, muitas vezes, uma pele mais clara. Para as crianças, os benefícios incluem melhor digestão, pele e cabelos mais saudáveis ​​e a capacidade de combater esses vírus terríveis que se espalham por creches e centros de recreação. Essa é realmente a essência disso. Este vídeo também explica bem o que os probióticos fazem e por que eles são benéficos para o seu filho. É importante notar, também, que os probióticos podem ter alguns efeitos colaterais não tão agradáveis. Alguns dos efeitos colaterais são muito naturais e resultam do desequilíbrio do trato GI. Isso faz com que menos água seja absorvida pelos alimentos e resulta em diarréia ocasional. Também é possível ter muito probiótico em seu sistema. Os efeitos colaterais disso são simplesmente inchaço, gases e dor potencial na parte inferior do abdômen. Isso não é algo que deve assustá-lo. Se você tiver dúvidas, fale com seu médico de família sobre a dosagem apropriada de probióticos para seu filho. Isso é para mim? Como pais, queremos ter certeza de que nossos filhos estão vivendo a vida mais saudável e mais realizada possível. Pode ser intimidante quando vemos suplementos como probióticos. Os probióticos são apenas uma maneira natural de aumentar as boas bactérias em nosso intestino. Eles ajudam pessoas de todas as idades a digerir melhor e ter um sistema imunológico mais saudável. Os médicos sugerem que bebês nascidos prematuros ou por cesariana, ou bebês alimentados com fórmula, se beneficiam mais dos suplementos probióticos. Quando um bebê nasce por via vaginal, ele recebe as bactérias boas da mãe. Ele ou ela também continua a receber boas bactérias através da amamentação. A amamentação também fornece substâncias chamadas prebióticos. Se seu filho não conseguiu obter bactérias saudáveis ​​por meio desses métodos, tomar um suplemento probiótico pode ser de grande valor. Se seu filho é como meu filho, às vezes ele precisa de um pouco mais de impulso, independentemente de como ele entrou no mundo. Os probióticos podem ajudar com cólicas, diarréia, eczema, problemas intestinais e, como experimentei, assaduras. Portanto, mesmo bebês e crianças pequenas que têm um forte suprimento de boas bactérias podem se beneficiar de tomar um probiótico. Qual deles eu preciso? Pode surpreendê-lo, mas nem todos os probióticos são iguais. Alguns oferecem diferentes nutrientes e tipos de bactérias e visam áreas separadas do trato GI. Os tipos mais populares de bactérias probióticas são Lactobacillus e Bifidobacterium. Lactobacillus Este gênero inclui 18 cepas diferentes de bactérias e reside principalmente no intestino delgado. Bifidobactéria Tendo 8 cepas diferentes de bactérias, este gênero reside principalmente em seu cólon. Este vídeo também descreve outros componentes dos probióticos, incluindo alimentos para as bactérias. https://www.youtube.com/watch?v=5s_eI3iiowI Todas essas informações podem parecer um pouco esmagadoras, então aqui estão algumas dicas básicas para resumir um pouco: Todas essas informações podem parecer um pouco esmagadoras, então aqui estão algumas dicas básicas para resumir um pouco: Como escolher seu probiótico Decida se você gostaria de ajudar na cura de assaduras, cólicas ou problemas intestinais, ou se você quer apenas fornecer um suplemento natural para ajudar nas coisas boas que já estão acontecendo. Decida também se você quer um probiótico que se concentre nos intestinos, cólon ou um que atenda todo o trato gastrointestinal. Como usar seu probiótico Existem diferentes maneiras de obter o probiótico do seu filho em seu sistema. Suas melhores escolhas são entre pós e líquidos, que podem ser adicionados a bebidas, iogurtes ou lanches. Dê uma olhada na rotina diária, dieta e preferências pessoais do seu filho e decida o que funcionaria melhor para você. Como monitorar seu probiótico Embora a overdose de um probiótico seja uma ocorrência incomum, você pode jogar pelo seguro conversando com seu médico de família ou pediatra para entender melhor quanto e com que frequência você deve dar um probiótico ao seu filho. Agora que você é um profissional em probióticos, vamos ver alguns dos melhores do mercado Revisões de probióticos Conclusão Embora todos esses probióticos tenham satisfeito clientes e crianças que agora estão digerindo e se sentindo muito melhor, acho que o melhor probiótico para bebês e crianças pequenas é o Zahler Kidophilus. O suplemento de Zahler fornece ao seu filho as bactérias saudáveis ​​de que ele precisa para digerir melhor os alimentos e fortalecer seu sistema imunológico, sem criar uma briga por tomá-lo ou quebrar o banco. Pode durar até 48 dias se usado uma vez ao dia. E embora possa ter um sabor e cheiro mais manufaturados, a maioria acha que seus filhos gostaram do sabor e mostraram pouca ou nenhuma reclamação em tomá-lo diariamente. O Probonix Probiótico, por outro lado, tinha um sabor de uva que muitos afirmaram não ser muito bom. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

