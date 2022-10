Óleo de peixe vs óleo de fígado de bacalhau vs óleo de krill: qual é melhor para sua saúde?

ômega-3 Óleo de peixe, óleo de fígado de bacalhau e óleo de krill oferecem os benefícios para a saúde dos ácidos graxos ômega-3, em particular, EPA e DHA. O óleo de fígado de bacalhau vem com nutrição adicional na forma de vitaminas A e D. O óleo de krill é mais sustentável do que o óleo de peixe e o óleo de fígado de bacalhau, além de ser claramente mais potente. Nos últimos anos, tornou-se mais aparente o quão importante são os ácidos graxos ômega-3. Infelizmente, a maioria de nossas dietas tendem a ser deficientes. Assim, nasceu o suplemento de ômega-3. Mas qual ômega-3 é melhor para sua saúde? É óleo de fígado de bacalhau? O óleo de peixe é o melhor? Ou o óleo de krill é o número um entre os ômega-3? Neste artigo vou responder a todas essas perguntas e muito mais. Também esclarecerei alguns equívocos comuns sobre pílulas superfaturadas e cheias de poluentes e lhe direi todas as real fatos sobre esses três suplementos populares de ômega-3. O que são ácidos graxos ômega-3 e por que devemos nos importar? Óleo de fígado de bacalhau, óleo de peixe e óleo de krill são fontes genuínas de ácidos graxos ômega-3. Quando você toma um suplemento cheio desses ácidos graxos essenciais (EFAs), eles são divididos em DHA (ácido docosahexaenóico) e EPA (ácido eicosapentaenóico). O EPA e o DHA são responsáveis ​​por inúmeras funções no corpo humano e têm muito a oferecer à sua saúde física e mental. Uma quantidade séria de pesquisas científicas foi para a área dos benefícios de saúde do ômega-3 e esses EFAs comprovadamente ajudam em várias condições, como: EPA e DHA são importantes para adultos e crianças. No entanto, pesquisas mostraram que a maioria dos americanos não obtém ômega-3 suficiente em suas dietas e, portanto, a suplementação é uma escolha sensata para a maioria das pessoas. (fonte) É importante lembrar que todos os três produtos oferecem ácidos graxos ômega-3 na forma de EPA e DHA. O que você escolher é uma ótima maneira de garantir que você esteja recebendo esses ácidos graxos essenciais muito importantes em sua dieta. A escolha principal se resume a fatores de preferência e estilo de vida. O que é o óleo de fígado de bacalhau? O óleo de fígado de bacalhau é apenas isso, óleo que é extraído do fígado do bacalhau. Os fígados são cozidos no vapor e prensados ​​durante o processo de extração. A quantidade de DHA e EPA encontrada no óleo de fígado de bacalhau é exatamente a mesma do óleo de peixe. A única diferença é que, por ser extraído do fígado do peixe, inclui vitaminas lipossolúveis A e D (estas vitaminas são armazenadas no fígado). Uma desvantagem do óleo de fígado de bacalhau é que, como um dos trabalhos do fígado é filtrar substâncias nocivas e toxinas do corpo, as cápsulas de óleo de fígado de bacalhau são mais propensas a ter níveis mais altos de PCBs e outros contaminantes. O que é óleo de peixe? O óleo de peixe é colhido de água fria, peixes oleosos. Estes podem ser cultivados em águas profundas ou capturados na natureza. Ao contrário do óleo de fígado de bacalhau, a carne do peixe é prensada para extrair o óleo. As fontes incluem: arenque

Linguado

Cavalinha

Salmão

Atum albacora

Sardinhas

Bacalhau

Também pode ser extraído de foca ou gordura de baleia O que é o óleo de Krill? Krill (Euphausia superba) são pequenos crustáceos de aparência semelhante aos camarões. Eles se alimentam de plâncton e são encontrados em oceanos em todo o mundo, no entanto, a maioria dos Krill colhidos para seu óleo são encontrados na Antártida. Krill existem em números incrivelmente grandes. De fato, a massa de krill que vive no oceano Antártico é superior a 500 milhões de toneladas. Devido ao grande volume de krill nos oceanos, eles são incrivelmente renováveis ​​e podem facilmente abastecer humanos e vida marinha. Isso torna o óleo de krill muito mais sustentável do que o óleo de peixe ou o óleo de fígado de bacalhau. Quando escolher o óleo de fígado de bacalhau Quando escolher o óleo de peixe Quando escolher o óleo de Krill Conclusão No geral, se você está procurando o suplemento de ômega-3 da mais alta qualidade, um suplemento de óleo de krill superior seria a escolha número um. Mas se você estiver com orçamento limitado, o óleo de fígado de bacalhau pode ser a escolha sábia. No entanto, se você é novo em suplementos de ômega-3 e deseja um suplemento com preço razoável que se adapte a toda a família, o óleo de peixe pode ser a escolha para você. No entanto, em termos de qual suplemento é melhor para sua saúde, já que todos oferecem quantidades significativas de DHA e EPA, eles oferecem igualmente os mesmos benefícios à saúde associados aos ácidos graxos ômega-3. Mais

Isenção de responsabilidade – (versão em português): Este conteúdo foi preparado com base em informações de pesquisas, publicações adicionais ou no trabalho de tradução/verificação de um editor voluntário deste conselho web. Este é um serviço sem fins lucrativos. É altamente recomendável que todos os detalhes e informações publicadas sejam verificadas cuidadosamente. Nunca permitimos recomendações de medicamentos, bulas ou qualquer orientação sobre medicamentos. Nunca permitimos a política partidária como base para checagem. Para mais informações, leia nossos termos.

