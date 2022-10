Os melhores aminoácidos para ansiedade e depressão

Aminoácidos Se você sofre de depressão, encontrar um tratamento seguro e eficaz pode ser um grande desafio. Os suplementos de aminoácidos são uma opção natural promissora para combater a baixa energia e a falta de sono que andam de mãos dadas com a depressão. Analisei de perto os melhores aminoácidos para a depressão e compartilharei tudo o que você precisa saber. Desde as marcas mais populares do mercado até a escolha do produto que é melhor para você. Os perigos da depressão Embora os pacientes muitas vezes o escondam bem, a depressão é uma doença debilitante que custa milhares de horas em perda de produtividade todos os anos. (fonte) É mais do que simplesmente sentir-se triste. Pessoas com depressão crônica têm uma distinta falta de energia e entusiasmo para suas vidas diárias. Isso torna difícil reunir energia para estar presente no momento e se destacar tanto em casa quanto no trabalho. Nos Estados Unidos, estima-se que 15 milhões de pessoas sofrem de depressão todos os anos. (fonte) Embora muitos sejam capazes de encontrar alívio através de medicamentos convencionais, como inibidores seletivos de recaptação de serotonina (ISRSs) (fonte), outros estão desapontados com os resultados. Além disso, muitas pessoas relutam em recorrer a medicamentos farmacêuticos, pois não estão de acordo com o estilo de vida natural que desejam viver. Em alguns casos vale a pena tentar algo diferente. A maioria dos medicamentos convencionais para o tratamento da depressão aumenta os aminoácidos do corpo transportando-os de forma diferente. Uma alternativa é adicionar aminoácidos ao corpo tomando um suplemento oral. Aminoácidos: os fatos Como os blocos de construção das proteínas, os aminoácidos (fonte) são uma parte essencial da vida. A proteína desempenha um papel enorme na manutenção da saúde total do corpo. Os aminoácidos são especialmente importantes para a construção de músculos e tecido cerebral. Os aminoácidos também são os precursores de nossos produtos químicos cerebrais (chamados neurotransmissores), como a serotonina. Estes regulam os níveis de humor e energia. (fonte) Uma interrupção nos neurotransmissores pode levar a sintomas indesejados, incluindo dificuldade de concentração, ansiedade, ganho de peso, perda de memória e, nos piores casos, depressão crônica. Vantagens dos aminoácidos para tratar a depressão Normalmente obtemos todos os aminoácidos de que necessitamos através de uma alimentação saudável. No entanto, doenças como a depressão podem deixar seu corpo fora de controle e impedir que você obtenha a quantidade adequada de aminoácidos através da dieta. Nesses casos, um suplemento dietético de aminoácidos pode restaurar os níveis de aminoácidos do corpo ao normal. Por mais de três décadas, pesquisas científicas mostraram que existe uma correlação entre a falta de aminoácidos e os sintomas cerebrais. (fonte) O triptofano especialmente foi documentado como benéfico para aumentar os níveis de serotonina natural no cérebro. Tomar suplementos de aminoácidos é uma maneira fácil de ajudar a equilibrar a química do seu cérebro. Você pode encontrar sentimentos de ansiedade, medo e pânico diminuindo quando seus neurotransmissores são restaurados a níveis saudáveis. Em muitos casos, os suplementos de aminoácidos também podem tratar a insônia melhorando o sono REM. Os suplementos de aminoácidos não são apenas mais leves do que os medicamentos comerciais, você pode facilmente modificar sua dosagem para atender às suas necessidades. A química cerebral equilibrada permitirá que seu cérebro realize melhor a tarefa. É simples assim. Procurando os melhores aminoácidos para a depressão Se você está sofrendo dos sintomas da depressão, pode ser uma boa ideia experimentar os suplementos de aminoácidos. No entanto, com tantas opções por aí, decidir qual marca usar pode ser complicado. Como você pode ter certeza de que os suplementos que você toma têm os ingredientes certos e não vão fazer você jogar seu dinheiro pelo ralo? Felizmente, fiz minha pesquisa e encontrei algumas das melhores marcas de suplementos de aminoácidos do mercado. Vou falar sobre minhas principais escolhas e mostrar o que é único em cada uma delas. Espero que isso torne mais fácil para você tomar uma decisão informada sobre o que é melhor para o seu corpo. Como acontece com qualquer suplemento, é importante que você discuta sua escolha com um profissional de saúde antes de começar a tomar aminoácidos. Isso é especialmente importante se você estiver tomando medicamentos para depressão. Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

