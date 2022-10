Quais são os melhores probióticos para perda de peso?

Probióticos Os suplementos probióticos são uma das tendências de saúde que mais crescem e por boas razões – eles têm muitos benefícios. Uma coisa que muitas pessoas querem aproveitar é o fato de que os probióticos podem ajudar na queima de gordura. Continue lendo para aprender sobre alguns dos melhores probióticos para perda de peso. O que são probióticos e por que eu preciso deles? Muitas pessoas costumam pensar nas bactérias como prejudiciais ao corpo – no entanto, isso apenas pinta parte da imagem. Embora as bactérias externas possam prejudicá-lo se entrarem em seu corpo, seu sistema digestivo também abriga 100 trilhões de bactérias benéficas de 500 espécies diferentes (fonte), formando parte integrante de seus sistemas digestivo e imunológico. Sem essa flora intestinal, você provavelmente não seria capaz de sobreviver. A relação entre os seres humanos e sua flora intestinal é descrita como sendo mutuamente benéfica. O hospedeiro humano fornece aos microrganismos um lugar quente e seguro para viver, juntamente com abundância de alimentos. Em troca, os micro-organismos ajudam a digerir os alimentos, a absorver nutrientes e a impedir a entrada de bactérias que podem prejudicá-lo – eles fazem isso tomando todo o espaço e comida disponíveis para si, evitando que bactérias nocivas se movam. Se o equilíbrio em seus microrganismos intestinais for interrompido, isso pode afetar negativamente sua saúde. Uma das causas mais comuns de uma ruptura da flora intestinal é tomar um antibiótico. Embora os antibióticos sejam úteis na medida em que matam as bactérias nocivas, eles também eliminam muitas das bactérias boas. Essa interrupção da flora intestinal pode causar efeitos colaterais, como diarreia. Os probióticos foram definidos cientificamente como “microrganismos vivos que, quando administrados em quantidades adequadas, conferem um benefício à saúde do hospedeiro”. (fonte) Os probióticos incluem alimentos tradicionais como iogurte, kefir, missô, kimchi e chucrute, mas também pílulas e cápsulas fabricadas especificamente com microorganismos em seu interior. Dica profissional Adicionar alimentos probióticos ou tomar um suplemento probiótico pode ter uma ampla variedade de benefícios à sua saúde. O uso mais comum e, possivelmente, o uso mais cientificamente comprovado dos probióticos é regular a digestão. IBS, IBD, diarréia infecciosa e diarréia relacionada a antibióticos podem ser tratadas com sucesso com probióticos. (fonte) Gases crônicos, constipação e inchaço também podem ser aliviados com probióticos. Alguns usos menores para os probióticos incluem melhorar o sistema imunológico, tratar eczema e tratar e prevenir infecções fúngicas vaginais. Aqueles que tomam probióticos regularmente relatam uma diminuição na frequência de resfriados – na verdade, um ditado comum é que 80% do seu sistema imunológico está localizado no sistema digestivo. Pode ser uma surpresa, mas há até evidências de que o uso de probióticos pode ajudá-lo a perder peso. Em um estudo feito no Japão, mais de 200 pessoas com excesso de peso foram obrigadas a beber sete onças de leite fermentado diariamente por doze semanas – algumas dessas pessoas bebiam leite com adição de probióticos e outras não. Após 12 semanas, aqueles que beberam o leite fermentado probiótico perderam até 9% de sua gordura visceral, que é a gordura que envolve seu coração e outros órgãos e é o tipo de gordura mais insalubre para se ter em excesso. (fonte) Os pesquisadores acreditam que esse efeito de perda de peso é devido aos organismos adicionados que consomem o excesso de nutrientes e calorias que a pessoa não precisa. (fonte) Os resultados do estudo sugerem que consumir probióticos diariamente pode ajudá-lo a atingir suas metas de perda de peso. No entanto, deve-se notar que, embora os probióticos certamente possam ajudar, não é suficiente perder uma quantidade significativa de gordura se você também não mantiver uma dieta moderada e se exercitar regularmente. O que procurar em um suplemento probiótico Os suplementos probióticos mais eficazes têm algumas características em comum que você deve procurar ao fazer compras. Quanto maior o número de organismos por porção, melhor, e uma grande variedade de cepas também é boa. Cápsulas de liberação programada, ou cápsulas projetadas para resistir às forças do ácido estomacal, são mais eficazes do que outros tipos de pílulas. Os prebióticos são nutrientes que alimentam as bactérias existentes que já vivem dentro de você. Procure um probiótico contendo um prebiótico para obter a máxima eficácia. Aqui está um vídeo com mais informações sobre prebióticos. Se você optar por comprar seus probióticos online, procure um que não exija refrigeração. Muitos suplementos probióticos precisam ser mantidos frescos, ou então os organismos podem morrer. Como você não pode refrigerar seus suplementos enquanto eles estão sendo enviados para você (e quem sabe quanto tempo isso levará), é melhor escolher um suplemento que não precise ser refrigerado. 5 dos melhores probióticos para perda de peso Conclusão Se você está tomando probióticos para ajudar na perda de peso, o suplemento que eu mais recomendo é o BioGanix BIOPRO-50. Ele fornece 50 bilhões de organismos diariamente, o que deve acelerar seu metabolismo mais rapidamente do que outros que fornecem menos organismos. BioGanix BIOPRO-50 também lhe dará energia aumentada – o que naturalmente faz com que você coma menos e se mova mais, agravando os grandes efeitos da perda de peso. O próximo vice-campeão é o Hyperbiotics PRO-15, porque possui um grande número de cepas e as cápsulas são projetadas para fornecer o maior número possível de organismos ao intestino. No entanto, como o BIOPRO-50 ainda tem dez vezes mais organismos, ele ofusca o Hyperbiotics PRO-15. Além disso, menos pessoas relatam efeitos colaterais do BIOPRO-50 do que do Hyperbiotics PRO-15. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação