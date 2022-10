Melhor multivitamínico para adolescentes – ambição de saúde

Multivitamínico Escolher o multivitamínico certo para o seu filho adolescente pode ser uma experiência assustadora. Existem tantas marcas diferentes e muita desinformação por aí, então saber quais produtos são os melhores pode ser um verdadeiro desafio. Em vez de tentar o método caro de tentativa e erro e desperdiçar dinheiro em suplementos que podem até não funcionar, é uma boa ideia investir algum tempo para aprender o que torna um multivitamínico a escolha certa para seu filho adolescente. Eu selecionei alguns dos melhores multivitamínicos para adolescentes para tornar esse processo um pouco mais fácil para você. Multivitaminas são projetadas para fornecer as vitaminas e nutrientes essenciais necessários para o corpo funcionar com a máxima eficiência. Os seres humanos geralmente recebem suas vitaminas dos alimentos, no entanto, em nossa era de alta velocidade e tudo instantâneo, a nutrição adequada caiu no esquecimento. Mesmo que você faça o possível para fornecer refeições saudáveis ​​para seus filhos, eles geralmente procurarão opções menos saudáveis ​​em seu próprio tempo. Alimentos ricos em gordura, açucarados e gordurosos são quase viciantes e os jovens nem sempre estão cientes dos danos que esses alimentos podem causar ao corpo. Você pode ler mais sobre o efeito da junk food nos jovens aqui. Depois de decidir começar a dar ao seu filho um multivitamínico, escolher o certo para eles é o próximo passo. O melhor multivitamínico para adolescentes conterá 100% do valor diário de vitaminas A a K e também fornecerá uma porcentagem significativa das necessidades de nutrientes essenciais do adolescente, como cálcio e ferro. Outros fatores, como o estilo de vida de sua família e as atividades que seu adolescente gosta, serão fatores do multivitamínico que você escolher. Este pequeno vídeo detalha alguns fatos importantes sobre multivitaminas: https://www.youtube.com/watch?v=5nkqBQHWoKI Alguns céticos insistem que os adolescentes devem obter a maioria de seus nutrientes dos alimentos. Eles acreditam que os multivitamínicos incentivam hábitos alimentares pouco saudáveis ​​porque as pessoas que os tomam acreditam que podem substituir frutas e vegetais saudáveis ​​por uma simples pílula.

ta

Eles estão corretos ao dizer que as pessoas devem escolher alimentos nutritivos em vez de tomar suplementos. No entanto, os adolescentes não têm o conhecimento para entender como a junk food que eles amam afetará seus corpos no futuro, então as multivitaminas são uma excelente maneira de garantir que eles tenham a nutrição necessária para crescerem fortes e saudáveis. Alguns céticos insistem que os adolescentes devem obter a maioria de seus nutrientes dos alimentos. Eles acreditam que os multivitamínicos incentivam hábitos alimentares pouco saudáveis ​​porque as pessoas que os tomam acreditam que podem substituir frutas e vegetais saudáveis ​​por uma simples pílula.taEles estão corretos ao dizer que as pessoas devem escolher alimentos nutritivos em vez de tomar suplementos. No entanto, os adolescentes não têm o conhecimento para entender como a junk food que eles amam afetará seus corpos no futuro, então as multivitaminas são uma excelente maneira de garantir que eles tenham a nutrição necessária para crescerem fortes e saudáveis. Nutrientes Nutrientes específicos são necessários para os adolescentes, a fim de promover uma ótima saúde, níveis de energia e suporte para corpos em crescimento. Nutrientes particularmente úteis para adolescentes incluem: Vitamina B Um nutriente essencial para a produção de energia e função cerebral, a vitamina B é uma parte importante da dieta de qualquer adolescente. Espera-se que os adolescentes se concentrem por mais tempo na escola do que as crianças mais novas, portanto, garantir que eles tenham vitamina B suficiente para evitar o atraso de energia os ajudará a ter sucesso. Zinco Os meninos adolescentes requerem o dobro da quantidade de zinco do que as meninas, porque é essencial para o bom funcionamento do sistema reprodutor masculino. A dosagem recomendada de zinco para meninos é de 14mg, enquanto para meninas é de apenas 7mg. Ferro As mulheres jovens são especialmente propensas à deficiência de ferro e anemia devido à perda frequente desse mineral essencial durante o ciclo menstrual. As meninas adolescentes precisam de até 15 mg de ferro diariamente, enquanto os meninos precisam de cerca de 11 mg. O ferro é essencial para a formação da hemoglobina, que transporta oxigênio pelo sangue e por todo o corpo. Vitamina A A vitamina A é um nutriente essencial em meninos e meninas adolescentes. Crescimento normal, imunidade, saúde ocular e desenvolvimento cerebral requerem quantidades suficientes de vitamina A. Cálcio Obter cálcio adequado é necessário para o rápido crescimento que ocorre em crianças e adolescentes. Certificar-se de que os adolescentes obtêm cálcio suficiente quando são jovens pode evitar o enfraquecimento e a fraqueza dos ossos, que geralmente ocorrem mais tarde na vida. (fonte) Se seu filho tiver alguma condição médica ou tomar um medicamento prescrito, consulte seu médico antes de iniciar um regime multivitamínico. Pergunte ao seu médico sobre quaisquer interações com medicamentos que seu filho toma para garantir que o suplemento escolhido seja seguro. Avaliações Conclusão Embora todas essas marcas sejam incrivelmente populares entre os adolescentes e produtos perfeitamente bons por si só, o melhor multivitamínico para adolescentes é claro. Os multivitamínicos Rainbow Light Active Health Teen fornecem o melhor retorno possível em termos de densidade de nutrientes e benefícios gerais para adolescentes ativos. A dosagem ajustável e a falta de ingredientes supérfluos tornam este multivitamínico a escolha perfeita para adolescentes que podem comer bem em casa, mas fazem escolhas menos sensatas em seu próprio tempo. A fórmula Brain and Focus da Rainbow Light vem em segundo lugar porque pode ter dupla função – fornecer nutrição e foco para adolescentes e seus pais. No entanto, como alguns dos ingredientes à base de plantas desta fórmula podem interagir negativamente com uma variedade de medicamentos, ela não é considerada a mais abrangente das fórmulas da Rainbow Light. Mais

Disclaimer – (English version>) This content has been prepared based on information from research, additional publications, or the translation/verification work of a volunteer editor of this web council. This is a non-profit service. It is strongly recommended that all details and information published be carefully verified. We never allow medication recommendations, medication package inserts or any medication guidance. We never allow partisan politics as information.

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

Conteúdo baseado na seguinte compilação