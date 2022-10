Quais são as melhores barras de proteína para mulheres?

Barras Como mulher, a vida pode ser um pouco circense. Entre fazer malabarismos com trabalho, família e tarefas domésticas, caronas intermináveis ​​para prática de futebol e dança, ocupada muitas vezes não é uma palavra adequada para descrever a vida de uma mulher do século 21. Muitas vezes isso significa que estamos ocupados nos concentrando em todos os outros, e não atendem às nossas próprias necessidades – especialmente quando se trata de nutrição. Uma maneira de obter proteína essencial suficiente diariamente é adicionando uma barra de proteína à sua dieta. Então, vamos dar uma olhada nas melhores barras de proteína para mulheres. Quem deve usar barras de proteína? Nós, mulheres, estamos tão preocupadas com nossos filhos bebendo leite suficiente para sua dose diária de cálcio e garantindo que nossa outra metade tome seu multivitamínico diário, mas podemos esquecer de cuidar de nós mesmas ao longo do caminho. A mulher média deve ingerir cerca de 0,36 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Isto é apenas para continuar com a agitação da vida diária. Para as mulheres que gostam de se exercitar, você deve procurar 1 grama de proteína para cada quilo de peso corporal. Isso significa que a mulher média de 150 libras deve incluir 150 gramas de proteína em sua dieta diária. Se uma referência de 1 grama de proteína por quilo de peso corporal é uma meta difícil para você, as barras de proteína são uma maneira fácil de atender às suas necessidades de proteína. Eles também significam que você pode evitar o incômodo e a bagunça associados à proteína em pó. Com cerca de 20 gramas de proteína por barra, eles fornecem um impulso de baixa caloria em direção ao seu objetivo. Você pode guardar alguns em sua bolsa para uma longa viagem de carro, um lanche entre as refeições ou até mesmo quando deseja um doce. Convenhamos, é certamente mais conveniente do que guardar peitos de frango na bolsa! O que as barras de proteína farão por você? As barras de proteína não são apenas uma maneira conveniente para as mulheres ocupadas atenderem às suas necessidades nutricionais diárias, mas também são uma ótima ferramenta de perda de peso. Se você deseja manter o ganho de peso sob controle, as barras de proteína podem ser uma ótima alternativa com baixo teor de açúcar para satisfazer seu desejo por doces. Com sabores como massa de bolo e manteiga de amendoim, você pode se deliciar e obter toda essa proteína ao mesmo tempo. Além disso, estar repleto de proteínas e fibras significa que você se sentirá mais satisfeito por mais tempo e até mesmo interromperá a fome antes que ela comece. Claro, você tem o bônus adicional de reter a massa muscular magra consumindo lanches ricos em proteínas, o que ajuda a perder mais peso da gordura e manter o músculo pelo qual você trabalhou tanto. Como escolher uma barra de proteína Embora as barras de proteína possam ser um ótimo complemento para sua dieta, nem todas as barras de proteína são iguais. Certifique-se de procurar uma opção de baixa caloria sem açúcar. As mulheres devem ingerir apenas cerca de 25 gramas de açúcar por dia – você não quer usar toda essa quantidade em uma mísera barra de proteína! Um leitor de rótulos experiente sabe que é tanto sobre o que é não dentro como o que é. Tente evitar produtos com corantes e adoçantes artificiais. Procure alimentos bons, antiquados e integrais. Whey protein, nozes e sementes são exemplos de proteína alimentar real. Mesmo que uma barra tenha um sabor incrível, lembre-se de verificar o rótulo quanto ao teor de calorias e gordura. Algumas barras são projetadas para grandes homens de fisiculturismo com o objetivo de conseguir isso Hulk Hogan olhar – não é ideal para sua mulher média. Uma barra com não mais de 300 calorias é uma boa escolha como lanche pós-treino ou como substituto de refeição. As melhores barras de proteína para mulheres Escolher a barra de proteína certa para você pode ser uma tarefa difícil. Para ajudá-las, analisei todas as opções disponíveis e selecionei cinco que acho que seriam uma excelente adição à dieta de qualquer mulher. Eu listei prós e contras de cada um e até os classifiquei de um a cinco, deixando você com o meu favorito geral.









Nossa escolha Para mim, o bar Oh Yeah tem que ser o vencedor geral. Simplesmente porque eles oferecem uma ótima fonte de proteína de qualidade. Além disso, se eu puder comer um doce sem culpa que tenha granulado por cima, serei uma mulher feliz! Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação