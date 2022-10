Alimentos Na última década, os chás de ervas cresceram significativamente em popularidade. Numerosas empresas de chá de grandes marcas projetaram sua própria linha de chás de ervas. Um dos mais populares é o chá verde. Alegações de ajudar na perda de peso são apenas uma das razões pelas quais muitas pessoas voltaram sua atenção para o chá verde. No entanto, existem muitos equívocos em torno do chá verde e seus benefícios precisos para a saúde. Embora saibamos que é bom para nós, exatamente por que é um mistério. Alguém recentemente me perguntou qual é o melhor chá verde para náuseas. Na época, eu não sabia a resposta. Como a maioria das pessoas, eu estava confuso sobre qual chá de ervas ajuda qual doença! Então resolvi investigar melhor o assunto. O que é Chá Verde? O chá verde é uma bebida originária da China. Este tipo particular de chá é feito de folhas de Camellia sinensis, um arbusto perene muitas vezes referido como a ‘Árvore do Chá’. O consumo de chá verde remonta a milhares de anos, originalmente durante o reinado do imperador Shennong na China. Atualmente, a produção está espalhada por toda a Ásia. Quais são os benefícios do chá verde? O consumo de chá verde aumentou drasticamente em todo o mundo ocidental devido à abundância de benefícios à saúde associados à bebida. Tem sido alegado para fazer tudo, desde baixar o colesterol para ajudar na perda de peso. Há também muito equívoco sobre o que o chá verde pode fazer por você, na verdade, não é uma cura milagrosa. Nenhum alimento ou bebida sozinho pode curar doenças, a saúde geral depende muito do estilo de vida. No entanto, há uma série de benefícios comprovados de beber chá verde. Aqui estão os meus três primeiros. #1 – O poder dos antioxidantes O chá verde funciona como um poderoso antioxidante porque é embalado com polifenóis como catequinas e flavonóides. (fonte) Ele também contém Epigalocatequina Gallato (EGCG), outro poderoso antioxidante que demonstrou tratar várias doenças. Portanto, o poder dos antioxidantes do chá verde pode beneficiar sua saúde geral. #2 – Capacidades de queima de gordura O chá verde demonstrou aumentar a taxa metabólica quando consumido. (fonte) Esta é uma das razões pelas quais é um ingrediente popular em suplementos de queima de gordura. #3 – Reduz o risco de câncer Numerosos estudos mostraram como o consumo de chá verde pode ajudar a diminuir o risco de vários tipos de câncer, incluindo: https://www.youtube.com/watch?v=zoTO8fQvOLQ O chá verde ajuda na náusea? Infelizmente, apesar dos inúmeros benefícios comprovados para a saúde que o chá verde tem a oferecer, um remédio para náusea não é um deles. Na verdade, muitas pessoas que bebem chá verde acabam com desconforto gástrico. Cafeína O chá verde contém cafeína como um de seus principais componentes. Embora não tanto quanto o chá preto ou o café, ainda há o suficiente para causar dor de estômago, especialmente se consumido em grandes quantidades. A cafeína aumenta a quantidade de ácido no sistema digestivo, o que pode irritar o estômago, causando náusea e dor. Especialmente se você toma cafeína com o estômago vazio ou é particularmente sensível à cafeína. De acordo com o Centro Nacional de Medicina Complementar e Alternativa, a cafeína também pode causar tonturas, dores de cabeça e até diarreia. Polifenóis Embora já tenhamos notado os efeitos benéficos de polifenóis como catequinas e flavonóides, estes não são os únicos encontrados no chá verde. Os taninos, também incluídos nos polifenóis encontrados nas folhas de chá verde, podem causar desconforto gástrico e náusea. E quanto ao enjoo matinal? Deve-se notar que o chá verde não é recomendado durante a gravidez. Embora você possa ficar tentado a experimentar esta bebida saudável para aliviar os sintomas da doença matinal (ou devo dizer o dia todo), o chá verde pode realmente inibir a absorção de ácido fólico e, portanto, não é recomendado para mulheres grávidas. Algum chá de ervas ajuda a náusea? Sim. Embora o chá verde possa não ser o melhor remédio para a náusea, existem vários chás de ervas que podem ajudar a aliviar essa sensação constante de enjoo. A náusea pode ocorrer por vários motivos. De ansiedade leve a doenças crônicas, infecções ou alterações nos hormônios, a náusea pode afetar qualquer pessoa a qualquer momento. Beber certos chás de ervas pode ajudar a reduzir a náusea em alguns casos. A maioria dos chás de ervas é segura, no entanto, se você estiver grávida ou usando qualquer forma de medicamento, consulte seu médico antes de usar chás de ervas para fins medicinais. Para ajudar aqueles que procuram um remédio para náusea, selecionei quatro dos melhores chás de ervas que podem aliviar a náusea para compartilhar com você.







Para concluir Embora a resposta para a pergunta “qual é o melhor chá verde para náuseas?” é não usar chá verde, espero que isso tenha esclarecido alguns dos equívocos em torno da bebida extremamente benéfica. Além disso, espero que alguns desses chás de ervas alternativos sejam úteis em sua busca por um remédio para náusea. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

