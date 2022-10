Como comprar o melhor liquidificador para smoothies

Smoothies Parece que os artigos de receitas de smoothie que postei aqui se tornaram bastante populares, tanto que as pessoas estão realmente escrevendo e pedindo mais. Essas são ótimas notícias! Eu estava conversando com um amigo outro dia, discutindo algumas das minhas receitas favoritas de smoothie, quando o amigo me perguntou do nada, “Como escolho o melhor liquidificador para fazer esses smoothies?” Essa pergunta me pegou de surpresa, pois eu meio que achava que todos os liquidificadores eram iguais. Depois de um pouco de pesquisa, finalmente posso dizer que é meio difícil comprar o melhor liquidificador para smoothies. Espremedor vs. Liquidificador vs. Processador de Alimentos Você sabe a diferença entre um espremedor, um liquidificador ou um processador de alimentos? Você sabe o que é melhor para seus smoothies? Espremedor Quando se trata de obter suco de frutas e vegetais frescos, o espremedor é o extrator perfeito. Ele vai rasgar toda a fibra, que será descartada quando o suco de frutas ou vegetais pingar bem no seu copo. Se você quer suco fresco, o espremedor pode ser seu melhor amigo. Liquidificador Precisa transformar algo de sólido em líquido? O liquidificador é o que você precisa, pois as lâminas do liquidificador irão liquefazer tudo o que você colocar no copo. Para smoothies e bebidas, nada melhor do que um liquidificador. Processador de alimentos As lâminas do processador de alimentos são feitas para cortar e fatiar mais do que para fazer purês. Você descobrirá que esta máquina economizará tempo e esforço quando estiver cozinhando, pois não precisa cortar nada. Basta soltar os ingredientes que você deseja cortar em cubos na máquina e “Voila!” Então, quando se trata de smoothies, a máquina que você quer na bancada da cozinha é definitivamente um liquidificador. Basta despejar seu leite, iogurte, sorvete, água, leite de soja, leite de amêndoa ou suco de frutas no copo, adicionar as frutas, vegetais, nozes, frutas vermelhas ou chocolate com o qual deseja fazer seu smoothie e ligá-lo. Em segundos, você tem o smoothie perfeito. A razão pela qual eu recomendo usar o liquidificador é porque ele não extrai o suco da fruta – ele simplesmente transforma a fruta em suco. Isso significa que toda a fibra saudável da fruta ainda está dentro do liquidificador. Se você esprema a fruta, tudo o que obtém é o açúcar simples, que não será tão bom para sua saúde ou sua dieta. Com a adição de fibra, você obterá açúcares complexos que tornarão o suco de frutas saudável! Mas espere um minuto! Um espremedor de sumos ainda tem o seu lugar na sua cozinha. Você pode não querer toneladas de fibras se estiver fazendo shakes verdes ou smoothies vegetais saudáveis. Você pode passar algumas frutas ou vegetais pelo espremedor para extrair apenas o suco e despejá-lo no liquidificador junto com o restante dos alimentos crus que você vai “suavizar”. Isso significa que você ainda obterá muita fibra, mas não tanta fibra a ponto de retirá-la entre os dentes. Se você estiver fazendo smoothies verdes, smoothies de cenoura, smoothies de beterraba ou smoothies com frutas como abacaxi ou maçã, você precisará de um espremedor à mão, além de um liquidificador. O desafio do liquidificador O que torna difícil comprar o melhor liquidificador para smoothies ou comprar o melhor liquidificador para sucos é o fato de que todos os liquidificadores são tão semelhantes. Eles parecem praticamente os mesmos, e parece que eles funcionam quase da mesma forma. No entanto, a chave para encontrar o liquidificador certo para seus smoothies ou sucos é: Procure um que seja fácil de limpar

Procure um que seja durável

Procure um com poder Com essas três dicas, você tem o básico para comprar o melhor liquidificador de smoothie! Tenha em mente: Encontre um liquidificador com um copo e lâminas que você possa substituir facilmente. Fique com marcas comumente usadas como Oster ou Cuisinart, pois você poderá facilmente encontrar uma peça de reposição on-line ou nas lojas quando o copo quebrar – o que eventualmente acontecerá, não importa o quão bem você cuide dele! Vamos entrar em um pouco mais de detalhes sobre quais recursos você precisa encontrar em um bom liquidificador: Motor Este é um dos aspectos mais importantes do seu liquidificador. Você precisa de um motor que seja poderoso, pois terá que alimentar essa lâmina para cortar gelo, frutas congeladas e vegetais como cenoura e aipo. Seu motor deve ter pelo menos 350 Watts de potência, mas 500 ou 600 Watts serão melhores. A coisa mais importante a lembrar é que seu motor não deve ser apenas poderoso, mas também precisa ser construído para durar! Mesmo que seja poderoso, um motor mal construído vai queimar com uso pesado – e fazer smoothies todos os dias definitivamente conta como uso pesado nos meus livros! Base A base de um liquidificador pode não parecer grande coisa, mas geralmente informa como é o motor do liquidificador. Não há nada de errado com uma base de plástico, mas as bases de metal sólido quase sempre serão uma escolha melhor. Sinta o peso da base ao testar diferentes modelos. Se a base parecer pesada, significa que o motor geralmente é bastante potente – e tem bastante torque para alimentar as lâminas de corte. Controles Você realmente precisa de 10 a 12 velocidades para fazer um bom smoothie? Na verdade, não. Você basicamente precisa de três configurações: a configuração “Pulse” para cortar os ingredientes inicialmente, uma configuração de velocidade média para transformar os alimentos picados em líquido e uma configuração de alta velocidade para transformar esse líquido em uma bebida cremosa e suave dos deuses. . Contanto que você tenha essas três configurações, você está pronto para a hora do smoothie! Copo Liquidificador Além do motor, o copo liquidificador é a característica mais importante do aparelho. Você vai precisar de um copo que seja resistente e durável, pois você estará cortando gelo, alimentos congelados e vegetais e frutas duros nesta coisa. Um copo de vidro resistente é sua melhor escolha quando se trata de smoothies, pois aguenta o uso pesado. Se você está propenso a quebrar coisas, um copo misturador de metal será tão durável – mas não quebrará se você o deixar cair. A desvantagem de um copo de metal é que você não pode ver como é a sua bebida. Limpeza é piedade Encontrar um liquidificador fácil de limpar pode ser um desafio. A maioria dos liquidificadores exigirá que você remova as lâminas do fundo do copo, pois você precisará enxaguar o líquido que se infiltrou no espaço entre a gaxeta e o plástico que segura as lâminas. Isso é apenas parte da vida, e é algo que você tem que fazer toda vez que usa o liquidificador. Apenas certifique-se de que é fácil parafusá-lo novamente! Segredo Sorrateiro: Você pode pensar que o liquidificador é apenas para fazer sopas em purê, mas você pode realmente fazer um smoothie matador usando este liquidificador. Basta adicionar os ingredientes em uma tigela ou panela com laterais altas e ligar o liquidificador. Ele transformará seus alimentos em um bom smoothie e será muito mais fácil de limpar. É preciso prática, mas vale a pena tentar! Os melhores espremedores Precisa de um espremedor para sua cozinha? Aqui estão três dos melhores espremedores que você encontrará: Extrator de suco “Big Mouth” Hamilton Beach Você pode transformar qualquer coisa em suco com esta máquina. Ele tem uma abertura mais ampla do que a maioria dos espremedores, então você pode basicamente jogar frutas inteiras em sua boca. É uma máquina barata e acessível para aqueles que apenas ocasionalmente fazem suco. Veja na Amazon Espremedor Breville 800JEXL Com um motor que funciona a até 1000 Watts, esta é uma potência de um espremedor. Com um motor que funciona a até 1000 Watts, esta é uma potência de um espremedor. Na verdade, ele é projetado para reduzir a quantidade de calor gerada pelo processo de suco, reduzindo as enzimas fervidas do suco. Veja na Amazon Ômega J8005 Precisa fazer algum suco sério? Precisa fazer algum suco sério? Este é um espremedor comercial que extrai o suco em baixa velocidade, o que significa que obtém mais nutrientes das frutas e vegetais que você consome. É uma máquina resistente que é surpreendentemente fácil de limpar! Veja na Amazon Os melhores liquidificadores Aqui estão alguns dos melhores liquidificadores para seus smoothies: Colmeia Clássica Oster Com sua base de metal sólida, seu motor resistente de 600 watts e seu copo de vidro durável, este é o liquidificador de smoothie que pertence a todas as cozinhas. Com sua base de metal sólida, seu motor resistente de 600 watts e seu copo de vidro durável, este é o liquidificador de smoothie que pertence a todas as cozinhas. Tem apenas 2 velocidades: mistura de energia e mistura Ultra Mega Super Power. A única desvantagem é que ele não tem uma configuração de pulso, mas pode cortar qualquer ingrediente de smoothie – não importa o quão congelado! Veja na Amazon Cuisinart Smart Power O copo deste liquidificador é provavelmente o O copo deste liquidificador é provavelmente o mais durável do mercado, e será preciso muito batido para quebrá-lo. É barulhento e um pouco complicado de usar, mas limpá-lo é bom e fácil! Veja na Amazon Chef de liquidificador Hamilton Beach As 12 velocidades desta máquina são um recurso útil para maníacos por controle como eu, que desejam domínio total sobre nosso processo de smoothie. As 12 velocidades desta máquina são um recurso útil para maníacos por controle como eu, que desejam domínio total sobre nosso processo de smoothie. O copo de plástico deste liquidificador não é tão durável, mas é barato e fácil de substituir. Veja na Amazon É hora de começar a misturar! Mais

